Jenei Imre halál elhunyt

Gyászol a magyar labdarúgás: elhunyt a korábbi szövetségi kapitány

2025. november 05. 11:13

A 88 éves mesteredzőt nagyváradi otthonában érte a halál.

2025. november 05. 11:13
null

Ismét gyászol a magyar labdarúgás, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki korábban a magyar és a román válogatottat is irányította. A mesteredző 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti együttesét – írta az nso.

Jenei Imre 1937. március 22-én született az Arad megyei Bélegregyben, Aradon lett élvonalbeli labdarúgó, majd Bukarestbe szerződött, ahol három bajnokságot és négy Román Kupát nyert, valamint 12-szer a román válogatottban is pályára lépett.

Visszavonulása után kezdődött rendkívül sikeres edzői karrierje, összesen hatszor irányította a Steaua együttesét, amellyel 1986-ban BEK-serleget nyert. Az elhunyt mesteredző a november 6-tól a mozikban látható Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilmben is feltűnt, és mesélt erről a korszakról.

Világbajnokságra vezette a román válogatottat, dolgozott Debrecenben, illetve Székesfehérvárott is, 1991-ben kinevezték a magyar válogatott szövetségi kapitányának, összesen 14-szer ülhetett a kispadon.

Az utóbbi időszakban sokat betegeskedett, szerda reggel nagyváradi otthonában érte a halál.

Fotó: MTI/Oláh Tibor

 

bagoly-29
2025. november 05. 12:23
Ismertem, s a néhai feleségét is (Gyulai Ilonát, neves tőrőzőt). Nyugodjanak békében.
Marhagulya
2025. november 05. 11:57
Isten nyugosztalja! Gyerekként láttam a BEK győzelmüket és szurkoltam magyarként a románoknak. Egy két név még mindig beugrik róla. Bölöni, Piturca, Duckadam,Lakatus. Tényleg jó csapat volt.
ekeke1
2025. november 05. 11:27
Isten nyugosztalja békében, remek szakember és ember volt. Van egy személyes emlékem is vele kapcsolatban. Mikor BEK győztes stb. múlttal 1991 végén kinevezték a magyar válogatott szövetségi kapitányának, sokan csodát vártak. Miután 1993-ban távozott( mérlege: 14 meccs, 6 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség), azt mondta hogy Ceausescu idejében ő látott sok cifra dolgot Romániában. De olyat hogy egyesek a saját válogatottjukat akarják szánt szándékkal megbuktatni mint ahogy Magyarországon, még ott sem fordult elő. Felesége, Gyulai Ilona szintén világbajnok volt, tőrvívó.
westend
2025. november 05. 11:16
Isten vele. Szép kort megért.
