„Hogyha odaszarna, azt is megzabálnák” – Hont András értékes nyereményeket sorsol ki a helyes megfejtők között
A publicista kiakadt Magyar Péter legfrissebb posztjának zagyvaságán.
Na, akkor tiszások, napiparancs: mostantól nem lopás az egész.
„Na, akkor tiszások, napiparancs: mostantól nem lopás az egész meg nem »ez már nem a régi Sziget«, nem »legalább csönd lesz« és pláne nem gumicsont meg terelés a nagy Karácsony-OTP korrupcióról, hanem ...
...A TISZA MINDIG IS A SZIGET MELLETT ÁLLT, ÉS MEGINT ALIG TUDTÁK MEGMENTENI HONT ANDRÁSTÓL.”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
