Vörös vonalat léptek át az osztrákok, Zelenszkij feltűnt a Tisza menetén, Magyar Péter teljesítménye pedig óriási csalódást okozott

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
A Békemeneten kétszer annyian vettek részt, mint Magyar Péterék hasonló rendezvényén, az ellenzék vezetőjének hosszú beszédének ráadásul nem volt valódi mondandója. Itt vannak október 23-a legolvasottabb cikkei.
Óriási tömeg vett részt a Békemeneten, Orbán Viktor október 23-ai ünnepi beszédében pedig Magyarország legnagyobb politikai erejének, Közép-Európa, sőt, talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmának nevezte a menetet.
Ezúttal sem maradhatott el a számháború:
a Békemenetre és a miniszterelnök beszédére ezúttal is jóval többen, kétszer annyian voltak kíváncsiak, mint Magyar Péter és a Tisza Párt Nemzet menete elnevezésű, hasonló eseményére.
A beszédek között is ég és föld volt a különbség, az elemzők véleménye szerint Magyar Péter közel másfél órás szónoklatából hiányzott a tartalom, unalmas és hosszú volt. Ezt támasztotta alá az a tény is, hogy már ezelőtt elszállingóztak az emberek a Hősök teréről, hogy a Tisza Párt elnöke végigmondta volna a beszédét.
A Tisza Párt elnöke rendkívül hosszan szónokolt, miközben beszédének nem volt mondandója – állapították meg a Mandiner MESTERTEV című új műsorának vendégei. A vezető elemzők egybehangzó véleménye szerint
azok, akik ott voltak, elkezdtek kételkedni Magyar Péterben.
Szerintük hiába volt túl hosszú a beszéd, a Tisza Párt szimpatizánsai gyakorlatilag semmilyen lényegi kérdésre sem kaptak választ, beleértve arra, kik lesznek a párt jelöltjei, hogyan tervezik megnyerni a 2026-os választást és miniszterelnök-jelöltként hogyan irányítja az ellenzéki pártot a következő hónapokban.
„Mintha egy önjelölt Orbán Viktor beszédét hallottuk volna, aki történelemleckét tart.”
A csütörtöki Tisza-menet útvonalán megjelent egy plakát, amely Magyar Pétert Zelenszkij társaságában ábrázolja. A molinó felirata a következő:
Ukrajnának rád van szüksége.
Hogy még egyértelműbb legyen, Zelenszkij még a plakátra nézőkre is rámutatott.
Leleplezték Magyar Pétert és Zelenszkijt a Tisza-meneten.
Nem csak a politikában, de a sport világában is eseménydús volt nemzeti ünnepünk napja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felháborodott, amiért szerinte
az osztrák hatóságok átverték, majd faképnél hagyták a magyar szurkolókat.
A tárcavezető élesen bírálta az osztrák hatóságok eljárását, miután nem engedték be Ausztriába a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot. A Facebookon közzétett bejegyzésében felháborítónak és botrányosnak nevezte az esetet, kiemelve, hogy az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogatott, miközben a szurkolókat és a magyar rendőröket is félrevezették.
A külügyminiszter szerint az osztrák hatóságok átverték, majd faképnél hagyták a magyar szurkolókat.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán