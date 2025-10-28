Életbe lépett a szabály: arcfotó és ujjlenyomat a magyar határon

Október végén Magyarországon is elindult az Európai Unió új határregisztrációs rendszere, az Entry/Exit System (EES). Az új elektronikus nyilvántartás célja, hogy modernizálja az EU külső határainak ellenőrzését, megelőzze az illegális migrációt és a személyazonosság-csalásokat, valamint nyomon kövesse, hogy a vízummentesen beutazók betartják-e a 90/180 napos tartózkodási szabályt – írta meg a Magyar Szó.

Az EES-t elsőként a tompai–kelebiai határátkelőn vezették be, ahol október 28-án reggel 8 órakor kezdték meg a rendszer működtetését.

A következő hetekben fokozatosan minden magyar–szerb határátkelőn életbe lép a rendszer: Röszke–Horgos: november 4-től További átkelők: november 11-ig.

A magyar határrendőrség minden harmadik országból érkező utasról – ideértve a szerb állampolgárokat is – elektronikus nyilvántartást készít, amely arcfotó és ujjlenyomat rögzítését foglalja magában. Ennek érdekében regisztrációs pontokat alakítottak ki, ahol a járműveket külön sávokba irányítják.

Az uniós útlevéllel rendelkező utasokat az új rendszer nem érinti – ők a megszokott módon utazhatnak tovább.