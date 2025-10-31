Isten nélkül nincs vers – Dobai Péter halálára

Október 3-án elhunyt Dobai Péter költő, író, forgatókönyvíró. Volt idő, amikor évente jelentek meg művei a líra, novella, regény és film műfajában. Munkáját egyéb kitüntetések mellett József Attila-, Balázs Béla-, Kossuth- és Prima Primissima díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el. Ő írta a Redl ezredes, a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és az Oscar-díjas Mephisto forgatókönyvét, neve Hollywoodban, Cannes-ban is forgott. Nálunk mégis szinte ismeretlen. S nemcsak a személye, de a lírája is.

Olyan évben született, amelyet sokan nem létezőnek tekintenek. 1944-ben állítólag nem volt német megszállás, az állam szuverenitása nem szűnt meg, a magyar nép feletti főhatalom pedig nem került külföldi erők és szélsőséges csőcselék kezébe, és nem itt folyt a világháború legpusztítóbb ostroma, mely Drezdán és Hirosimán is túltett. Dobai e nem létezőnek a bölcsőjéből indult, ami arra ítélte, hogy olvasóitól elzárva lebegjen fölöttük, nem számítva néhány zajos sikert.

A Ferencváros szülöttje volt, s valóságos szülőföldjévé vált a kerület. Amikor bő évtizeden át Óbudán kellett laknia, naponta visszajárt, majd amint anyagi lehetőségei megengedték, visszaköltözött. Szülei követségen dolgoztak, családi életéről csak ennyit tudni. 1956-ot gyerekként élte át, és bár politikai vonatkozásait csak később értette meg, életre szóló élményt jelentett neki. Felismerte például, hogy a forradalom utáni bosszú varázslatos dologgal járt együtt. A külvárosi iskolákat egyetemről elcsapott oktatók, hallgatók lepték el, akik tudást, akarást hoztak. Kár, hogy Dobai ezt a néptanítói szerepet nem találta meg – aminek oka a kordivat, az individualizmus lehetett. Emiatt a szocializmus idején számos művét betiltották, a rendszerváltozás után pedig önmagát zárta el vele a közönségtől. Jellemzően részvétet érzett a rendszerváltozás kisemmizettjei iránt, a kilencvenes években mégis csak két politikai verset írt, az egyiket Ózd reményvesztettjeiről. S dacára annak, hogy rajongott a mára ugyancsak feledésbe merült Petőfiért, annak romantikájáért, hősiességéért, de historizmus nélkül.

A gimnázium után Dobai Péter tengerésznek állt, három éven át járta a vizeket Európa körül. Nincs írása, melyben ne jelenne meg a víz a maga természeti vonásaival, emberi építményeivel. Ám ez is eltávolodás. A folyószabályozás, a lápok lecsapolása rég elszakította a nemzetet a víztől, aminek jele, hogy a magyar ma ritkán fogyaszt halat, és csak hídon átkelve, autóból lát folyamot. Később az egyetemen olasz nyelv és irodalom, valamint filozófia szakon tanult, és felvette az általános nyelvészeti kurzust is. Professzorára, Zsilka Jánosra is szívesen emlékezett, sokat tett azért, hogy a neve ne menjen feledésbe.