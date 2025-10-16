A Budapesti Corvinus Egyetem hazai bajnokból nemzetközi éllovas lesz – Bruno van Pottelsberghe rektor a Mandinernek

Bruno van Pottelsberghe 1968-ban született Brüsszelben. Közgazdász, az innovációkutatás specialistája. Az Université libre de Bruxelles Solvay Brussels School of Economics and Management nevű karán szerzett diplomát, ugyanott 1999-ben professzorrá, 2011-ben dékánná nevezték ki. 1995-ben Japánban, a következő évben az Egyesült Államokban vendég­kutatóként tevékenykedett. 1997 és 1999 között az OECD-nél dolgozott elemzőként, 2005-től 2007-ig az Euró­pai Szabadalmi Hivatal müncheni egységében vezető közgazdászként. A Bruegel agytröszt vezető munkatársa. Több mint ötven publikációja foglalkozik az innováció és a szellemi tulajdon kérdéseivel. 2024 augusztusa óta a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.

Milyen tapasztalatai vannak a magyar akadémiai kultúráról?

Sokban hasonlít a világ más elit egyetemeihez, így hamar otthon éreztem magam a Corvinuson is. Úgy tapasztalom, hogy Magyarországon a bizalomépítés kulcsfontosságú. Gyakran és világosan kell kommunikálnom, különös kihívás, hogy ráadásul angolul, ami sem nekem, sem a kollégáimnak nem az anyanyelvünk. Néha adódnak félreértések, de javul a helyzet. Tanulok magyarul, és sokat olvasok a történelmükről, hogy mélyebben megismerjem a kultúrájukat, jobban értsem a szokásokat és a kollégáimat.

Mi a véleménye a magyar kollégák motivációjáról? Sokan azt mondják, hogy nehezebb őket inspirálni, mint a nyugatiakat.

Szerintem tévhit, hogy a magyarok kevésbé lennének motiváltak. A világon mindenütt vannak lelkes és kevésbé lelkes munkatársak. A Corvinuson mintegy 1000 munkatárs dolgozik: 470 az akadémiai és ugyanennyi az adminisztratív területen. A nagyobb egységeket persze nehezebb irányítani, de ahol proaktív, lelkes, elkötelezett vezető van, ott dinamikus és együttműködő légkör alakul ki. Ez nem magyar sajátosság, inkább vezetési kérdés, és máshol is így van.

Mi a jelentése a Híd-stratégia elnevezésnek, és hogyan kapcsolódik az egyetemhez?

Az ötlet az első budapesti látogatásomon született: késő este érkeztem, és a Lánchíd látványa lenyűgözött a szállodai szobából.