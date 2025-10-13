Ft
10. 13.
hétfő
Fidesz – KDNP New York Times / Magyar Társadalomkutató New York Times kormánypárt adatok pozíció Mráz Ágoston Sámuel

„Ez még propagandának is rossz”: hamis mondatot adott Mráz Ágoston Sámuel szájába a baloldali média

2025. október 13. 14:48

„Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg” – szögezte le az elemző.

2025. október 13. 14:48
null

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója közösségi oldalán utasította vissza a 444.hu azon cikkét, amelyet a New York Times-ra hivatkozva közölt. Leszögezte, hogy egy hatalmas álhírt akarnak eladni a nevével fémjelezve, mely szerint „nem működik a Magyar Péter ellen indított negatív kampány”.

Az elemző bejegyzésében tisztázta, hogy több mint négy hónapja találkozott a New York Times újságírójával, akinek arról beszélt, hogy 2024 júniusa és 2025 júniusa között erősödött a Tisza, a többi ellenzéki párt rovására. „Ehhez képest októberben a számba adni egy soha el nem hangzott mondatot még propagandának is rossz.

Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg”

– húzta alá a szakértő.

Mráz Ágoston Sámuel posztját azzal zárta:

Jelzem: vezet a Fidesz.”

Stabil a kormánypárt előnye

Mráz utolsó mondatával összecseng mind a XXI. Század Intézet, mind a Magyar Társadalomkutató mérése, mely Fidesz előnyt mutat. Míg a XXI. Század Intézet legutóbbi kutatása szerint 

a politikailag aktívak körében a Fidesz 44 százalékon áll, a Tisza 41 százalékkal követi,

 a Mi Hazánk 7 százalékon és az MKKP 5 százalékon szerepel. A kutatás jelen állása szerint négypárti parlamentet jelez fél évvel a választás előtt.

Addig a Magyar Társadalomkutató adatai alapján a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött. 

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

