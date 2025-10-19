Elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő

Elhunyt Ágh István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja – írta meg a Litera. A lappal a 87 évesen elhúnyt művész pályatársai osztották meg a hírt.

Ágh István 1938. március 24-én született Felsőiszkázon,

bátyja Nagy László költő. Az Ágh írói nevet 1968-ban vette fel hivatalosan.

A hatvanas évek végén két éven át volt a Munka című folyóirat kulturális rovatvezetője, majd 1975-ben az Új Írás versrovat-vezetőjeként folytatta szerkesztői tevékenységét, mindeközben a Magyar Nemzet szerződéses munkatársaként irodalmi publicisztikákat írt, majd 1997-től a Hitel munkatársaként dolgozott.

Első verseskötete 1965-ben jelent meg Szabad-e énekelni címmel. Azóta további több mint húsz verseskötetét adták ki, köztük összegyűjtött versei. Utolsó publikált versgyűjteménye a 2023-ban kiadott Rekviem.