Puzsér Róbert tüntetés Jeszenszky Zsolt

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

2025. október 11. 11:03

Meg kell állítani a gyűlöletet és a szavak jelentését kifordító, felcserélő hamis beszédet is.

2025. október 11. 11:03
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Magyar Nemzet

„Múlt hétvégére Puzsérék meghirdették a »megbékélésmenetet«. Az egy dolog, hogy végül valami más lett belőle (Juhász Péter szerecsenmosdatása és áldozatpózba emelése), de a témánk szempontjából ez most nem igazán érdekes. Merthogy a mai írásomban – viszonylag hosszú idő után ismét – egzisztenciális kérdéseket szeretnék érinteni. És hogy lesz Puzsérból egzisztenciális kérdés? Nézzük!

El is humorizálhatnánk kicsit ezen; például úgy, hogy ha Puzsér egy romkocsmában néhány ital (és ki tudja, még mi minden) hatására hétről hétre elpufogtatott frázis- és közhelygyűjteményéből könyvet tudott írni, és azt még »Metafizikának« is volt mersze elnevezni, ráadásul emberek meg is veszik.… akkor ott valaki nagyon tanár az egzisztenciaépítésben. De nem humorizáljuk el! Amit ugyanis Puzsérék csináltak a múlt hétvégén, az egy sokkal komolyabb, nagyobb kép része. És valóban az emberi létet, szellemiségünket érinti.

Nézzük meg még egyszer ezt a szót:

megbékélés. Természetesen mindannyian tudjuk, mit jelent. És mindannyian ugyanazt is értjük rajta: az ellenségeskedés, a harag, a düh, a gyűlölet, az agresszió megfékezését. Valamifajta békejobb nyújtását is az ellenfélnek. Elfogadni őt. Nemcsak a létezését, de az elemi létjogosultságát is. Joga van létezni, véleményt formálni és azt el is mondani. És másokat is jogában áll meggyőzni arról, hogy neki van igaza.

És azok sem kizárólag gonosztevők vagy agymosott hülyék lehetnek, akik neki adnak igazat. Körülbelül ezt jelenti a megbékélés. De azt mondjuk mindenképp, hogy nem fantáziálunk az ellenfelek akasztásáról, főbelövéséről, pláne nem hergelünk, buzdítunk erre másokat. Még burkoltan sem. És végképp nem gyűlöletbeszédekben ordítunk rá kígyót-békát, és vádoljuk őt azzal, hogy gyűlölködő, ezért el kell söpörni.”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

ihavrilla
2025. október 11. 11:46
Kiegészítés: 1996 óta csak fiúk vannak a Szőlő utcai intézetben az Intézet honlapja szerint.
3
0
Dixtroy
2025. október 11. 11:44
Megint beszoptad a libsi duplabeszélt. Ha megbékélésről beszélnek, az azt jelenti, hogy neked kell megbékélned velük!
1
0
ihavrilla
2025. október 11. 11:38
Hétvégére hírdetnek (HVG, és valamelyik tv.) egy nőt, aki a Szőlő utcai intézet lakója volt és, akit 16 évvel ezelőtt 14 éves korában letámadott az igazgató. Személyes beszámoló lesz. Egyrészt probléma számomra az évtizeddel későbbi megvilágosodás, meg hát hivatalosan fiúintézet van a Szőlő utcában.
3
0
