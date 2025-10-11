Döbbenetes nyilatkozat Ruszin-Szendi Romulusztól: szerinte a migráció csak egy „mesterséges ellenségkép”

„A Fidesz kommunikációja mára nem politikai vita, hanem hideg számítás: félelemkeltés, gyűlöletkampány, mesterséges ellenségképek” – írja a lakossági fórumra fegyverrel járó Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon.

Majd hozzátette, hogy „Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy új bűnbak, hogy eltereljék a figyelmet a lopásaikról”.

Azaz Ruszin-Szendi szerint a migráció egy „mesterséges ellenségkép”.

A baloldalon ez a hozzáállás nem egyedi, hiszen ki ne emlékezni, hogy Kunhalmi Ágnes a migrációt „álproblémának” nevezte.