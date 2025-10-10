Elindult a lejtőn Magyar Péter: Ceglédi Zoltán új megvilágításba helyezte a Tisza Párt vergődését (VIDEÓ)
„Kezd egy picit széthullani” – jellemezte a Tisza Pártot a publicista.
A brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserébe a Tisza–DK tandem természetesen megvédi von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.
„A biznisz az biznisz
Mert ha a háborúpárti hatalmasokról van szó, ott nincs számonkérés, érthető?
Számukra az lenne a lényeg, hogy a »független« brüsszeli elit továbbra is megtartsa féltve őrzött pozícióit – az európai polgárok, köztük mi, magyarok pedig fizessük a háború árát.
A háborúpártiak égetik a pénzt Ukrajnában, tiszástul, dékástul tapsikolnak, a békepárti polgárok meg állják a számlát. Tök jó.
Mindenki eldöntheti, hová tartozik.
Magasabb sebességbe kapcsoltak az orosz rakétatámadások.
Október 23-án legyünk minél többen a Békemeneten!”
