Ruszin-Szendi Romulusz sorkatonai Magyarország Tisza tábornok fegyver szolgálat

„Ezt határozottan visszautasítom” – kiakadt a Tisza sorkatonai ötletére a népszerű tévés

2025. október 30. 08:54

Hajdú Péter megdöbbenéssel hallotta az egyre élesebb hangokat az EU-n belülről, hogy vissza kellene állítani a sorkatonaságot.

2025. október 30. 08:54
null

Október elején lapunk mutatta be először Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi fórumán elhangzottakat, amelyben a korábbi tábornok azt mondta, Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kéne fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott, „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak”. 

Ugyanezen fórumon azt fejtegette Ruszin-Szendi, hogy 

vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.

Október végére eljutottunk oda, hogy a Tisza Párt horvát testvérpártja visszahozta a sorkatonaságot, a behívók még idén megérkeznek.

Horvátország 17 évvel a kötelező katonai szolgálat eltörlése után modernizált kiképzési programot vezet be a megváltozott biztonsági helyzetekre válaszul.

Ezzel kapcsolatban szólalt meg Hajdú Péter, a Frizbi TV műsorvezetője, aki azt mondta, jobb ha a fiatalok nem hadonásznak fegyverrel. A televíziós szakember a Borsnak azt mondta „2004-ben, amikor eltörölték Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálatot, akkor az egész ország egy emberként lélegzett fel. Most döbbenten hallom az egyre élesebb hangokat az EU-n belülről, hogy vissza kellene állítani a sorkatonaságot. 

Én, mint két fiú édesapja, ezt határozottan visszautasítom” 

– fogalmazott. 

Hajdú most az Instagram-oldalára feltöltött videóban a horvát eseményekre úgy reagált, „nagyon nem szeretném, hogy ez itthon, Magyarországon is megtörténjen. Bár az ellenzék pedzegeti, hogy bevezetheti, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nem tenne jót a fiataljainknak. Ők éljenek boldogan, építsék a jövőjüket, legyenek szerelmesek, és ne hadonásszanak fegyverrel, ha nem értenek hozzá”. 

Minden tiszteletem a katonáké, és ha valaki úgy érzi, van bátorsága és ereje ehhez, akkor menjen, várja őt a Honvédség. De ne egy rendszer erőltesse rá a fiatalokra, a srácokra, hogy vonuljanak be és tanuljanak meg a fegyverrel bánni”

– tette hozzá.

Nyitókép: Képernyőmentés

