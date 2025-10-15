Ft
Tisza Párt nyugdíj adóemelés Orbán Viktor

El a kezekkel a nyugdíjaktól! – reagált a Tisza Párt nyugdíj csökkentő terveire Orbán Viktor

2025. október 15. 17:40

A miniszterelnök szerint a baloldalnak régi mániája a nyugdíjcsökkentés. A jobboldal viszont a nyugdíjemelésben hisz.

2025. október 15. 17:40
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, megdöbbentő javaslattal állt elő a Tisza Párthoz közel álló egyik szakértő. Simonovits András szerint a jelenlegi rendszer túl bőkezű, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná. Javaslata szerint a legnagyobb nyugdíjakat 10–20 százalékos adóval kellene sújtani. A szakértő továbbá indokoltnak látná a „Nők 40” program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését is. 

A Tisza Párt nyugdíjakat érintő terveire Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy: „Mindig is csak két politika volt Magyarországon, baloldali meg jobboldali.  

A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.

A miniszterelnök felidézte, hogy a baloldal 2010 előtt elvette a 13. havi nyugdíjat, amit szintén a jobboldali kormány vezetett be újra. A kormányfő szerint:

„A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott.

 Ami a nyugdíjasokat illeti pedig végképp azt kell mondanom, el a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!

– mondta a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

