CSOK Plusz: forradalmi könnyítésről dönthet a kormány, több ezer család lélegezhet fel

A kormány legújabb intézkedése újabb lehetőséget nyithat több ezer család számára a gyermekvállaláshoz kötött otthonteremtés terén – számolt be róla az Index. A hétfő éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet a CSOK Plusz szabályainak módosítását tartalmazza, elsősorban a házaspárok életkorára vonatkozó feltételeket érintve. Bár az eddigi átmeneti kivételszabály véglegesítése mind a gyermekvállalást, mind az otthonteremtést támogathatja, a szakértők hangsúlyozzák, hogy a demográfiai válság kezeléséhez nem elegendő pusztán anyagi ösztönzőket biztosítani.

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok számára elérhető, támogatott lakáshitel. A jelenlegi szabályok szerint „fiatal házaspár” az, ahol az igénylés időpontjában a feleség még nem töltötte be a 41. életévét. Ehhez kapcsolódik a jelenlegi könnyítés: ha a feleség már terhes, és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét, az életkorra vonatkozó feltétel alkalmazását eltekintik. Örökbefogadás esetén szintén elfogadható, ha a házaspár 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen nyújtotta be kérelmét az illetékes gyámhatóságnál.

A jelenlegi szabályok szerint azonban ez a könnyítés 2025. december 31-ig érvényes. Ennek következtében azok a házaspárok, ahol a feleség már elmúlt 41 éves és még nem várandós, elesnének a támogatástól: ha később esik teherbe a hölgy, a magzat már nem töltheti be az adott évben a 12. hetet. A tervezett módosítás értelmében azonban az átmeneti kivételszabályt véglegessé tennék.

Vagyis a jövőben az idősebb házaspárok – ahol a feleség már betöltötte 41. életévét – is igényelhetik a CSOK Pluszt, amennyiben a feleség teherbe esik.

Az örökbefogadás ebben az esetben is megfelelő teljesítésnek számít, a házaspárnak pedig a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően az illetékes gyámhatóságnál kell személyesen benyújtania kérelmét 2024. január 1-jét követően.