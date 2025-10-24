Ft
10. 24.
péntek
Vörös vonalat léptek át az osztrákok, Zelenszkij feltűnt a Tisza menetén, Magyar Péter teljesítménye pedig óriási csalódást okozott

2025. október 24. 05:45

A Békemeneten kétszer annyian vettek részt, mint Magyar Péterék hasonló rendezvényén, az ellenzék vezetőjének hosszú beszédének ráadásul nem volt valódi mondandója. Itt vannak október 23-a legolvasottabb cikkei.

2025. október 24. 05:45
null

Óriási tömeg vett részt a Békemeneten, Orbán Viktor október 23-ai ünnepi beszédében pedig Magyarország legnagyobb politikai erejének, Közép-Európa, sőt, talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmának nevezte a menetet. 

A Békemeneten vettek részt a legtöbben

Ezúttal sem maradhatott el a számháború:

a Békemenetre és a miniszterelnök beszédére ezúttal is jóval többen, kétszer annyian voltak kíváncsiak, mint Magyar Péter és a Tisza Párt Nemzet menete elnevezésű, hasonló eseményére. 

A beszédek között is ég és föld volt a különbség, az elemzők véleménye szerint Magyar Péter közel másfél órás szónoklatából hiányzott a tartalom, unalmas és hosszú volt. Ezt támasztotta alá az a tény is, hogy már ezelőtt elszállingóztak az emberek a Hősök teréről, hogy a Tisza Párt elnöke végigmondta volna a beszédét.

„Mintha egy önjelölt Orbán Viktor beszédét hallottuk volna, aki történelemleckét tart.”

A Tisza Párt elnöke rendkívül hosszan szónokolt, miközben beszédének nem volt mondandója – állapították meg a Mandiner MESTERTEV című új műsorának vendégei. A vezető elemzők egybehangzó véleménye szerint

azok, akik ott voltak, elkezdtek kételkedni Magyar Péterben.

Szerintük hiába volt túl hosszú a beszéd, a Tisza Párt szimpatizánsai gyakorlatilag semmilyen lényegi kérdésre sem kaptak választ, beleértve arra, kik lesznek a párt jelöltjei, hogyan tervezik megnyerni a 2026-os választást és miniszterelnök-jelöltként hogyan irányítja az ellenzéki pártot a következő hónapokban.

Leleplezték Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt

A csütörtöki Tisza-menet útvonalán megjelent egy plakát, amely Magyar Pétert Zelenszkij társaságában ábrázolja. A molinó felirata a következő:

Ukrajnának rád van szüksége.

Hogy még egyértelműbb legyen, Zelenszkij még a plakátra nézőkre is rámutatott.

Az osztrákok átlépték a vörös vonalat

Nem csak a politikában, de a sport világában is eseménydús volt nemzeti ünnepünk napja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felháborodott, amiért szerinte 

az osztrák hatóságok átverték, majd faképnél hagyták a magyar szurkolókat.

A tárcavezető élesen bírálta az osztrák hatóságok eljárását, miután nem engedték be Ausztriába a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot. A Facebookon közzétett bejegyzésében felháborítónak és botrányosnak nevezte az esetet, kiemelve, hogy az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogatott, miközben a szurkolókat és a magyar rendőröket is félrevezették.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

