Életbe lépett a szabály: arcfotó és ujjlenyomat a magyar határon

Kitálalt a miniszter: számokkal támasztotta alá, miért zárták le a magyar határokat
Időben kellett lépni.
Külön sávba kell állnia annak, aki érintett.
Október végén Magyarországon is elindult az Európai Unió új határregisztrációs rendszere, az Entry/Exit System (EES). Az új elektronikus nyilvántartás célja, hogy modernizálja az EU külső határainak ellenőrzését, megelőzze az illegális migrációt és a személyazonosság-csalásokat, valamint nyomon kövesse, hogy a vízummentesen beutazók betartják-e a 90/180 napos tartózkodási szabályt – írta meg a Magyar Szó.
Az EES-t elsőként a tompai–kelebiai határátkelőn vezették be, ahol október 28-án reggel 8 órakor kezdték meg a rendszer működtetését.
A következő hetekben fokozatosan minden magyar–szerb határátkelőn életbe lép a rendszer:
Röszke–Horgos: november 4-től
További átkelők: november 11-ig.
A magyar határrendőrség minden harmadik országból érkező utasról – ideértve a szerb állampolgárokat is – elektronikus nyilvántartást készít, amely arcfotó és ujjlenyomat rögzítését foglalja magában. Ennek érdekében regisztrációs pontokat alakítottak ki, ahol a járműveket külön sávokba irányítják.
Az uniós útlevéllel rendelkező utasokat az új rendszer nem érinti – ők a megszokott módon utazhatnak tovább.
Az EES minden nem uniós állampolgár számára kötelező. A beutazás során rögzítik a személyes adatokat, az ujjlenyomatokat és az arcképet, amikor valaki először lép be a schengeni övezetbe – vagyis minden EU-tagállamba (Írország és Ciprus kivételével), valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe.
A regisztráció ingyenes, és nem jelent pluszköltséget az utasok számára. A rendszer a repülőtereken, kikötőkben, vasútállomásokon és közúti határátkelőkön egyaránt működni fog.
Az Európai Unió a rendszert fokozatosan vezeti be, hogy elkerülje a torlódásokat.
Az első időszakban a hatóságok átmenetileg felfüggeszthetik az ellenőrzéseket, ha a feldolgozási idő túl hosszúra nyúlik. A rendszer működésének első komoly tesztje a 2026-os húsvéti időszak lesz, majd a nyári utazási szezon adhat újabb próbát a rendszernek.
Nyitókép: Royal Netherlands Marechaussee