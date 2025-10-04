„Győzött az igazság!” – Orbán Viktor reagált Andrej Babis győzelmére (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint ez nagy lépés Csehországnak, és jó hír Európának.
A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket!
„Ez egy nagyon szép este most Európának! A józan ész győzött Csehországban a teljesen idióta brüsszelita balos-zöld ideológiák helyett!
Andrej Babis fényes győzelmet aratott a csehországi választáson! Az ANO történetének a legjobb eredményét érte el! Sőt Csehországban legutóbb 2006-ban volt példa arra, hogy a győztes párt olyan sok voksot kapjon, mint most Babis pártja!
Babis győzelme nagyon rossz hír Brüsszel számára, mivel egy olyan vezető kerülhet a kormányfői székbe, aki egyáltalán nem elégedett azzal a mérhetetlen ostobasággal, amit a belga fővárosban művelnek!
A csehországi választások bebizonyították, hogy hosszútávon nem lehet hüléynek nézni az embereket! A polgárok felismerték, hogy Ukrajna vég nélküli támogatása, a zöld átállás és a korlátlan migráció nem jelent megoldás semmilyen problémára! Főleg a Prágán kívüli Csehország mutatta meg patrióta-nemzeti erejét!
Most érdemes egyelőre örülni, hogy a globalista-liberális erők vereséget szenvedtek Prágában! A neheze csak most következik: Babisnak egy sikeres országot kell építenie, valamint az európai patriótáknak tovább kell erősödniük! A munka dandárja még hátravan, de egy picit azért most lehet örülni!”
