kormány Tisza Párt bűncselekmény Magyar Péter

Belső informátor borította a bilit: Magyar Péterék kifogytak az ötletekből, kényszerből hozták meg a döntést

2025. október 28. 07:16

A Tisza Párt elnökének egyetlen esélye maradt: a balhé.

2025. október 28. 07:16
„A Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a DPK-találkozók vagy kudarcba fulladjanak, vagy pedig minél nagyobb balhé kerekedjen körülöttük, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet” – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségével dolgozó informátor, aki szerint Magyar Péterék egy újabb országjárásba akart kezdeni október 23-a után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője.

Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek

– hangsúlyozta az informátor, majd kiemelte, nagyon jól jött Magyar Péternek a Digitális polgári körök országjárása, ugyanis így erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.

Magyar Péter minden településen ott lesz, ahol a Fidesz is találkozót tart. Minden eseményből számháborút csinál, már szervezik azt is, hogy melyik településekre honnan fognak tiszásokat vinni, tömeget csinálni. Be akarnak jutni a polgári körök rendezvényeire is, hogy szabotálják azokat, majd pedig erről is posztolni lehessen”

– fogalmazott a forrás.

Kötcse volt a puding próbája

A lap megjegyzi: Magyar Péter azzal a lépésével, hogy a Digitális Polgári Körök találkozóit üldözi országszerte, gyakorlatilag egy korábbi ötletét melegítette fel. Ahogy arról a Mandiner is írt, a Tisza Párt elnöke szeptemberben a kormánypártok hagyományos kötcsei piknikére is megpróbált rátelepedni, ugyanazon a napon, szintén Kötcsén tartott tüntetést.

Mint ismeretes, az ottani demonstráción számtalan atrocitás történt, a szeretetországot hirdető Tisza Párt és Magyar Péter ugyanis uszításba kezdett. Szintén az eseményhez köthető az az eset is, amikor Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédségi szakértője fellökte riporterünket, miután a Tisza-adó kapcsán tett fel neki kérdéseket.

 

Tiszás támadás alatt a sajtó

Tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap, és helyreáll a népi demokrácia” 

– írta a Facebookon Schiffer András még korábban, miután Magyar Péter hevesen megtámadta az Index elleni sajtóperben a pártja keresetét elutasító bírót, erről szintén beszámoltunk korábban.

Magyar augusztus végén – pár nappal az adóemelési terveket bemutató irat nyilvánosságra kerülése után – szintén a közösségi médiában írt arról, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, amennyiben szerintük valamely felület nem állít valóságot. A pártelnök pontosan ezt írta:

A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el. […] Ha egy propagandatermék szándékosan és visszaté­rően követi el a fenti bűncselekményt, a Médiahatóság ideiglenesen felfüggesztheti a működését.”


Vagyis, ha valaki nem azt írja, amit Magyar Péterék igaznak gondolnak, bűncselekményt követ el és az állam lesújthat a szerkesztőségre. Ugyanez lenne a megoldása a Tiszának a mémek kapcsán is: szintén bűncselekmény lenne az internetes vicces képek készítése, és úgyszintén bezárnák azokat a médiumokat, amelyek ilyeneket közölnek.

Az állam büntető hatalmával azonban nem csak a média szereplőit fenyegette meg Magyar Péter. Februári beszédében hosszasan sorolt neveket, köztük fideszes politikusokét is, majd arról beszélt, hogy kormányra kerülve a Tisza elindítja az út a börtönbe programot.

Fenyegette a jegybank munkatársát

Mint ismert, Magyar Péter egy vizsgálat kapcsán a jegybank munkatársát is megfenyegette. Az előzmény egy 2023-as részvényügylet: az Opus Global Nyrt. egy pénteken részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami megnövelte a papírok árfolyamát.

gyanezen a napon, a tőzsdezárás és így az akció bejelentése előtt, sajtóinformációk szerint Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A rákövetkező hétfőn pedig, a megemelkedett árfolyamon eladta ezeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Magyar ekkor az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása. A körülmények tisztázásáért a tőzsdefelügyeletként is működő jegybank eljárást indított, ennek keretében márciusban kérdéssort küldött Magyarnak.

A Tisza elnöke emiatt, a hivatali időn túl, a magántelefonján hívta fel a jegybank női ügyintézőjét és vele durva hangnemben, fenyegetően beszélt.

Nyíltan, kifejezetten megfenyegette, hogy amennyiben hatalomra kerül, elszámoltatja, és súlyos kellemetlenségei lesznek.

Nyitókép forrása: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

