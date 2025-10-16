Ez egyre kínosabb: még Magyar Péter saját választókerületében is nehézségekbe ütközik a mozgósítás

Úgy tűnik, megtorpant a Tisza Párt lendülete: még Magyar Péter saját választókerületében is nehezen sikerül mozgósítani a szimpatizánsokat az október 23-i rendezvényre.

A Magyar Nemzet információi szerint a XII. kerületben működő Tisza-sziget mindössze valamivel több mint száz főt tudott eddig toborozni a megemlékezésre,

pedig a körzetben körülbelül kétszáz aktív tagot tartanak számon. „Tavaly, a választások előtt ennek a többszörösére számítottunk Hegyvidékről. Jól látszik, hogy csökken az érdeklődés a Tisza iránt” – fogalmazott a Magyar Nemzet forrása.