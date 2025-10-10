Áttörés jöhet a devizahitel-perekben: a károsultak javára kezdtek dönteni a bíróságok

Megtörte a csendet devizahitelügyben az Európai Unió Bírósága
Egyelőre nem világos, a döntésnek milyen következménye lesz a devizahitel-szerződésekre.
Két ítélet is kimondta, hogy nem volt megfelelő a bankok tájékoztatása, így az ügyfelek nem kaphattak valós képet a kockázatokról.
Több mint egy évtized után először döntött magyar bíróság másodfokon egy devizahiteles javára az Európai Unió Bíróságának (EUB) áprilisi döntésére hivatkozva – írta a vg.hu a Debreceni Nap információra hivatkozva.
A Debreceni Törvényszék kimondta: a devizahitel-szerződés az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelen jellege miatt érvénytelen.
Ahogy a vg,hu is felhívja a figyelmet, a döntés fordulatot hozhat a devizahitelesek számára: a Debreceni Törvényszék másodfokon a kölcsönfelvevő javára ítélt az Argenta Faktor Zrt.-vel szemben, az uniós bíróság döntése alapján. A devizahiteles ügyfél ügyvédje elmondta: az eredeti, 2005-ben kötött svájci frank-alapú gépjárműlízing-szerződés érvénytelen volt, mivel a bank nem adta át a hosszú távú árfolyamkockázatokra vonatkozó megfelelő tájékoztatást.
Az elsőfokú bíróság még a pénzintézetnek adott igazat, az ügyfélre több mint kétmillió forint tőke, valamint késedelmi kamatot és perköltséget hárítva.
Most azonban fordult a kocka, a másodfokú döntés szerint
a szerződésben szereplő árfolyamváltozással kapcsolatos kötelezettségek nem tették lehetővé, hogy az ügyfél reálisan felmérje a hosszú távú kockázatokat.
A semmisség a szerződés főszolgáltatását is érinti, így a teljes szerződés érvénytelen. Ennek következményeként a banknak vissza kell fizetnie minden, a tőkeösszegen felüli, jogtalanul beszedett összeget, kamat és perköltséget.
Közben a fővárososban is hasonló döntés született, itt egy család perelte az UniCredit Bankot – derül ki a 24.hu tudósításából.
A gyulai család összesen 20,5 millió forint hitelt vett fel még 2007-ben ugyanakkor több mint 61 milliót kellett visszafizetniük.
A Fővárosi Törvényszék kimondta: a hitelintézet több részletben kötött deviza alapú kölcsönszerződései – és azok módosításai – érvénytelenek, az adósok csak a kapott összeg után tartoznak elszámolással, az árfolyam-különbözet összes terhét a banknak kell viselnie.
A bíróság ezért kötelezte az UniCredit Bankot, hogy fizessen vissza több, mint negyven forintot az adósoknak.
Az uniós döntésre visszamutatva a Fővárosi Törvényszék hasonlóan érvelt, mint a Debreceni Törvényszék: az árfolyamkockázati tájékoztató nem volt megfelelő, ez alapján pedig az adósok nem tudtak valós képet alkotni az őket esetlegesen terhelő pénzügyi kötelezettség mértékéről. Ennek következtében az egész szerződést érvénytelennek nyilvánította. Az ítélet még nem jogerős.
Nyitókép: devizahitel-károsultak tiltatkoznak egy bankfiókban (Fotó: Marjai János/MTI)