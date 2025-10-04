Ft
ujj propaganda Bayer Zsolt segítség Fidesz rágalom

Értekezés a rágalmazásról

2025. október 04. 08:51

Az emberi aljasság örök és megváltoztathatatlan, egyidős a Homo sapiensszel.

2025. október 04. 08:51
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Új sípot fújnak most a rágalmazók, a suttogók, a röhögve az életedbe mászók, az egyre nehezebben és egyre feleslegesebben elviselhetők. Áldozati pózba vágták magukat, és ujjal mutogatnak felénk, hogy fogjuk be a szánkat, hiszen eddig mi rágalmaztunk, akkor most ne csodálkozzunk és főleg ne háborodjunk fel.

Akkor készítsünk leltárt. Aztán akasszuk ki a falra, és ehhez tartsuk magunkat ezentúl.

Nézzük előbb hevenyészve végig, mit hordtak össze eddig a miniszterelnökről, nyíltan, kevésbé nyíltan vagy csak suttogva, röhögve, összekacsintva – ez a kedvencük. S bár pontosan tudom, hogy az emlékezet arrafelé 20-25 percet képes számontartani, azért most visszaugrunk egészen a Fidesz első ciklusáig, 1998–2002 tájára, mert akkor kezdődött, mert ezek akkor döntöttek úgy, hogy teljesen mindegy, hogyan, miképpen, miféle hazugságok, rágalmak, suttogó propagandák és lejáratókampányok segítségével, de Orbánt leváltják, eltüntetik, lehetőleg örökre.

Lásd még: mi kapartunk ki benneteket a szemétből, és mi is fogunk oda visszadobni titeket – mondá annak idején Gádor Iván, összefoglalva a teljes baloldali-liberális »értelmiség«, »médiaelit« és politikus közösség haragját, amelyet azzal sikerült kivívnunk, hogy nem álltunk bele a Demokratikus Charta nevű, Farkasházy-féle komcsiátmentő gazemberségbe, amelyet azzal az indokkal hoztak össze, hogy nyakunkon a nácik (»barna eső esik«), a valódi cél pedig az volt, hogy rehabilitálják az előző rendszer itt maradt nagyágyúit, és előkészítsék a terepet az MSZP–SZDSZ-koalícióhoz.”

Fotó: Katona Tibor / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

sagirdilsiz-2
2025. október 04. 09:59
Meg kellene interjúvolni a pletyka természetéről Hajnal Miklós anyukáját, mert anyukája többek között pletyka kutató, írt is egy könyvet róla. A pletyka (2002, Gondolat Kiadói Kör, Kognitív Szeminárium sorozat. Budapest)
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. október 04. 09:57
Érdemes elolvasni az egész cikket. (A Terry részhez azért annyit hozzáfúnék, hogy Terryt Varju javasolta képviselő jelöltnek, ennyit a fideszes szálról, és a két lehetséges tanú közül egyikük Tolerencia díjat alapított és számos demokratikus koalíciós kitüntetettje is van a díjnak)
Válasz erre
0
0
packó_
2025. október 04. 09:53
Köszönjük a kitűnő írást Bayer Zsoltnak! Teljesen igaza van.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. október 04. 09:48
"Az emberi aljasság örök és megváltoztathatatlan, egyidős a Homo sapiensszel." De voltak esetek, amikor a Homo sapiens bölcs egyedei képesek voltak érvényt szerezni az igazságnak és a rágalmazók bűnhődtek gaztetteikért! Dániel próféta könyvében leírt bibliai történet is arra utal, hogy több ezer éve rájöttek arra már bölcs emberek, hogy a súlyos váddal rágalmazás mennyire veszélyes lehet a megrágalmazott áldozatra nézve. A bibliai történetben a rágalmazók bűnhődtek gaztettükért!
Válasz erre
0
0
