DK béke kampány orosz-ukrán háború Kovács Zoltán Donald Trump Orbán Viktor konfliktus

Államtitkár a Harcosok Órájában: Orbán Viktor és Donald Trump között egy érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság van

2025. október 15. 22:10

Kovács Zoltán arra is kitért a szomszédban dúló háború kapcsán, hogy veszedelmes az ukránokat azzal hitegetni, hogy a konfliktust meg tudják nyerni a klasszikus eszközökkel.

null

Donald Trump amerikai elnök nem barátságból hívta meg Orbán Viktort a a közel-keleti békecsúcsra, van köztük egy hosszú évekre nyúló, érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság – mondta Kovács Zoltán szerdán a Harcosok órája online műsorban.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár hozzátette: 

a migrációhoz való hozzáállásban, a családtámogatásokban, a békéhez való viszonyban képviselt véleményben Magyarország példát mutatott.

Kiemelte, ha a konfliktusoktól halmozottan terhelt Közel-Keleten meg lehet tenni az első lépést egy tartós rendezés irányába, akkor ezt máshol is el lehet érni a világban.

Már lényegtelen ki kezdte az orosz-ukrán háborút

Az orosz-ukrán háborúról elmondta: „három évvel a konfliktus kezdete után most már lényegtelen, hogy ki kezdte”

Magyarország álláspontja a konfliktus kirobbanásának napjától az, hogy békét kell kötni. 

Leszögezte, az a történelmi tapasztalat, hogy minél tovább tart egy ilyen konfliktus, annál elkeseredettebbé válik. Egyre több a pusztítás, a felek egyre kevésbé látnak ki a helyzetükből. A legnehezebb ilyenkor, hogy az érintett feleket kirángassák ebből a szituációból.

Úgy vélte, akármennyire fájdalmas is az ukránok szempontjából, 

veszedelmes őket azzal hitegetni, hogy a konfliktust meg tudják nyerni a klasszikus eszközökkel. 

A legújabb fejlemény, a hosszú hatótávolságú fegyverek átadása pedig a konfliktus mélyülésének irányába mutat.

Kovács Zoltán elmondta, Nyugat-Európa vezetőinek egyre határozottabb meggyőződése, hogy az ukránok Európáért harcolnak. Ez rendkívül veszélyes dolog, mert kilátástalanná teszi, hogy egyáltalán beszélni lehessen az oroszokkal a konfliktus megoldásáról. Ha láthatóan nincs szándék arra, hogy az oroszokkal tárgyaljanak, akkor nem lesz előrelépés. Ennek az orosz gázról és olajról való kötelező leválás és az egekbe szökő energiaárak lesznek a következményei – jegyezte meg.

Minden határt átlép a DK

Németh Balázs műsorvezető kérdésére „minden határon túlmenő hazugságra épülő lejárató” kampánynak nevezte, hogy a DK aláírásgyűjtést szervez annak érdekében, hogy az ország ne lépjen ki az EU-ból és a NATO-ból.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, geopolitikai, földrajzi, gazdasági, kulturális és vallási szempontból nekünk ott van a helyünk, ahol vagyunk. A kilépés témája pedig egyetlen kormányülésen sem vetődött fel.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

