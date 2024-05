Kunhalmi Ágnes még gyűjti a bátorságot: Magyar Pétertől pár méterre kampányolt, de odamenni nem mert

Nyitókép: MIT/Koszticsák Szilárd

A Blikk cikkéből kiderült, hogy egy érdekes jelenetnek lehettek szemtanúi az emberek a pestszentlőrinci piacon, ugyanis szinte egymás mellett, pár méterre egymástól kampányolt Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke és az ellenzéki szavazók új messiása, Magyar Péter.

A 18. Kerületben Magyar pártja a polgármesteri székért zajló versenybe is benevezett, ezért is kampányol itt nagy vehemenciával. A helyszínen Magyar az RTL-nek is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy a DK petíciót akart indítani, hogy a Tiszta Párt ne tudjon indulni a választáson két olyan kerületben, ahol jelenleg DK-s polgármester van. Ilyen például a 18. kerület is, ahol az MSZP-ből kivált, majd onnan DK-ba átlépő Szaniszló Sándor a kerületvezető. A helyszínen akkor vált forróvá a hangulat, amikor

Kunhalmi és Szaniszló mellett Magyar is megjelent a helyszínen.

Az MSZP-s országgyűlési képviselő nem titkolta nemtetszését Magyar indulásával kapcsolatban: „Miért akarja itt megosztani a szavazatokat?” - fogalmazott az RTL híradójának. Az MSZP-s politikus úgy fogalmazott: „Én nem tudom, hogy neki pontosan mi a szándéka, meg mit szeretne, de hogy ez csak a Fidesznek kedvez, abban bizonyos vagyok.” „Miért nem kérdezi meg tőle? Itt van” – mondta Kunhalminak a riporter.

„Hát nézze, most jöttek 16 évesek az előbb, hogy jöjjön ide hozzám, mert a választókkal beszélgettem, és azt mondta, hogy nem kíván velem beszélni” – fogalmazott a kerület országgyűlési képviselője. Az előbbi gondolatot pedig igy folytatta: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy szétvigyük az ellenzéki szavazókat.” A felvetésre, hogy ezeket a kérdéseket Magyar Péternek is feltehetné, Kunhalmi azt válaszolta:

„Ó, én nem akarom őt... ha nem akar velem beszélni, én ezt tiszteletben tartom.”

Magyar Péter korábban erőteljes kritikával illetve az ellenzéki térdél vezető pártját, ugyanis kék Fidesznek nevezte a DK-t, a kerület polgármestere azonban úgy fogalmazott: őt nem zavarja, ha más pártok is elindulnak a választáson.