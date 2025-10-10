Elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes kardozó

58 éves korában, hosszú, súlyos betegség után meghalt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó – olvasható a Magyar Vívó Szövetség hivatalos Facebook-oldalán. A sportoló először az 1992-es barcelonai olimpián ért el egyéniben tizenegyedik, csapatban második helyezést. 1996-ban Atlantában egyéniben tizennyolcadik, csapatban ismét második lett. 2000-ben Sydneyben is indult, itt egyéniben tizenegyedik, csapatban ötödik lett. A Vívó Szövetség emlékezését ide kattintva olvashatják.

Nyitókép: Facebook