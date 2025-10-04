Babis győzelme nagyon rossz hír Brüsszel számára, mivel egy olyan vezető kerülhet a kormányfői székbe, aki egyáltalán nem elégedett azzal a mérhetetlen ostobasággal, amit a belga fővárosban művelnek!

A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket! A polgárok felismerték, hogy Ukrajna vég nélküli támogatása, a zöld átállás és a korlátlan migráció nem jelent megoldás semmilyen problémára! Főleg a Prágán kívüli Csehország mutatta meg patrióta-nemzeti erejét!