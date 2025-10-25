Ft
Október 23 Bayer Zsolt Békemenet Karácsony Gergely

Ez betalált: Bayer Zsolt feltette a kérdést Karácsony Gergelynek, amire minden budapesti várja a választ

2025. október 25. 17:40

„Így legalább mindenki pontosan tudhatja, mi a fontos ezeknek...” – tette hozzá a publicista.

2025. október 25. 17:40
null

„Nem tudom, másnak feltűnt-e, de muszáj megkérdeznem: mit csinált, mivel és hogyan emlékezett meg Budapest önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról?” – írja Bayer Zsolt publicista a Magyar Nemzeten.

Majd hozzátette, hogy 

„Önök tudnak valami eseményről, műsorról, megemlékezésről, azon kívül, hogy a hülye Karácsony Gergely bebiciklizett a Békemenet tömegébe provokálni?

Bayer azt is hozzáfűzte, hogy „lehet, hogy a nemzet fővárosának vezetése egyszerűen elfeledkezett '56-ról? Még szerencse, hogy a szivárványszínű zászlót nem felejtik el kitűzni a városházára. Így legalább mindenki pontosan tudhatja, mi a fontos ezeknek...”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Obsitos Technikus
2025. október 25. 19:22
Ők majd november 4-én...
Válasz erre
4
0
zrx8
•••
2025. október 25. 19:16 Szerkesztve
Nyomorult hülye Gelgay-ről az a kép marad meg az utókor számára, amikor a buzivonagláson nyalja-falja azt az ótvaros vén ratyit, olyan kényszeredett vihogással, mintha közben egy ásónyelet tolnának fel neki hátulról. hirtv.hu/data/generated/cikkek/2617/26174/cikk-2617457/karacsony_gergely_oktober_23_beszed_pride_budapest_brand_focuspointscale_w802_fx0_fy0.webp?v=1761383112
Válasz erre
4
0
madre79
2025. október 25. 18:56
Ez a mocsok? Majd ha buzifelvonulás lesz akkor az első sorban menetel. A világ szégyene, meg azoké, akik ismét szavaztak rá, hogy egy ilyen alak ülhet még főpolgármesteri székben!
Válasz erre
14
0
elcapo-2
2025. október 25. 18:43
Kaligelinek és a moslékos bandájának csak a Pride volt fontos. Hát csak hajrá fartúrók!
Válasz erre
13
0
