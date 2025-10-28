Elhunyt a legendás rádiós

A gyászhírben azt is felidézték, hogy a zenei szerkesztő szeptember végén még a közelgő születésnapjáról nyilatkozott nekik. Akkor már több egészségi problémáról is beszélt. Úgy fogalmazott, szerinte 92 év esetében a betegségek már nem elkerülhetők.
Rengeteg terve volt még
Komjáthy lelkesen készült a Magyar Rádió 100. születésnapjára is. „Vacakol a szívem, nem tudja a vizet feldolgozni, a lábam vizesedik, az orvosok azt mondják, valamit be kellene oda ültetni, de az én koromban már nem vállalkoznék egy ilyen műtétre. Így nemigen tudok menni, de van egy fogadalmam, és ha a Jóisten is úgy gondolja, megérem: december 1-jén lesz a Magyar Rádió 100 éves”. Azonban sajnos ezt már nélküle ünneplok meg.
