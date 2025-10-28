Hátborzongató felismerés érkezett az egyik legnagyobb szövetségesünktől: ez történik, ha hatalomra jut Magyar Péter

Síri csend honol Brüsszelben: teljesen megnémult Von der Leyen és Kaja Kallas
Egyedül Orbán Viktor reagált a hírre.
Keserű tapasztalatot szerzett Lengyelország.
***
A Brussels Signal oldalán Marcin Romanowski véleménycikke párhuzamot von Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Donald Tusk lengyel miniszterelnök politikai stratégiája között.
A szerző szerint Orbán Viktor és a Fidesz évek óta védik Magyarország szuverenitását az EU-s nyomás ellen, míg Magyar Péter „a magyar Tuskként” követi a brüsszeli globalista forgatókönyvet: üres jelszavakkal, részletek nélküli ígéretekkel kampányol, miközben valójában külső érdekeket szolgálna.
A cikk szerint Lengyelországban Tusk hatalomra kerülése után nem teljesültek az ígéretek,
nőtt a gazdasági válság és politikai megtorlások indultak – ezt jósolja Magyar Péter győzelme esetén is.
A szerző arra figyelmeztet: Magyarországnak tanulnia kellene Lengyelország hibáiból, hogy megvédje szuverenitását.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyedül Orbán Viktor reagált a hírre.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP