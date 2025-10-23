„Ukrajnának rád van szüksége” – Zelenszkij váratlanul megjelent a Tisza-meneten (FOTÓ)

Brüsszel felhasználja a Tisza Pártot annak érdekében, hogy a magyarok is Ukrajna háborús érdekeit szolgálják.

A békemenet útvonalán megjelent ennek fordítottja is. Egy ott elhelyezett plakáton Orbán Viktor látható azzal a szöveggel, „Magyarországnak rád van szüksége!”.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

A miniszterelnök ünnepi beszédében azt mondta, öt hónap múlva döntenünk kell hazánk sorsáról. A kormányfő közölte, a következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztetett magyarokkal, mert minden magyar felelős minden magyarért.