Elhunyt a legendás rádiós

Nem sokkal a 92. születésnapja előtt elhunyt az ikonikus magyar rádiós, Komjáthy György. A tragikust hírt a családja közölte a Facebookon: „Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt.

Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért.

Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel a második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos, december 1-jén már nem lehetsz ott” – idézte a Blikk.

A lap hozzátette, a bejegyzés szerint rövid lefolyású, súlyos betegség áll a tragédia hátterében.