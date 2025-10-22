Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa hadkötelezettség front

Térkép bizonyítja: több mint 100 millió ember kerülhet a frontra, ha nem születik béke

2025. október 22. 14:26

Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője kiemelte, ezért fontos, hogy Európában mindenhol békepárti vezetőket válasszanak.

2025. október 22. 14:26
null

Sebestyén Géza , az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy hány olyan ember él Európában, aki – az orosz ukrán háború eszkalálódása esetén – a frontra kerülhetne.

A bejegyzésben egy térkép látható, ami azt mutatja, hány hadköteles ember (18 és 59 éves kora közti férfi) él Európa országaiban.

Forrás: vividmaps.com

A képen jól látszik, hogy Magyarországról akár 2,6 millió ember is a frontra kerülhetne. Látható, hogy különösen magas a Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban és Törökországban hadra fogható személyek száma. 

Ami azonban a legszembetűnőbb, hogy Oroszország közel 40 millió katona korú lakossal rendelkezik.

„Amikor ilyen térképeket látok, akkor mindig arra gondolok, hogy addig jó nekünk, míg ezek az emberek otthon élik az életüket, nem pedig a frontokon halnak meg.

Ezért is nagyon fontos, hogy olyan politikai erőt válasszanak meg lehetőleg minden európai államban, mely egyértelműen a béke mellett áll ki”

– írta Sebestyén.

Ezt is ajánljuk a témában


Sebestyén Géza kiemelte, hogy ezen számok ismeretében fontos tehát, „hogy olyan politikai erőt válasszanak meg lehetőleg minden európai államban, mely egyértelműen a béke mellett áll ki”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2025. október 22. 16:34
Ez már csak azért is abszurd, mert mire sor kerülhetne rá, mind elégünk.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. október 22. 16:14
Történelmi szükségszerűség : 5 X annyi gázon csücsül a maci , mint az amcsi . ( Iránnak is 5 X annyi gáza van mint az amcsinak ) . Mi ez , ha nem fenyegetés ?
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 22. 16:07
Álmodik a propagandista. Akkora baromság a rémisztgetése, hogy értelmetlen komolyan venni.
Válasz erre
0
3
lazio154-5
2025. október 22. 15:56
Nagy kár, hogy fegyveres katonai szolgálatra kötelezhetők köre sehol sem 59 év! Sok ország van, ahol a férfiak 42 éves korig vonhatók be, nálunk a legmagasabb 51 évesen is harcolni kell. Hozzá kell tenni, legalább a népesség 30%-a egészségileg alkalmatlan, legalább 10% politikus, egyházi személy, művész stb . Van még tovább is, el kell olvasni a 2011. évi CLXXVII. törvényt, hogy kik kaphatnak felmentést-sok foglalkozás van. Összefoglalva, nem éri el az1,5 milliót az érintettek köre.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!