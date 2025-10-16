A nap vicce: Puzsér szerint olyan széles körben értették félre a Megbékélés menet célját, hogy nem érdemes a megbékélést forszírozni

A Polgári Ellenállás által tervezett Megbékélés menet végül elmaradt, és Puzsér Róbert, az esemény szervezője bejelentette: a közeljövőben nem is terveznek hasonló eseményt.

A Népszavának adott interjúban kifejtette, hogy az okok egyszerűek: szerinte ugyanis a társadalmi és lelki közeg jelenleg nem alkalmas a megbékélés fogadására. Szerinte olyan széles körben értették félre a menet célját, hogy nem érdemes a megbékélést forszírozni.

Mint mondta:

a cél nem a hatalommal való kibékülés lett volna, hanem a magyar közélet polarizáltságának áthidalása, ám a szándék épp az ellenkezőjére fordult.

Puzsér szerint a kormánypárti kulturális és politikai szereplők közül többen – köztük Böjte atya, Kassai Lajos és Skrabski Fruzsina is – kiálltak az esemény mellett. Ugyanakkor a kritikák is megjelentek: Skrabski például a Fidesz-szavazókról tett megjegyzései miatt került viták középpontjába, ám Puzsér szerint „jó emberi kapcsolatban állnak, és tisztelik egymást”.