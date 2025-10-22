Ft
10. 22.
szerda
Jobbik Török Gábor Magyar Péter pozíció nyilatkozat

Elemző: miniszteri poszt várhat Török Gáborra Magyar Péter győzelme esetén – reagált a politológus

2025. október 22. 09:17

Deák Dániel szerint az „egyrészt-másrészt” nagymestere lelepleződött.

2025. október 22. 09:17
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán osztotta a meg a véleményét Török Gábor közelmúltbéli működéséről, melyben tendenciózus jeleket lát arra vonatkozóan, hogy a magát következetesen „függetlennek” beállító Török határozottan beállt Magyar Péter és a Tisza Párt mögé. Deák Dániel szerint míg korábban Török Gábor az „egyrészt-másrészt” elemzések nagymestere volt, és kínosan igyekezett fenntartani a „független elemző” látszatát, ma már, amikor a Tisza párt vagy személyesen Magyar Péter számára kínos politikai esemény történik, szinte azonnal egyértelműen állást foglal.

Ezek az állásfoglalások pedig kivétel nélkül Magyar Péter narratíváját erősítik, őt igyekszik mosdatni.

– tette hozzá az elemző.

Deák Dániel szerint szintén látványos, hogy a Magyar Péternek kedvező kijelentései pillanatok alatt végigfutnak a teljes balliberális sajtón, összehangoltan segítik Magyar Péter kampányát. „Sokan kérdezték emiatt az utóbbi hetekben: mi lehet ennek az oka? Miért nem ügyel már a látszatra sem Török Gábor? Miért állt be ennyire látványosan Magyar Péter mögé?” – tette hozzá. Az elemző posztjában leírta, hogy beszélt a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaival, és amit mondtak, attól egyből világossá vált számára minden.

Magyar Péter miniszteri pozíciót ajánlott fel Török Gábornak cserébe azért, ha beleáll a kampányba.

Deák Dániel szerint Török ezt láthatóan elfogadta és ezért kampányol már ő is a Tiszának. „Erre jöhet a jogos kérdés: miért lennének politikai ambíciói Török Gábornak?” – írta, majd hozzátette, hogy aki jobban ismeri Törököt, az tudja, hogy tőle ez egyáltalán nem idegen. Az elemző emlékeztetett, hogy például 2014-ben Török Gábor bejelentette, hogy el akar indulni a veszprémi időközi választáson, amit azért írtak ki, mert Navracsics Tibor lemondott az egyéni képviselői mandátumáról az Európai Bizottságban vállalt biztosi pozíciója miatt. Az időközi választáson 2015. februárjában egyébként kikapott a kormányoldal jelöltje, és ezzel elvesztette a kétharmados többségét a parlamentben. Török Gábor ugyan végül nem indult el a választáson, de akkoriban a Jobbikkal és Vona Gáborral ápolt szoros kapcsolatot. A „független” elemző tehát már régóta dédelgethet politikai ambíciókat. 

Dák Dániel rámutatott, hogy Török Gábor akkor épp a Jobbik kampányát segítette a nyilatkozataival. Így nem volt szerinte meglepő, hogy 2014. novemberében Vona Gábor, akkori Jobbik-elnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egyeztetett Török Gáborral, és támogatják a választáson, ha elindul. Ennek fényében az a 2018. februárjában tett nyilatkozata sem volt meglepő, amelyben Török kijelentette: „Azt érezni, hogy ez már a Fidesz hanyatló korszaka.”

Ezután két hónappal újabb kétharmados győzelmet aratott a Fidesz.

Ekkor Török látványosan a Jobbik győzelmében reménykedett az elemző szerint és tőlük remélt politikai pozíciót. De ez végül az újabb fideszes kétharmad miatt nem jött össze neki. Deák Dániel szerint ezért a Jobbik példáján Török már megtanulta, hogy ha nem nyer az általa favorizált párt a választáson, akkor neki továbbra is csak az „elemzői” pozíció marad, így a választás napjáig nem fogja nyilvánosan bevallani a politikai ambícióit és azt, hogy miniszteri pozíciót ajánlottak fel neki, csak egy esetleges Tisza-győzelmet követően.

Deák Dániel posztjában hangsúlyozta, hogy természetesen ezen információk közlése előtt szeretett volna Török Gáborral is egyeztetni. Október 13-án telefonon kereste, de nem vette fel, majd üzenetet is hagyott neki, de arra sem reagált. Mivel nem élt a lehetőséggel, így végül úgy döntött, az ő állásfoglalása nélkül közli ezeket az információkat.

Az elemző bejegyzése után Facebook-oldalán reagált Török Gábor. Mint írta: „Nem szeretek hülyeségekkel és alkotóikkal foglalkozni, de most úgy érzem, hogy meg kell nyugtatnom a legújabb alkotás szerzőjét. A jövőben is – idézem őt – az egyrészt-másrészt elemzések nagymestere szeretnék maradni, és kínosan igyekszem majd fenntartani a független elemző látszatát. Ja, és sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem ajánlott semmilyen pozíciót. Mondjuk előbbitől legalább kaptam egy fagyit.” 

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

***

karcos-2
2025. október 22. 11:38
Csak remélni lehet hogy nem lesz túlzottan magyarellenes miniszter.
Hangillat
2025. október 22. 11:24
A ‚prolitológus‘. fickándozó párt preferenciái alapján súlytalanná válókat támogatott, így nem függött, hanem lebegett a gravitáció nélküli zűrös magyar űrben. Független. A pulóverita Lengyel és Török hinta-palintás. M.Agyar, a kis-Hermész, palimadárra, Pálszárnyasra vadászik; az egyrészt-másrészt lovag szemei az októberben rügyező dolcsi vita bokron függenek.
csulak
2025. október 22. 11:22
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat.
bagoly-29
2025. október 22. 11:15
"Független" kutyából sem lesz szalonna!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!