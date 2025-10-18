A Telex tényszerű, semleges hangvételben számolt be a budapesti csúcstalálkozó előkészületeiről. A cikk Szijjártó Péter Facebook-bejegyzését idézi, amelyben a külügyminiszter arról ír, hogy Magyarország »készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére«. Orbán Viktor pénteki rádióinterjúját is beemelték, amelyben a miniszterelnök az orosz–ukrán háború lezárását előkészítő amerikai–orosz tárgyalás jelentőségéről beszélt. A portál kerüli az értelmezést, inkább a diplomáciai tények közlésére szorítkozik, ami a politikai ellentétek közepette is higgadt összképet ad. A Telex beszámolója a leginkább kiegyensúlyozott hangvételű tudósítások közé tartozik a vizsgált portálok között.

Az Index részletesen, mindkét fél nyilatkozatait idézve mutatta be a fejleményeket. A portál Trump közösségi bejegyzésére építette cikkét, amelyben az amerikai elnök »nagyon eredményes« telefonbeszélgetésről számolt be Putyinnal. Az írás hangsúlyozta, hogy a felek »Budapesten találkoznak, hogy megnézzék, le tudják-e zárni ezt a dicstelen háborút.« A portál Orbán Viktor és Szijjártó Péter reakcióit is beemelte, jelezve, hogy Magyarország gyorsan megkezdte az előkészületeket. Az Index tehát részletes háttérrel és higgadt stílusban közvetítette az eseményt, politikai kommentár nélkül.”

Nyitókép forrása: Drew ANGERER / AFP