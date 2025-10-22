Térkép bizonyítja: több mint 100 millió ember kerülhet a frontra, ha nem születik béke

Sebestyén Géza , az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy hány olyan ember él Európában, aki – az orosz ukrán háború eszkalálódása esetén – a frontra kerülhetne.

A bejegyzésben egy térkép látható, ami azt mutatja, hány hadköteles ember (18 és 59 éves kora közti férfi) él Európa országaiban.

A képen jól látszik, hogy Magyarországról akár 2,6 millió ember is a frontra kerülhetne. Látható, hogy különösen magas a Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban és Törökországban hadra fogható személyek száma.