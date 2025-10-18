Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Telex 24 hu 444 hu Budapesti békecsúcs Szijjártó Péter Orbán Viktor

Budapesti csúcs – Sajtókörkép

2025. október 18. 13:49

A Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.

2025. október 18. 13:49
null
Kiss Gábor
Transzparens Újságírásért

„Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentése szerint Budapesten kerülhet sor az orosz–ukrán háborút lezárni hivatott békecsúcsra. A diplomáciai esemény előkészületeit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter koordinálja, míg Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban hangsúlyozta: Magyarország »minden feltételt biztosít ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással.« Elemzésünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.

Ezt is ajánljuk a témában

A Telex tényszerű, semleges hangvételben számolt be a budapesti csúcstalálkozó előkészületeiről. A cikk Szijjártó Péter Facebook-bejegyzését idézi, amelyben a külügyminiszter arról ír, hogy Magyarország »készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére«. Orbán Viktor pénteki rádióinterjúját is beemelték, amelyben a miniszterelnök az orosz–ukrán háború lezárását előkészítő amerikai–orosz tárgyalás jelentőségéről beszélt. A portál kerüli az értelmezést, inkább a diplomáciai tények közlésére szorítkozik, ami a politikai ellentétek közepette is higgadt összképet ad. A Telex beszámolója a leginkább kiegyensúlyozott hangvételű tudósítások közé tartozik a vizsgált portálok között.

Az Index részletesen, mindkét fél nyilatkozatait idézve mutatta be a fejleményeket. A portál Trump közösségi bejegyzésére építette cikkét, amelyben az amerikai elnök »nagyon eredményes« telefonbeszélgetésről számolt be Putyinnal. Az írás hangsúlyozta, hogy a felek »Budapesten találkoznak, hogy megnézzék, le tudják-e zárni ezt a dicstelen háborút.« A portál Orbán Viktor és Szijjártó Péter reakcióit is beemelte, jelezve, hogy Magyarország gyorsan megkezdte az előkészületeket. Az Index tehát részletes háttérrel és higgadt stílusban közvetítette az eseményt, politikai kommentár nélkül.”

Nyitókép forrása: Drew ANGERER / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
•••
2025. október 18. 15:04 Szerkesztve
Körmömet rágva várom mi lesz a tanácskozás eredménye ;-) OV-nak az itthoni teljhatalom kiépítése után, és 16 év kormányzás után, ez a másik sikere.
Válasz erre
0
3
karcos-2
2025. október 18. 14:45
Békepártiak vs Háborúpártiak
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. október 18. 14:32
Tulajdonképpen erre lehetett számítani.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!