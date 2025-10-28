Ft
kormány családpolitika CSOK Plusz jogszabálytervezet

CSOK Plusz: forradalmi könnyítésről dönthet a kormány, több ezer család lélegezhet fel

2025. október 28. 12:00

A tervezett módosítás véglegessé tenné az átmeneti kivételszabályt, így a 41 év feletti házaspárok is jogosultak lehetnek a CSOK Pluszra, ha a feleség teherbe esik vagy örökbefogadást kezdeményeznek.

2025. október 28. 12:00
null

A kormány legújabb intézkedése újabb lehetőséget nyithat több ezer család számára a gyermekvállaláshoz kötött otthonteremtés terén – számolt be róla az Index. A hétfő éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet a CSOK Plusz szabályainak módosítását tartalmazza, elsősorban a házaspárok életkorára vonatkozó feltételeket érintve. Bár az eddigi átmeneti kivételszabály véglegesítése mind a gyermekvállalást, mind az otthonteremtést támogathatja, a szakértők hangsúlyozzák, hogy a demográfiai válság kezeléséhez nem elegendő pusztán anyagi ösztönzőket biztosítani.

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok számára elérhető, támogatott lakáshitel. A jelenlegi szabályok szerint „fiatal házaspár” az, ahol az igénylés időpontjában a feleség még nem töltötte be a 41. életévét. Ehhez kapcsolódik a jelenlegi könnyítés: ha a feleség már terhes, és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét, az életkorra vonatkozó feltétel alkalmazását eltekintik. Örökbefogadás esetén szintén elfogadható, ha a házaspár 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen nyújtotta be kérelmét az illetékes gyámhatóságnál.

A jelenlegi szabályok szerint azonban ez a könnyítés 2025. december 31-ig érvényes. Ennek következtében azok a házaspárok, ahol a feleség már elmúlt 41 éves és még nem várandós, elesnének a támogatástól: ha később esik teherbe a hölgy, a magzat már nem töltheti be az adott évben a 12. hetet. A tervezett módosítás értelmében azonban az átmeneti kivételszabályt véglegessé tennék.

Vagyis a jövőben az idősebb házaspárok – ahol a feleség már betöltötte 41. életévét – is igényelhetik a CSOK Pluszt, amennyiben a feleség teherbe esik.

Az örökbefogadás ebben az esetben is megfelelő teljesítésnek számít, a házaspárnak pedig a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően az illetékes gyámhatóságnál kell személyesen benyújtania kérelmét 2024. január 1-jét követően.

A Bankmonitor szakértői szerint ez valóban jelentős segítséget nyújthat azon pároknak, ahol az életkori feltételek nem teljesülnek, és az idei évben nem jött össze a baba. A változás a tervek szerint 2026. január 1-jén lépne hatályba, és egyszerre hathat kedvezően a demográfiai folyamatokra és az otthonteremtésre. Több ezer család előtt nyílhat lehetőség arra, hogy a gyermekvállalás mellett a CSOK Plusz által biztosított, kamattámogatott hitelkonstrukció segítségével ingatlant vásároljon.

Ráadásul, ahogy az Index írta, a CSOK Plusz és a szintén kamattámogatott, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program egyidejű igénybevétele új lehetőségeket teremthet az otthonteremtők számára. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a támogatott konstrukciók nem ingyenhitelek, ezért az igénylés során érdemes körültekintően, pénzügyi tudatossággal mérlegelni a különböző lehetőségeket, akár külön-külön, akár egyszerre mindkét program esetében.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

