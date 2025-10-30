Ft
10. 30.
csütörtök
10. 30.
csütörtök
Hont András Magyar Péter Budapest Sziget fesztivál Karácsony Gergely

A Tisza mindig is a Sziget mellett állt, és megint alig tudták megmenteni Hont Andrástól

2025. október 30. 11:39

Na, akkor tiszások, napiparancs: mostantól nem lopás az egész.

2025. október 30. 11:39
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
„Na, akkor tiszások, napiparancs: mostantól nem lopás az egész meg nem »ez már nem a régi Sziget«, nem »legalább csönd lesz« és pláne nem gumicsont meg terelés a nagy Karácsony-OTP korrupcióról, hanem ...

...A TISZA MINDIG IS A SZIGET MELLETT ÁLLT, ÉS MEGINT ALIG TUDTÁK MEGMENTENI HONT ANDRÁSTÓL.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala 

billysparks
2025. október 30. 12:10
Gerendai nem néz ki valami jól. Valami betegség az oka? Akkor jobbulást. A másik meg csak egy zselézett idióta.
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2025. október 30. 11:51
Sztem a hollandusok bánják a legjobban, hogy nem lesz Sziget. Meg a magyar "celebkülönítmény"
Válasz erre
4
0
Búvár Kund
•••
2025. október 30. 11:48 Szerkesztve
😂😂😂 Ezek egyre jobbak ! Hont+ Czeglédi. Szeretem az ilyen tipusú humort.
Válasz erre
4
0
karcos-2
2025. október 30. 11:42
SZIGET az LMBTQIP..................+ és a kábítószerlegalizálásának kiemelkedő nemzetközi propaganda központja erődemonstrációja. Minek ezt a szennyet Magyarországra hozni?
Válasz erre
5
0
