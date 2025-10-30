„Ezt határozottan visszautasítom” – kiakadt a Tisza sorkatonai ötletére a népszerű tévés

Október elején lapunk mutatta be először Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi fórumán elhangzottakat, amelyben a korábbi tábornok azt mondta, Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kéne fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott, „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak”.