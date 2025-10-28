Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdasági válság Marcin Romanowski Brüsszel Lengyelország Magyarország Magyar Péter megtorlás Orbán Viktor Európai Unió Donald Tusk

Hátborzongató felismerés érkezett az egyik legnagyobb szövetségesünktől: ez történik, ha hatalomra jut Magyar Péter

2025. október 28. 11:52

Keserű tapasztalatot szerzett Lengyelország.

2025. október 28. 11:52
null

***

A Brussels Signal oldalán Marcin Romanowski véleménycikke párhuzamot von Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Donald Tusk lengyel miniszterelnök politikai stratégiája között.

A szerző szerint Orbán Viktor és a Fidesz évek óta védik Magyarország szuverenitását az EU-s nyomás ellen, míg Magyar Péter „a magyar Tuskként” követi a brüsszeli globalista forgatókönyvet: üres jelszavakkal, részletek nélküli ígéretekkel kampányol, miközben valójában külső érdekeket szolgálna.

A cikk szerint Lengyelországban Tusk hatalomra kerülése után nem teljesültek az ígéretek,

nőtt a gazdasági válság és politikai megtorlások indultak – ezt jósolja Magyar Péter győzelme esetén is.

A szerző arra figyelmeztet: Magyarországnak tanulnia kellene Lengyelország hibáiból, hogy megvédje szuverenitását.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. október 28. 12:24
Majd meglátjuk.
Válasz erre
0
1
starmind
2025. október 28. 12:23
Itt nem lesz hatalomátvétel vagy libsi rendszerváltás woke, BLM, és LMBTQ korszak, migránsokkal elárasztott települések stb. 2026-ban Magyar Petike szépen elkullog az anyja keservébe, mint MárkiZajosPetike tette.
Válasz erre
0
0
Dermedve
2025. október 28. 12:22
Kedves lengyelek! Ha a fene nagy gőg miatt nem borul el az agyatok akkor tudnátok, hogy hányszor figyelmeztettün erre. Hallgatni kellene egy olyan barátra akinek több sz*rt se érő kormány is volt.
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. október 28. 12:19
Csak 1.esélyünk van, nem szabad a hatalom.közelébe se engedni ,mindenkinek el kell menni, és eddigiek folytatására ,muszàly szavazni
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!