El a kezekkel a nyugdíjaktól! – reagált a Tisza Párt nyugdíj csökkentő terveire Orbán Viktor

A Tisza Párt nyugdíjakat érintő terveire Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy: „Mindig is csak két politika volt Magyarországon, baloldali meg jobboldali.

A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.

A miniszterelnök felidézte, hogy a baloldal 2010 előtt elvette a 13. havi nyugdíjat, amit szintén a jobboldali kormány vezetett be újra. A kormányfő szerint: