Babis kormányfő Kovács András győzelem vélemény

Ez egy nagyon szép este most Európának

2025. október 04. 19:37

A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket!

2025. október 04. 19:37

Kovács András
Kovács András
Facebook

„Ez egy nagyon szép este most Európának! A józan ész győzött Csehországban a teljesen idióta brüsszelita balos-zöld ideológiák helyett! 

Andrej Babis fényes győzelmet aratott a csehországi választáson! Az ANO történetének a legjobb eredményét érte el! Sőt Csehországban legutóbb 2006-ban volt példa arra, hogy a győztes párt olyan sok voksot kapjon, mint most Babis pártja! 

Babis győzelme nagyon rossz hír Brüsszel számára, mivel egy olyan vezető kerülhet a kormányfői székbe, aki egyáltalán nem elégedett azzal a mérhetetlen ostobasággal, amit a belga fővárosban művelnek! 

A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket! A polgárok felismerték, hogy Ukrajna vég nélküli támogatása, a zöld átállás és a korlátlan migráció nem jelent megoldás semmilyen problémára! Főleg a Prágán kívüli Csehország mutatta meg patrióta-nemzeti erejét! 

Most érdemes egyelőre örülni, hogy a globalista-liberális erők vereséget szenvedtek Prágában! A neheze csak most következik: Babisnak egy sikeres országot kell építenie, valamint az európai patriótáknak tovább kell erősödniük! A munka dandárja még hátravan, de egy picit azért most lehet örülni!”

Nyitókép forrása: PETER LAZAR / AFP

akitiosz
2025. október 04. 19:56
"A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket!" A magyarországi választások bebizonyították, hogy de igen.
gyzoltan-2
2025. október 04. 19:45
" hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket!" Ajjaj! -csak az az utálatos, ellentmondó történelem ne létezne..!
Gentry69
2025. október 04. 19:42
Brüsszelben aggódnak a cseh demokrácia állapotáért.
