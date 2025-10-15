Államtitkár a Harcosok Órájában: Orbán Viktor és Donald Trump között egy érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság van

Amerikában országos tüntetéseket szerveznek a hétvégén Trump ellen
Több republikánus képviselő Antifa és Hamász-párti aktivistákat sejt a háttérben. A „No Kings” tüntetések mindkét oldal szerint egyre megosztottabbá teszik a társadalmat.
Kovács Zoltán arra is kitért a szomszédban dúló háború kapcsán, hogy veszedelmes az ukránokat azzal hitegetni, hogy a konfliktust meg tudják nyerni a klasszikus eszközökkel.
Donald Trump amerikai elnök nem barátságból hívta meg Orbán Viktort a a közel-keleti békecsúcsra, van köztük egy hosszú évekre nyúló, érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság – mondta Kovács Zoltán szerdán a Harcosok órája online műsorban.
A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár hozzátette:
a migrációhoz való hozzáállásban, a családtámogatásokban, a békéhez való viszonyban képviselt véleményben Magyarország példát mutatott.
Kiemelte, ha a konfliktusoktól halmozottan terhelt Közel-Keleten meg lehet tenni az első lépést egy tartós rendezés irányába, akkor ezt máshol is el lehet érni a világban.
Az orosz-ukrán háborúról elmondta: „három évvel a konfliktus kezdete után most már lényegtelen, hogy ki kezdte”.
Magyarország álláspontja a konfliktus kirobbanásának napjától az, hogy békét kell kötni.
Leszögezte, az a történelmi tapasztalat, hogy minél tovább tart egy ilyen konfliktus, annál elkeseredettebbé válik. Egyre több a pusztítás, a felek egyre kevésbé látnak ki a helyzetükből. A legnehezebb ilyenkor, hogy az érintett feleket kirángassák ebből a szituációból.
Úgy vélte, akármennyire fájdalmas is az ukránok szempontjából,
veszedelmes őket azzal hitegetni, hogy a konfliktust meg tudják nyerni a klasszikus eszközökkel.
A legújabb fejlemény, a hosszú hatótávolságú fegyverek átadása pedig a konfliktus mélyülésének irányába mutat.
Kovács Zoltán elmondta, Nyugat-Európa vezetőinek egyre határozottabb meggyőződése, hogy az ukránok Európáért harcolnak. Ez rendkívül veszélyes dolog, mert kilátástalanná teszi, hogy egyáltalán beszélni lehessen az oroszokkal a konfliktus megoldásáról. Ha láthatóan nincs szándék arra, hogy az oroszokkal tárgyaljanak, akkor nem lesz előrelépés. Ennek az orosz gázról és olajról való kötelező leválás és az egekbe szökő energiaárak lesznek a következményei – jegyezte meg.
Németh Balázs műsorvezető kérdésére „minden határon túlmenő hazugságra épülő lejárató” kampánynak nevezte, hogy a DK aláírásgyűjtést szervez annak érdekében, hogy az ország ne lépjen ki az EU-ból és a NATO-ból.
A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, geopolitikai, földrajzi, gazdasági, kulturális és vallási szempontból nekünk ott van a helyünk, ahol vagyunk. A kilépés témája pedig egyetlen kormányülésen sem vetődött fel.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala