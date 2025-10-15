Államtitkár a Harcosok Órájában: Orbán Viktor és Donald Trump között egy érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság van

Donald Trump amerikai elnök nem barátságból hívta meg Orbán Viktort a a közel-keleti békecsúcsra, van köztük egy hosszú évekre nyúló, érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság – mondta Kovács Zoltán szerdán a Harcosok órája online műsorban.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár hozzátette:

a migrációhoz való hozzáállásban, a családtámogatásokban, a békéhez való viszonyban képviselt véleményben Magyarország példát mutatott.

Kiemelte, ha a konfliktusoktól halmozottan terhelt Közel-Keleten meg lehet tenni az első lépést egy tartós rendezés irányába, akkor ezt máshol is el lehet érni a világban.

Már lényegtelen ki kezdte az orosz-ukrán háborút