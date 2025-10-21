Az Ítélőtábla kimondta: jogszerűen bocsátották el a Corvinus docensét

Megszületett az ítélet első fokon a Corvinustól elbocsátott momentumos tanár ügyében
Ádám Zoltán 2024-ben Baranyi Krisztina főtanácsadója is volt.
Ádám Zoltán nem volt sokáig munka nélkül, 2024 januárja óta Baranyi Krisztina csapatát erősíti.
A Corvinus Egyetemnek adott igazat a Fővárosi Ítélőtábla is, amely kimondta, jogszerű volt Ádám Zoltán elbocsátása – számolt be a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett, hogy Ádám Zoltánt még 2023 októberében bocsátották el azonnali hatállyal, egy szabálytalansági eljárást követően.
A docenst arra hivatkozva küldték el, hogy tiszteletlenül beszélt az eljárást vezető Domahidi Ákos kancellárral, és rossz hírét keltette az egyetem vezetésének egy belső Facebook-csoportban. A közvetlen konfliktus amiatt alakult ki, hogy Ádám – szándékai ellenére – nem küldött át két levelet a kancellárnak, amit ő kért tőle, valamint sértő megjegyzéseket is tett.
De emlékezetes, hogy Ádám Zoltán még 2023 februárjában etikai eljárást kezdeményezett az egyetemen, amiért egy bizonyos Timur Megdetovics Rahimkulov üzletember fia úgy vizsgázhatott le, hogy nem teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. A vizsgálat befejeztével azonban Ádám Zoltánt bocsátották el.
Hónapokkal a botrány kivizsgálása után Szabó Lajos megbízott rektor arról beszélt, hogy Ádám Zoltán az egyéni ambíciója érdekében eszkalálta az ügyet,
így nehezen mosható le róla a politikai szál
– idézte ugyancsak a Magyar Nemzet.
A Corvinus Egyetem a döntés után azt írta, elégedetten fogadták a másodfokú ítéletet, és eddig is kitartottak azon álláspontjuk mellett, hogy a felmondás jogszerű és arányos volt. Az ítélet jogerős – olvasható a cikkben.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Ádám Zoltán 2022-től vállalt aktívabban közéleti szerepet azzal, hogy belépett a Momentumba az országgyűlési választást követően,
és saját elmondása szerint a magyarellenes Daniel Freunddal egyeztetett a hazai jogállamiságról.
Mint ismert az egykori egyetemi docens nem volt sokáig munka nélkül: 2024 januárjában Baranyi Krisztina polgármester főtanácsadója lett.
„Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy tudását és tapasztalatát ezentúl Ferencváros hasznosíthatja” – írta Ferencváros polgármestere.