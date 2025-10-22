Elemző: miniszteri poszt várhat Török Gáborra Magyar Péter győzelme esetén – reagált a politológus

Magyar Péter miniszteri pozíciót ajánlott fel Török Gábornak cserébe azért, ha beleáll a kampányba.

Deák Dániel szerint Török ezt láthatóan elfogadta és ezért kampányol már ő is a Tiszának. „Erre jöhet a jogos kérdés: miért lennének politikai ambíciói Török Gábornak?” – írta, majd hozzátette, hogy aki jobban ismeri Törököt, az tudja, hogy tőle ez egyáltalán nem idegen. Az elemző emlékeztetett, hogy például 2014-ben Török Gábor bejelentette, hogy el akar indulni a veszprémi időközi választáson, amit azért írtak ki, mert Navracsics Tibor lemondott az egyéni képviselői mandátumáról az Európai Bizottságban vállalt biztosi pozíciója miatt. Az időközi választáson 2015. februárjában egyébként kikapott a kormányoldal jelöltje, és ezzel elvesztette a kétharmados többségét a parlamentben. Török Gábor ugyan végül nem indult el a választáson, de akkoriban a Jobbikkal és Vona Gáborral ápolt szoros kapcsolatot. A „független” elemző tehát már régóta dédelgethet politikai ambíciókat.

Dák Dániel rámutatott, hogy Török Gábor akkor épp a Jobbik kampányát segítette a nyilatkozataival. Így nem volt szerinte meglepő, hogy 2014. novemberében Vona Gábor, akkori Jobbik-elnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egyeztetett Török Gáborral, és támogatják a választáson, ha elindul. Ennek fényében az a 2018. februárjában tett nyilatkozata sem volt meglepő, amelyben Török kijelentette: „Azt érezni, hogy ez már a Fidesz hanyatló korszaka.”

Ezután két hónappal újabb kétharmados győzelmet aratott a Fidesz.

Ekkor Török látványosan a Jobbik győzelmében reménykedett az elemző szerint és tőlük remélt politikai pozíciót. De ez végül az újabb fideszes kétharmad miatt nem jött össze neki. Deák Dániel szerint ezért a Jobbik példáján Török már megtanulta, hogy ha nem nyer az általa favorizált párt a választáson, akkor neki továbbra is csak az „elemzői” pozíció marad, így a választás napjáig nem fogja nyilvánosan bevallani a politikai ambícióit és azt, hogy miniszteri pozíciót ajánlottak fel neki, csak egy esetleges Tisza-győzelmet követően.