Zelenszkij Magyar Péter Orbán Viktor

„Ukrajnának rád van szüksége” – Zelenszkij váratlanul megjelent a Tisza-meneten (FOTÓ)

2025. október 23. 15:24

Leleplezték Magyar Pétert és Zelenszkijt a Tisza-meneten.

2025. október 23. 15:24
null

A csütörtöki Tisza-menet útvonalán megjelent egy plakát, amely Magyar Pétert Zelenszkij társaságában ábrázolja. A molinó felirata a következő:

Ukrajnának rád van szüksége”.

Hogy még egyértelműbb legyen, Zelenszkij rámutat a plakátra nézőkre.

„Ukrajnának rád van szüksége” – mondja a Tisza-meneten felvonulókra mutatva Zelenszkij a plakáton

A plakátok készítői arra utalnak ezzel, hogy 

Brüsszel felhasználja a Tisza Pártot annak érdekében, hogy a magyarok is Ukrajna háborús érdekeit szolgálják.

A békemenet útvonalán megjelent ennek fordítottja is. Egy ott elhelyezett plakáton Orbán Viktor látható azzal a szöveggel, „Magyarországnak rád van szüksége!”.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

A miniszterelnök ünnepi beszédében azt mondta, öt hónap múlva döntenünk kell hazánk sorsáról. A kormányfő közölte, a következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztetett magyarokkal, mert minden magyar felelős minden magyarért.

„Van sok magyar aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor a Brüsszelből ideküldött bábkormány jelölteket támogatja. Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem” – fogalmazott.

Brüsszel és magyar megbízottjai háborút hoznak Magyarországra. Aki a kormányváltást támogatják, azok a háborút támogatják – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő rámutatott, Brüsszel úgy döntött háborúba megy, és létrehozták a háborús szövetségüket: a hajlandók koalícióját. Készem állnak arra, hogy még több fegyvert és pénzt küldjenek Ukrajnába.

Hangsúlyozta: 

Ebből a háborúból ki fogunk maradni!”

Nyitókép: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet 
 

