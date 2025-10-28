Ft
10. 28.
kedd
Elhunyt a legendás rádiós

Elhunyt a legendás rádiós

2025. október 28. 21:59

Komjáthy György nem sokkal 92. születésnapja előtt távozott. Családja szerint még jócskán akadtak tervei.

2025. október 28. 21:59
null

Nem sokkal a 92. születésnapja előtt elhunyt az ikonikus magyar rádiós, Komjáthy György. A tragikust hírt a családja közölte a Facebookon: „Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. 

Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. 

Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel a második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos, december 1-jén már nem lehetsz ott” – idézte a Blikk.

A lap hozzátette, a bejegyzés szerint rövid lefolyású, súlyos betegség áll a tragédia hátterében.

A gyászhírben azt is felidézték, hogy a zenei szerkesztő szeptember végén még a közelgő születésnapjáról nyilatkozott nekik. Akkor már több egészségi problémáról is beszélt. Úgy fogalmazott, szerinte 92 év esetében a betegségek már nem elkerülhetők.

Rengeteg terve volt még

Komjáthy lelkesen készült a Magyar Rádió 100. születésnapjára is. „Vacakol a szívem, nem tudja a vizet feldolgozni, a lábam vizesedik, az orvosok azt mondják, valamit be kellene oda ültetni, de az én koromban már nem vállalkoznék egy ilyen műtétre. Így nemigen tudok menni, de van egy fogadalmam, és ha a Jóisten is úgy gondolja, megérem: december 1-jén lesz a Magyar Rádió 100 éves”. Azonban sajnos ezt már nélküle ünneplok meg. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

stormy
2025. október 28. 22:52
megkezdődött a szeméttel fütés szezonja hullanak az öregek mint a falevél.
Csányi Gyuri
2025. október 28. 22:37
Annak idején sok kedvencemet a műsoraiból ismertem meg. Köszönöm!
moliere-0
2025. október 28. 22:06
Béke poraira!
Rodolfo
2025. október 28. 22:04
Isten nyugosztalja.
