Döbbenetes nyilatkozat Ruszin-Szendi Romulusztól: szerinte a migráció csak egy „mesterséges ellenségkép”

Kunhalmi Ágnes még gyűjti a bátorságot: Magyar Pétertől pár méterre kampányolt, de odamenni nem mert
Az MSZP politikusa nem örül neki, hogy Magyar megosztja a szavazatokat a 18. kerületben.
Közben meg látjuk, mi történik Európában.
„A Fidesz kommunikációja mára nem politikai vita, hanem hideg számítás: félelemkeltés, gyűlöletkampány, mesterséges ellenségképek” – írja a lakossági fórumra fegyverrel járó Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon.
Majd hozzátette, hogy „Brüsszel, migránsok, Soros – mindig kell egy új bűnbak, hogy eltereljék a figyelmet a lopásaikról”.
Azaz Ruszin-Szendi szerint a migráció egy „mesterséges ellenségkép”.
A baloldalon ez a hozzáállás nem egyedi, hiszen ki ne emlékezni, hogy Kunhalmi Ágnes a migrációt „álproblémának” nevezte.
Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Balázs a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált a Belgiumban meghiúsított dzsihadista merényletkísérletre, és azt írta, hogy a migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában. Ahogy lapunk korábban megírta
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a migráció miatt ma nagyobb a terrorveszély, mint valaha.
három fiatal dzsihadista drónmerényletet tervezett Belgium miniszterelnöke ellen, a belga ügyészség pedig a dzsihadista ihletésű terrorcselekmény előkészületéről adott tájékoztatást.
A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2015 óta figyelmezteti az európai vezetőket a migráció társadalmi feszültségeket okozó, a közbiztonságot rontó és a terrorveszélyt növelő hatásaira. „Nem hallgattak a magyar kormányfőre, így a fenyegetés ma nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt” – fogalmazott.
Orbán Balázs szerint „Brüsszel hazai megbízottjai” ma is ugyanerre az útra terelnék Magyarországot, ami szerinte nagy kockázatot jelent a magyar emberek biztonságára. A politikus hangsúlyozta, hogy ha Magyarország el akarja kerülni a radikális szervezetek megjelenését és a mindennapokban állandósuló terrorfenyegetettséget, akkor „továbbra is nemet kell mondani a brüsszeli próbálkozásokra”.
Bejegyzését figyelmeztetéssel zárta, a jövő évi választásra utalva:
Elég egyetlen rossz döntés.”
