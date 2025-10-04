Akkor készítsünk leltárt. Aztán akasszuk ki a falra, és ehhez tartsuk magunkat ezentúl.

Nézzük előbb hevenyészve végig, mit hordtak össze eddig a miniszterelnökről, nyíltan, kevésbé nyíltan vagy csak suttogva, röhögve, összekacsintva – ez a kedvencük. S bár pontosan tudom, hogy az emlékezet arrafelé 20-25 percet képes számontartani, azért most visszaugrunk egészen a Fidesz első ciklusáig, 1998–2002 tájára, mert akkor kezdődött, mert ezek akkor döntöttek úgy, hogy teljesen mindegy, hogyan, miképpen, miféle hazugságok, rágalmak, suttogó propagandák és lejáratókampányok segítségével, de Orbánt leváltják, eltüntetik, lehetőleg örökre.