Ez egyre kínosabb: még Magyar Péter saját választókerületében is nehézségekbe ütközik a mozgósítás

Vészjelzés az Európai Parlamentből: ez egy előre kitervelt nyílt színi merénylet Magyarország ellen
Dömötör Csaba Brüsszelből üzent: a Tisza Pártnak fontos szerep jutott az EP új magyarellenes döntésében
Csökkenő érdeklődés és szervezési nehézségek jellemzik a Tisza Párt előkészületeit Magyar Péter október 23-i rendezvénye előtt.
Úgy tűnik, megtorpant a Tisza Párt lendülete: még Magyar Péter saját választókerületében is nehezen sikerül mozgósítani a szimpatizánsokat az október 23-i rendezvényre.
A Magyar Nemzet információi szerint a XII. kerületben működő Tisza-sziget mindössze valamivel több mint száz főt tudott eddig toborozni a megemlékezésre,
pedig a körzetben körülbelül kétszáz aktív tagot tartanak számon. „Tavaly, a választások előtt ennek a többszörösére számítottunk Hegyvidékről. Jól látszik, hogy csökken az érdeklődés a Tisza iránt” – fogalmazott a Magyar Nemzet forrása.
Ezt is ajánljuk a témában
Dömötör Csaba Brüsszelből üzent: a Tisza Pártnak fontos szerep jutott az EP új magyarellenes döntésében
A visszaesés nemcsak Budapesten, hanem vidéken is érzékelhető. Balatonfőkajáron és Balatonfűzfőn például szinte érdeklődő nélkül zajlottak a Litéri Barátság Tisza-sziget által szervezett fórumok.
Bár a szervezők közösségi oldalukon azt állították, „megtelt a tér”, a rendezvényről készült képek ennek éppen az ellenkezőjét mutatják: legfeljebb néhány tucat ember jelent meg.
Mindeközben a Tisza Párt környezetében ismét adatgyűjtésbe kezdtek: a fővárosi Tisza-szigetek most azoknak a nevét és elérhetőségét rögzítik, akik vállalják, hogy részt vesznek Magyar Péter október 23-i demonstrációján. A Magyar Nemzet szerint a párt igyekszik minden mozgósítható embert elérni, a vidéki szimpatizánsokat pedig buszokkal és telekocsikkal tervezik felhozni Budapestre.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
***