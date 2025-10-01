Ft
fiatalokat A Magyar Tehetségekért Digitális Polgári Kör MCC

A tehetség nem kiváltság, hanem felelősség – amely akkor nyer értelmet, ha a haza szolgálatába állítjuk

2025. október 01. 13:21

Ezért hívtuk életre A Magyar Tehetségekért Digitális Polgári Kört.

2025. október 01. 13:21
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
„Meggyőződésem, hogy a magyar nemzet jövőjének kulcsa a tehetséges, szorgalmas és hazájukért felelősséget érző fiatalokban rejlik. 

A tehetség nem kiváltság, hanem felelősség – amely akkor nyer értelmet, ha a haza szolgálatába állítjuk.

A Mathias Corvinus Collegium – MCC főigazgatójaként nap mint nap ezért dolgozom, és büszke vagyok rá, hogy az MCC mára Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézményévé vált. Ugyanakkor hiszem: ez a munka nem érhet véget az intézmény falain belül. 

Ezért hívtuk életre »A Magyar Tehetségekért Digitális Polgári Kört« – egy közösséget, amely hidat teremt múlt és jövő, hagyomány és innováció között.

A Kör tagjai között a nemzet kiválóságai foglalnak helyet, akik tudásukkal, értékrendjükkel és példamutató pályájukkal bizonyítják: számukra a közösség szolgálata nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is.”

