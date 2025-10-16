A nap vicce: Puzsér szerint olyan széles körben értették félre a Megbékélés menet célját, hogy nem érdemes a megbékélést forszírozni

Ilyen az álszent Puzsér Róbert: nemrég még arról értekezett, hogy vannak „hős pedofilok”, most az álhírgyártással vádolt Juhász Péterért tüntet
Az internet nem felejt.
A publicista szerint kell egy olyan erő, „amelyik a Fidesz torkára teszi a kést”.
A Polgári Ellenállás által tervezett Megbékélés menet végül elmaradt, és Puzsér Róbert, az esemény szervezője bejelentette: a közeljövőben nem is terveznek hasonló eseményt.
A Népszavának adott interjúban kifejtette, hogy az okok egyszerűek: szerinte ugyanis a társadalmi és lelki közeg jelenleg nem alkalmas a megbékélés fogadására. Szerinte olyan széles körben értették félre a menet célját, hogy nem érdemes a megbékélést forszírozni.
Mint mondta:
a cél nem a hatalommal való kibékülés lett volna, hanem a magyar közélet polarizáltságának áthidalása, ám a szándék épp az ellenkezőjére fordult.
Puzsér szerint a kormánypárti kulturális és politikai szereplők közül többen – köztük Böjte atya, Kassai Lajos és Skrabski Fruzsina is – kiálltak az esemény mellett. Ugyanakkor a kritikák is megjelentek: Skrabski például a Fidesz-szavazókról tett megjegyzései miatt került viták középpontjába, ám Puzsér szerint „jó emberi kapcsolatban állnak, és tisztelik egymást”.
Mint ismert: a Megbékélés menet helyet Puzsér inkább azon a szolidaritási demonstráción vett részt, amit a Szőlő utcai álhírbotrány kulcsfigurája, Juhász Péter melletti kiállásból tartottak, akinél az ügyészség nemrég házkutatást tartott. A rendezvényen arról beszélt, hogy „a hatóság dolga az lenne, hogy a gyermekmegrontókat üldözze, és ne a rendszerfüggetlen nyilvánosságot”. Megírtuk azt is, hogy a publicista kiállása az álhírgyártással vádolt politikus mellett, és a gyermekmegrontók üldözése melletti elkötelezettsége azután történt,
hogy februárban még azért kellett mentegetőznie, mert egy korábbi műsorban a pedofília súlyosságát relativizálta, és a pedofilokat mentegette.
Szerinte ugyanis a gyermekek fényképeire önkielégítést végző pedofil „egy nagyon szerencsétlen, nagyon nyomorult, beteg hajlamú ember úgy éli ki a hajlamát, hogy abban különösebben senki nem sérül”.
Puzsér szerint a kormánypárti médiában megjelent vádak – köztük a kokainfogyasztás felvétele – teljesen alaptalanok. Hozzátette, hogy „a propagandavád ellen jogi úton léptek fel”. Puzsér ezután a politikai tervekről is beszélt: mint mondta,
a Polgári Ellenállás nem kíván párttá alakulni.
A céljuk inkább a társadalmi kontroll fenntartása, a szabadság „vörös vonalainak” védelme, valamint a kultúra és a polgárosodás fenntartása. Úgy gondolja, kell egy olyan erő, „amelyik a Fidesz torkára teszi a kést”.
Az interjúból az is kiderült, hogy a megmondóember a rendszerváltás esélyét 40 százalékra, a kormányváltást 60 százalékra becsüli. Hangsúlyozta: a magyar társadalom mentalitását csak hosszú távon lehet átalakítani,
és a politikai harc kimenetele attól függ, mennyire képes az állampolgári kontrollt fenntartani az aktivista közösség.
Úgy véli, az elmúlt másfél évtized Orbán-rendszere alatt szerzett tapasztalatok miatt a hangsúly a reaktív, társadalmi ellenőrző szerepen van, amely túlmutat a választásokon: a kultúra, a szabadság és a társadalmi normák védelmére irányul.
