Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter kisebbség Deák Dániel baloldal

Csúfos öngólt lőtt Magyar Péter: bebizonyították, hogy csak egy hangos kisebbség áll mögötte (VIDEÓ)

2025. október 28. 16:23

Már a Tisza Pártban is a bukott baloldal mantrája hódít.

2025. október 28. 16:23
null

Régi módszerhez nyúlt Magyar Péter. „Mi vagyunk a többség!” – ezt a szlogent használja immár a Tisza Párt elnöke, hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán Deák Dániel.

A politológus arra is rámutatott, hogy ez sokaknak ismerős lehet még 2018-ból, aki szerint akkor is egy hangos kisebbség szerette volna magát a többségnek feltüntetni.

Így lehet ez most is. „A mostani hangos kisebbség a Tisza mögött áll. Ugyanakkor majd a választáson ismét megmutatjuk, hogy a többség valójában a patrióták oldalán van!” – fogalmazott Deák Dániel.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

angie1
2025. október 28. 17:14
Jó ötlet volt a békemenet, mert a baloldalon bebizonyosodott, hogy az új király is meztelen. Az udvartartás meg tényleg olyan, mint az agresszív kismalac. Azért lehet, hogy néhányan elgondolkodnak, hogy mégsem a jó szekeret tolják.
llnnhegyi
2025. október 28. 17:13
Magyar 🐒🐓 Júdás Péternek a TISZA párt őrjöngő elnökének egyetlenegy tisztelni való tulajdonsága nincs. Áruló, ripacs, csaló, szélhámos, erőszakos, türelmetlen, hazug becstelen, szaralak, geciember! Az Isten verje meg gonoszságaiért!!
5m007h 0p3ra70r
2025. október 28. 17:09
»nogradi 2025. október 28. 16:45 Látszott a Nemzeti Meneten milyen kevesen voltak a legtöbb ember kétszer volt ott, vagy háromszor és ők is több regisztrációval érkeztek.« A szónokból mindjárt 6 volt egyszerre a színpadon.
kbexxx
2025. október 28. 17:06
A virtuális tömegek maradtak a fészen
