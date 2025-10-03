Ft
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter Nézőpont Intézet

A magyarok nagyon durván beárazták Ruszin-Szendit, mattot kapott Magyar Péter főembere

2025. október 03. 06:47

A nagy hátraarc.

2025. október 03. 06:47
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a magyar lakosság ezekről az eseményekről.

A magyarok többsége támogatja, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, miután a Tisza Párt politikusa több rendezvényen is fegyverrel jelent meg.

A Nézőpont Intézet friss kutatása arra is kitért, hogy a választókorúak közel kétharmada elutasítja, hogy a politikusok közéleti eseményeken fegyvert hordjanak.

Ez a felmérés is bizonyítja, hogy ezek a botrányos, félelemkeltő esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a most megjelent kutatásból pedig kiderült az is, hogy a magyar emberek nagyon csúnyán beárazták Ruszin-Szendit, és ezáltal jókora pofont lekevertek Magyar Péternek is.”

Összesen 11 komment

belbuda
2025. október 03. 08:00
nézőpont intézet és csépány balázs… 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Korrupt Kornél
2025. október 03. 07:41
Idióta levitézlett tábornok! Elnézve a ruházata alá dugott fegyverét csak egy kérdés: mennyi idő alatt tudná tüzeléskész állapotba hozni? Kíváncsi lennék rá nagyon.
Sróf
2025. október 03. 06:59
A magyarok páros lábbal adtak mattot Magyar Péter emberének, és ráborították az asztalt, miután Hont András lekevert egy jókora taslit a hisztiző Magyar Péternek és Tarr Zoltán beverte az utolsó szöget a Tiszapárt koporsójába.
counter-revolution
2025. október 03. 06:58
Ennyi erővel illemhelyi is írhatna "cikkeket" a Magyar Nemzetbe.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!