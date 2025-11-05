Gyászol a magyar labdarúgás: elhunyt a korábbi szövetségi kapitány

Ismét gyászol a magyar labdarúgás, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki korábban a magyar és a román válogatottat is irányította. A mesteredző 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti együttesét – írta az nso.

Jenei Imre 1937. március 22-én született az Arad megyei Bélegregyben, Aradon lett élvonalbeli labdarúgó, majd Bukarestbe szerződött, ahol három bajnokságot és négy Román Kupát nyert, valamint 12-szer a román válogatottban is pályára lépett.

Visszavonulása után kezdődött rendkívül sikeres edzői karrierje, összesen hatszor irányította a Steaua együttesét, amellyel 1986-ban BEK-serleget nyert. Az elhunyt mesteredző a november 6-tól a mozikban látható Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilmben is feltűnt, és mesélt erről a korszakról.