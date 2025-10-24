Vörös vonalat léptek át az osztrákok, Zelenszkij feltűnt a Tisza menetén, Magyar Péter teljesítménye pedig óriási csalódást okozott

A beszédek között is ég és föld volt a különbség, az elemzők véleménye szerint Magyar Péter közel másfél órás szónoklatából hiányzott a tartalom, unalmas és hosszú volt. Ezt támasztotta alá az a tény is, hogy már ezelőtt elszállingóztak az emberek a Hősök teréről, hogy a Tisza Párt elnöke végigmondta volna a beszédét.