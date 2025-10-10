Lehet itt bezzegezni, de Románia úgy robog az államcsőd felé, hogy a szakértők is csak pislognak

Keleti szomszédunknál úgy elszálltak a gazdasági mutatók a negatívba, hogy már a nyári megszorítások is olyan erővel bírnak, mint egy pohár víz az erdőtűzben. Románia súlyos helyzetben van, ami a régiót is megrengetheti, de Magyarország jól is kijöhet a válságból.