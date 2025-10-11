Ft
10. 11.
szombat
Ruszin-Szendi Romulusz Magyarország migráció

Döbbenetes nyilatkozat Ruszin-Szendi Romulusztól: szerinte a migráció csak egy „mesterséges ellenségkép”

2025. október 11. 10:19

Közben meg látjuk, mi történik Európában.

2025. október 11. 10:19
null

„A Fidesz kommunikációja mára nem politikai vita, hanem hideg számítás: félelemkeltés, gyűlöletkampány, mesterséges ellenségképek” – írja a lakossági fórumra fegyverrel járó Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon.

Majd hozzátette, hogy „Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy új bűnbak, hogy eltereljék a figyelmet a lopásaikról”.

Azaz Ruszin-Szendi szerint a migráció egy „mesterséges ellenségkép”.

A baloldalon ez a hozzáállás nem egyedi, hiszen ki ne emlékezni, hogy Kunhalmi Ágnes a migrációt „álproblémának” nevezte.

Orbán Balázs: A migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Balázs a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált a Belgiumban meghiúsított dzsihadista merényletkísérletre, és azt írta, hogy a migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában. Ahogy lapunk korábban megírta

három fiatal dzsihadista drónmerényletet tervezett Belgium miniszterelnöke ellen, a belga ügyészség pedig a dzsihadista ihletésű terrorcselekmény előkészületéről adott tájékoztatást.

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2015 óta figyelmezteti az európai vezetőket a migráció társadalmi feszültségeket okozó, a közbiztonságot rontó és a terrorveszélyt növelő hatásaira. „Nem hallgattak a magyar kormányfőre, így a fenyegetés ma nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt” – fogalmazott.

Orbán Balázs szerint „Brüsszel hazai megbízottjai” ma is ugyanerre az útra terelnék Magyarországot, ami szerinte nagy kockázatot jelent a magyar emberek biztonságára. A politikus hangsúlyozta, hogy ha Magyarország el akarja kerülni a radikális szervezetek megjelenését és a mindennapokban állandósuló terrorfenyegetettséget, akkor „továbbra is nemet kell mondani a brüsszeli próbálkozásokra”.

Bejegyzését figyelmeztetéssel zárta, a jövő évi választásra utalva:

Elég egyetlen rossz döntés.”

Nyitókép: Facebook

greeen
2025. október 11. 12:18
Az iszlám és a többi jó ember kit utál a legjobban? Minket keresztényeket. Mit akarunk itt velük európában? Egy fehér európai nő kevesebbet ér a szemében mint egy tehén. Gondolkodjatok már
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. október 11. 12:14
Há' mondjuk Mari néni Csajágóröcsögén be van szarva rendesen hogy jönnek a migránsok és megerőszakolják, pedig még egyet sem látott soha. Ezért aztán Orbánra szavaz, pedig az elvette a falujából a takarékszövetkezetet is, meg a postát is, meg az orvos is a hatodik faluból jár rendelni egy héten egyszer.
Válasz erre
0
0
judeosatanista
2025. október 11. 12:13
Most bújik csak ki a szög a zsákból, a szocializmusban a magyar nép vérverejtékén tenyésztett, lefitymált faszra kapott diplomás "értelmiség" gyümölcse még csak most kezd igazán beérni. Ahol gyakorlatilag az értelmi fogyatékosoknak osztogatták a diplomákat, csak rá kell nézni a Tisza párt szavazói bázisára! Mint a szőke nő meg a halál: -Érted jöttem. -Értem? -Érted. -Nem értem.... Meg a pszichiáter: -Elmehetek? -Nem, azt mondtam: elmebeteg. Na ennyit a zsidó-"keresztény" "értelmiségről" Meg a 666 szögű "vallásukról", ahol a "jó"istenük, a SÁTÁN, még abba is beleugat, hogy mit mikor csináljanak, meg ne csináljanak. "Csak vasárnap szarjál, mert az úr így parancsolá" "És ne zabáljál disznót, mert az az úré!" "Attól marad jó kicsi a pöcsöd!" "Vágjál le a faszodból, hogy nehogy elszaporodjál!" "És így, hogy ilyen kevesen maradtok, így majd a többi nép örvendezik vala!" Ámen !
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. október 11. 12:08
Van itt egy kis zavar egy-két fejben a migráció kapcsán…… Az egy dolog, hogy jelenleg nem vagyunk nekik célország, de azok akik nálunk lépnének be az EU területére, azok ide lesznek visszatoloncolva, ha elutasítják a kérelmüket….… Na utánna “azokkal” pontosan mit is kezdjünk..?…?……
Válasz erre
0
0
