Mindenhová lehet menni, csak épp Mokszvába nem?
Nem épp az az egyik legérdekesebb, hogy ott milyen a hangulat, mit mondanak az emberek? De, szerintem az. Ennyit a Telexről.
Ezért hívtuk életre A Magyar Tehetségekért Digitális Polgári Kört.
„Meggyőződésem, hogy a magyar nemzet jövőjének kulcsa a tehetséges, szorgalmas és hazájukért felelősséget érző fiatalokban rejlik.
A tehetség nem kiváltság, hanem felelősség – amely akkor nyer értelmet, ha a haza szolgálatába állítjuk.
A Mathias Corvinus Collegium – MCC főigazgatójaként nap mint nap ezért dolgozom, és büszke vagyok rá, hogy az MCC mára Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézményévé vált. Ugyanakkor hiszem: ez a munka nem érhet véget az intézmény falain belül.
Ezért hívtuk életre »A Magyar Tehetségekért Digitális Polgári Kört« – egy közösséget, amely hidat teremt múlt és jövő, hagyomány és innováció között.
A Kör tagjai között a nemzet kiválóságai foglalnak helyet, akik tudásukkal, értékrendjükkel és példamutató pályájukkal bizonyítják: számukra a közösség szolgálata nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is.”
