Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt tömeg Magyar Péter busz Budapest

Ez egyre kínosabb: még Magyar Péter saját választókerületében is nehézségekbe ütközik a mozgósítás

2025. október 16. 16:57

Csökkenő érdeklődés és szervezési nehézségek jellemzik a Tisza Párt előkészületeit Magyar Péter október 23-i rendezvénye előtt.

2025. október 16. 16:57
null

Úgy tűnik, megtorpant a Tisza Párt lendülete: még Magyar Péter saját választókerületében is nehezen sikerül mozgósítani a szimpatizánsokat az október 23-i rendezvényre.

A Magyar Nemzet információi szerint a XII. kerületben működő Tisza-sziget mindössze valamivel több mint száz főt tudott eddig toborozni a megemlékezésre, 

pedig a körzetben körülbelül kétszáz aktív tagot tartanak számon. „Tavaly, a választások előtt ennek a többszörösére számítottunk Hegyvidékről. Jól látszik, hogy csökken az érdeklődés a Tisza iránt” – fogalmazott a Magyar Nemzet forrása.

Ezt is ajánljuk a témában

A visszaesés nemcsak Budapesten, hanem vidéken is érzékelhető. Balatonfőkajáron és Balatonfűzfőn például szinte érdeklődő nélkül zajlottak a Litéri Barátság Tisza-sziget által szervezett fórumok.

Bár a szervezők közösségi oldalukon azt állították, „megtelt a tér”, a rendezvényről készült képek ennek éppen az ellenkezőjét mutatják: legfeljebb néhány tucat ember jelent meg.

Mindeközben a Tisza Párt környezetében ismét adatgyűjtésbe kezdtek: a fővárosi Tisza-szigetek most azoknak a nevét és elérhetőségét rögzítik, akik vállalják, hogy részt vesznek Magyar Péter október 23-i demonstrációján. A Magyar Nemzet szerint a párt igyekszik minden mozgósítható embert elérni, a vidéki szimpatizánsokat pedig buszokkal és telekocsikkal tervezik felhozni Budapestre.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 16. 18:35
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
diodoro3
2025. október 16. 18:20
Aztaaaaa! Ezek egx telfonfülke elé szerveztek gyűlést Praktikus, ha eső van befér a fülkébe mindenki
Válasz erre
0
0
bondavary
•••
2025. október 16. 18:13 Szerkesztve
Magyar Péter már mindenhol elmondta ugyanazt, nincs már benne semmi érdekes. Semmi olyan kvalitást nem tud felmutatni, amitől hiteles ellenzéki vezetőnek látszana. Csupán fahangon kántáló hordószónoknak jó.
Válasz erre
4
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 16. 17:58
Ez egy egészen kicsi mozgó-sítás volt. Egy mozgó-sításka.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!