Döntő lépésre szánta el magát a Fidesz Budapesten: ha ez megvalósul, tízezrek járhatnak jól (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra fontos videót osztott meg a Facebook-oldalán. A budapesti autósoknak ezt mindenképp látniuk kell. Magyarország kormánya ugyanis azon dolgozik, hogy a mobil szolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek.

„Idén 34 millió mobilparkolás várható Budapesten, és ennek a kényelmi díja 2,5 milliárd forint. A jövőben ez a pénz a budapestiek zsebében marad” – derült ki.

„2014 júliusában indult el a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer, amellyel lehetővé tettük, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen a mobiltelefonunkkal úgy tudjuk fizetni a parkolási díjat, hogy ne kelljen a zsebünkben kotorászni apró után. A nemzeti mobilfizetési rendszer nagyon egyszerű, sms-ben hívással és rengeteg applikáción keresztül is indíthatunk parkolást. A rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik 11 éve, de az eltelt idő arra indított minket, hogy átfogóan felülvizsgáljuk a működését. A felülvizsgálat azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, hogyha eltöröljük a kényelmi díjatat, amely jelenleg az autósokat terheli.

A budapesti Fidesz azért dolgozik, hogy a budapestieknek több maradjon a zsebükben.

A kormány a kényelmi díj eltörlésével ezt a célt támogatja. Ennek érdekében konzultációt kezdtünk fizetési partnereinkkel, a különböző távközlési szolgáltatókkal és az applikációk üzemeltetőjével, és megtettük az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmi díjmentessé váljon a parkolás az autósok számára” – derült ki a videóból.