„Ukrajnának rád van szüksége” – Zelenszkij váratlanul megjelent a Tisza-meneten (FOTÓ)

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.
Leleplezték Magyar Pétert és Zelenszkijt a Tisza-meneten.
A csütörtöki Tisza-menet útvonalán megjelent egy plakát, amely Magyar Pétert Zelenszkij társaságában ábrázolja. A molinó felirata a következő:
Ukrajnának rád van szüksége”.
Hogy még egyértelműbb legyen, Zelenszkij rámutat a plakátra nézőkre.
A plakátok készítői arra utalnak ezzel, hogy
Brüsszel felhasználja a Tisza Pártot annak érdekében, hogy a magyarok is Ukrajna háborús érdekeit szolgálják.
A békemenet útvonalán megjelent ennek fordítottja is. Egy ott elhelyezett plakáton Orbán Viktor látható azzal a szöveggel, „Magyarországnak rád van szüksége!”.
A miniszterelnök ünnepi beszédében azt mondta, öt hónap múlva döntenünk kell hazánk sorsáról. A kormányfő közölte, a következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztetett magyarokkal, mert minden magyar felelős minden magyarért.
„Van sok magyar aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor a Brüsszelből ideküldött bábkormány jelölteket támogatja. Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem” – fogalmazott.
Brüsszel és magyar megbízottjai háborút hoznak Magyarországra. Aki a kormányváltást támogatják, azok a háborút támogatják – mondta Orbán Viktor.
A kormányfő rámutatott, Brüsszel úgy döntött háborúba megy, és létrehozták a háborús szövetségüket: a hajlandók koalícióját. Készem állnak arra, hogy még több fegyvert és pénzt küldjenek Ukrajnába.
Hangsúlyozta:
Ebből a háborúból ki fogunk maradni!”
