Áttörés jöhet a devizahitel-perekben: a károsultak javára kezdtek dönteni a bíróságok

Több mint egy évtized után először döntött magyar bíróság másodfokon egy devizahiteles javára az Európai Unió Bíróságának (EUB) áprilisi döntésére hivatkozva – írta a vg.hu a Debreceni Nap információra hivatkozva.

A Debreceni Törvényszék kimondta: a devizahitel-szerződés az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelen jellege miatt érvénytelen.

Ahogy a vg,hu is felhívja a figyelmet, a döntés fordulatot hozhat a devizahitelesek számára: a Debreceni Törvényszék másodfokon a kölcsönfelvevő javára ítélt az Argenta Faktor Zrt.-vel szemben, az uniós bíróság döntése alapján. A devizahiteles ügyfél ügyvédje elmondta: az eredeti, 2005-ben kötött svájci frank-alapú gépjárműlízing-szerződés érvénytelen volt, mivel a bank nem adta át a hosszú távú árfolyamkockázatokra vonatkozó megfelelő tájékoztatást.

Az elsőfokú bíróság még a pénzintézetnek adott igazat, az ügyfélre több mint kétmillió forint tőke, valamint késedelmi kamatot és perköltséget hárítva.