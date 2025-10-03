Csak úgy szivárognak ki a felvételek: így elmélkedett Magyarország esetleges háborújáról Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)
„Ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség” – mondta Magyar Péter tanácsadója.
A nagy hátraarc.
„A Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a magyar lakosság ezekről az eseményekről.
A magyarok többsége támogatja, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, miután a Tisza Párt politikusa több rendezvényen is fegyverrel jelent meg.
A Nézőpont Intézet friss kutatása arra is kitért, hogy a választókorúak közel kétharmada elutasítja, hogy a politikusok közéleti eseményeken fegyvert hordjanak.
Ez a felmérés is bizonyítja, hogy ezek a botrányos, félelemkeltő esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a most megjelent kutatásból pedig kiderült az is, hogy a magyar emberek nagyon csúnyán beárazták Ruszin-Szendit, és ezáltal jókora pofont lekevertek Magyar Péternek is.”
