kardvívás vívás halálhír

Elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes kardozó

2025. október 10. 16:19

A sportoló 58 éves korában, hosszú, súlyos betegség után hunyt el.

2025. október 10. 16:19
null

58 éves korában, hosszú, súlyos betegség után meghalt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó – olvasható a Magyar Vívó Szövetség hivatalos Facebook-oldalán. A sportoló először az 1992-es barcelonai olimpián ért el egyéniben tizenegyedik, csapatban második helyezést. 1996-ban Atlantában egyéniben tizennyolcadik, csapatban ismét második lett. 2000-ben Sydneyben is indult, itt egyéniben tizenegyedik, csapatban ötödik lett. A Vívó Szövetség emlékezését ide kattintva olvashatják.

Nyitókép: Facebook

 

counter-revolution
2025. október 10. 18:04
Isten nyugosztalja!
csulak
2025. október 10. 17:43
nyugodjon bekeben
gmaris
2025. október 10. 16:40
Nyugodjék békében.
