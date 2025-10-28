Csúfos öngólt lőtt Magyar Péter: bebizonyították, hogy csak egy hangos kisebbség áll mögötte (VIDEÓ)

Régi módszerhez nyúlt Magyar Péter. „Mi vagyunk a többség!” – ezt a szlogent használja immár a Tisza Párt elnöke, hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán Deák Dániel.

A politológus arra is rámutatott, hogy ez sokaknak ismerős lehet még 2018-ból, aki szerint akkor is egy hangos kisebbség szerette volna magát a többségnek feltüntetni.

Így lehet ez most is. „A mostani hangos kisebbség a Tisza mögött áll. Ugyanakkor majd a választáson ismét megmutatjuk, hogy a többség valójában a patrióták oldalán van!” – fogalmazott Deák Dániel.