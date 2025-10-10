Ft
bíróság devizahitelesek árfolyamkockázat károsult per ítélet

Áttörés jöhet a devizahitel-perekben: a károsultak javára kezdtek dönteni a bíróságok

2025. október 10. 08:08

Két ítélet is kimondta, hogy nem volt megfelelő a bankok tájékoztatása, így az ügyfelek nem kaphattak valós képet a kockázatokról.

2025. október 10. 08:08
null

Több mint egy évtized után először döntött magyar bíróság másodfokon egy devizahiteles javára az Európai Unió Bíróságának (EUB) áprilisi döntésére hivatkozva – írta a vg.hu a Debreceni Nap információra hivatkozva. 

A Debreceni Törvényszék kimondta: a devizahitel-szerződés az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelen jellege miatt érvénytelen.

Ahogy a vg,hu is felhívja a figyelmet, a döntés fordulatot hozhat a devizahitelesek számára: a Debreceni Törvényszék másodfokon a kölcsönfelvevő javára ítélt az Argenta Faktor Zrt.-vel szemben, az uniós bíróság döntése alapján. A devizahiteles ügyfél ügyvédje elmondta: az eredeti, 2005-ben kötött svájci frank-alapú gépjárműlízing-szerződés érvénytelen volt, mivel a bank nem adta át a hosszú távú árfolyamkockázatokra vonatkozó megfelelő tájékoztatást.

Az elsőfokú bíróság még a pénzintézetnek adott igazat, az ügyfélre több mint kétmillió forint tőke, valamint késedelmi kamatot és perköltséget hárítva. 

Most azonban fordult a kocka, a másodfokú döntés szerint 

a szerződésben szereplő árfolyamváltozással kapcsolatos kötelezettségek nem tették lehetővé, hogy az ügyfél reálisan felmérje a hosszú távú kockázatokat. 

A semmisség a szerződés főszolgáltatását is érinti, így a teljes szerződés érvénytelen. Ennek következményeként a banknak vissza kell fizetnie minden, a tőkeösszegen felüli, jogtalanul beszedett összeget, kamat és perköltséget.

Közben a fővárososban is hasonló döntés született, itt egy család perelte az UniCredit Bankot – derül ki a 24.hu tudósításából.

A gyulai család összesen 20,5 millió forint hitelt vett fel még 2007-ben ugyanakkor több mint 61 milliót kellett visszafizetniük.

A Fővárosi Törvényszék kimondta: a hitelintézet több részletben kötött deviza alapú kölcsönszerződései –  és azok módosításai – érvénytelenek, az adósok csak a kapott összeg után tartoznak elszámolással, az árfolyam-különbözet összes terhét a banknak kell viselnie.

A bíróság ezért kötelezte az UniCredit Bankot, hogy fizessen vissza több, mint negyven forintot az adósoknak.

Az uniós döntésre visszamutatva a Fővárosi Törvényszék hasonlóan érvelt, mint a Debreceni Törvényszék: az árfolyamkockázati tájékoztató nem volt megfelelő, ez alapján pedig az adósok nem tudtak valós képet alkotni az őket esetlegesen terhelő pénzügyi kötelezettség mértékéről. Ennek következtében az egész szerződést érvénytelennek nyilvánította. Az ítélet még nem jogerős.

Nyitókép: devizahitel-károsultak tiltatkoznak egy bankfiókban (Fotó: Marjai János/MTI)
 

 

 

europész
2025. október 10. 09:00
Mi a francot irtatok ide?A birosag arra kotelezte a bankot,hogy tobb mint 40 forintot fizessen vissza az adosnak.
nemturista
•••
2025. október 10. 08:55 Szerkesztve
A 40 forintban benne van a kamat is,vagy az csak a tőke? Amúgy ez egyedi eset lesz,sajnos a többi károsult nem lát ebből semmi hasznot...
KiraCeles
2025. október 10. 08:55
Azért jó lenne, ha mondjuk a valóság lenne leírva a cikkben. Ugyanis nem az az újdonság, hogy egyes szerződések a nem megfelelő árfolyamkockázati tájékoztatás miatt semmisek (eddig is azok voltak), hanem az, hogy nem lehet őket érvényessé nyilvánítani. Ez által az elszámolás módja és eredménye vált az adósokra kedvezőbbé, nem mellesleg egyszerűbbé is. Az viszont egy nettó hazugság, hogy eddig nem döntöttek a bíróságok az adósok javára. Döntöttek. Erről szól a hitelsikerek.hu internetes oldal. De hangsúlyozom, hogy nem az változott, hogy melyik szerződés érvénytelen, hanem az, hogy erre tekintettel mennyit kell fizetnie az adósnak. Eddig a tisztességtelen árfolyamkockázat különböző módszerekkel való kiküszöbölése ment, az azon felüli tartozást kellett megfizetni, mostantól viszont csak a tőkét. És ez nem a bíróságok hibája, hanem a DH2 törvényé, ami ezt elvileg nem engedi meg (mert az alapján eredeti állapot helyreállításának nincs helye).
wadcutter
2025. október 10. 08:52
Az Argenta Faktor Zrt-nél meg az UniCredit Banknál nem volt megfelelő az ügyfél tájékoztatása. A többi bank nem volt a per tárgya.
