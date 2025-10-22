Térkép bizonyítja: több mint 100 millió ember kerülhet a frontra, ha nem születik béke

Moszkva megszólalt a budapesti békecsúcsról: Zelenszkij miatt terjesztenek álhíreket a háborúpártiak
Tisztázták, mi igaz és mi nem a híresztelésekből.
Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője kiemelte, ezért fontos, hogy Európában mindenhol békepárti vezetőket válasszanak.
Sebestyén Géza , az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy hány olyan ember él Európában, aki – az orosz ukrán háború eszkalálódása esetén – a frontra kerülhetne.
A bejegyzésben egy térkép látható, ami azt mutatja, hány hadköteles ember (18 és 59 éves kora közti férfi) él Európa országaiban.
A képen jól látszik, hogy Magyarországról akár 2,6 millió ember is a frontra kerülhetne. Látható, hogy különösen magas a Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban és Törökországban hadra fogható személyek száma.
Ami azonban a legszembetűnőbb, hogy Oroszország közel 40 millió katona korú lakossal rendelkezik.
„Amikor ilyen térképeket látok, akkor mindig arra gondolok, hogy addig jó nekünk, míg ezek az emberek otthon élik az életüket, nem pedig a frontokon halnak meg.
Ezért is nagyon fontos, hogy olyan politikai erőt válasszanak meg lehetőleg minden európai államban, mely egyértelműen a béke mellett áll ki”
– írta Sebestyén.
Sebestyén Géza kiemelte, hogy ezen számok ismeretében fontos tehát, „hogy olyan politikai erőt válasszanak meg lehetőleg minden európai államban, mely egyértelműen a béke mellett áll ki”.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
