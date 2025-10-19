Ft
vasárnap
józsef attila-díj elhunyt Kossuth-díj nekrológ

Elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő

2025. október 19. 18:51

A hírt pályatársai osztották meg.

2025. október 19. 18:51
null

Elhunyt Ágh István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja – írta meg a Litera. A lappal a 87 évesen elhúnyt művész pályatársai osztották meg a hírt.

Ágh István 1938. március 24-én született Felsőiszkázon, 

bátyja Nagy László költő. Az Ágh írói nevet 1968-ban vette fel hivatalosan.

A hatvanas évek végén két éven át volt a Munka című folyóirat kulturális rovatvezetője, majd 1975-ben az Új Írás versrovat-vezetőjeként folytatta szerkesztői tevékenységét, mindeközben a Magyar Nemzet szerződéses munkatársaként irodalmi publicisztikákat írt, majd 1997-től a Hitel munkatársaként dolgozott. 

Első verseskötete 1965-ben jelent meg Szabad-e énekelni címmel. Azóta további több mint húsz verseskötetét adták ki, köztük összegyűjtött versei. Utolsó publikált versgyűjteménye a 2023-ban kiadott Rekviem.

A versek mellett több szépprózát (Egymás mellett, 1986; Árokból jön a törpe, 1997), esszét (Szavak honvágya, 2013), szociográfiát (Dani uraságnak, 1984/2018)  mesét, meseregényt (Három nap egy esztendő, 2019) és gyermekverseket (Krumplinyomó-huszár, 1977) tartalmazó munkája is napvilágot látott.

1969-ben és 1980-ban is elnyerte a József Attila-díjat, majd 1992-ben a Kossuth-díjat. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 2023-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült. 2014-ben megkapta a Nemzet Művésze címet.

Nyitókép: Facebook

 