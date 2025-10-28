Ft
10. 28.
kedd
schengeni övezet ujjlenyomat migráció EES Európai Unió

Életbe lépett a szabály: arcfotó és ujjlenyomat a magyar határon

2025. október 28. 16:16

Külön sávba kell állnia annak, aki érintett.

2025. október 28. 16:16
null

Október végén Magyarországon is elindult az Európai Unió új határregisztrációs rendszere, az Entry/Exit System (EES). Az új elektronikus nyilvántartás célja, hogy modernizálja az EU külső határainak ellenőrzését, megelőzze az illegális migrációt és a személyazonosság-csalásokat, valamint nyomon kövesse, hogy a vízummentesen beutazók betartják-e a 90/180 napos tartózkodási szabályt – írta meg a Magyar Szó.

Az EES-t elsőként a tompai–kelebiai határátkelőn vezették be, ahol október 28-án reggel 8 órakor kezdték meg a rendszer működtetését. 

A következő hetekben fokozatosan minden magyar–szerb határátkelőn életbe lép a rendszer:

Röszke–Horgos: november 4-től

További átkelők: november 11-ig.

A magyar határrendőrség minden harmadik országból érkező utasról – ideértve a szerb állampolgárokat is – elektronikus nyilvántartást készít, amely arcfotó és ujjlenyomat rögzítését foglalja magában. Ennek érdekében regisztrációs pontokat alakítottak ki, ahol a járműveket külön sávokba irányítják.

Az uniós útlevéllel rendelkező utasokat az új rendszer nem érinti – ők a megszokott módon utazhatnak tovább.

Az EES célja és működése

Az EES minden nem uniós állampolgár számára kötelező. A beutazás során rögzítik a személyes adatokat, az ujjlenyomatokat és az arcképet, amikor valaki először lép be a schengeni övezetbe – vagyis minden EU-tagállamba (Írország és Ciprus kivételével), valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe.

A regisztráció ingyenes, és nem jelent pluszköltséget az utasok számára. A rendszer a repülőtereken, kikötőkben, vasútállomásokon és közúti határátkelőkön egyaránt működni fog.

Az Európai Unió a rendszert fokozatosan vezeti be, hogy elkerülje a torlódásokat. 

Az első időszakban a hatóságok átmenetileg felfüggeszthetik az ellenőrzéseket, ha a feldolgozási idő túl hosszúra nyúlik. A rendszer működésének első komoly tesztje a 2026-os húsvéti időszak lesz, majd a nyári utazási szezon adhat újabb próbát a rendszernek.

Nyitókép: Royal Netherlands Marechaussee

 

kbexxx
2025. október 28. 17:14
Bürokrácia csupán hiszen eddig is a hivatalos államhatàr átkelökön jöttek ,ahol ezek a okos gépek Vannak lecövekelve. Most majd elkapja ,a rendszer a érvénytelen ,vagy körözött ,hamis okmányt birtokló migránst, aki bejelenkezik, belépésre 0-24 be. 😅
red-bullshit
2025. október 28. 17:13
Nehogy arra menjen ki a játék, hogy beáll az illegális migráns a sorba, beregisztrál és utána már mivel szerepel az EU nyilvántartásban, ezért kötelesek leszünk beengedni. Erre tippelnék.
neszteklipschik
•••
2025. október 28. 17:07 Szerkesztve
A Szaros"Gyuri bácsi" által beimportált agysebész bozótnégerekre, az álláhuákbározó arabokra, no meg az analfabéta afgán kecskebaszókra mindez "természetesen" továbbra sem lesz érvényes. Azok ugyanúgy áramlanak majd befelé továbbra is a zöldhatárokon. "Hála" a migrációbarát szutyoklippsiknek... :-(
grenki-2
•••
2025. október 28. 17:06 Szerkesztve
Ezzel a rendszerrel már ki lehetne szűrni a magyar gyűlölő oláh patkányokat is, akik minden csíkszereda elleni meccsen folyamatosan gyalázzák az erdélyi magyar testvéreinket és csonka-Magyarországot...jól gondolom? Mert ha igen, ide ezek a rohadékok a lábukat be ne tehessék még átutazóba se!!!! Kerüljenek amerre akarnak!
