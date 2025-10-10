Ft
háború Ilaria Salis DK Magyar Péter

A biznisz az biznisz

2025. október 10. 08:55

A brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserébe a Tisza–DK tandem természetesen megvédi von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.

2025. október 10. 08:55
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„A biznisz az biznisz

A brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserébe a Tisza–DK tandem természetesen megvédi von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson.

Mert ha a háborúpárti hatalmasokról van szó, ott nincs számonkérés, érthető?

Számukra az lenne a lényeg, hogy a »független« brüsszeli elit továbbra is megtartsa féltve őrzött pozícióit – az európai polgárok, köztük mi, magyarok pedig fizessük a háború árát.

A háborúpártiak égetik a pénzt Ukrajnában, tiszástul, dékástul tapsikolnak, a békepárti polgárok meg állják a számlát. Tök jó. 
Mindenki eldöntheti, hová tartozik.

Október 23-án legyünk minél többen a Békemeneten!”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

makapaka2
2025. október 10. 10:58
Igy működik a maffia is.
Agricola
2025. október 10. 10:08
Salis úgy gondolja, hogy ki a fasiszta, azt ő dönti el. Antifaként úgy gondolhatta, hogy nem bűn, hanem szép és dicső dolog fasisztát ölni, másrészt azt is gondolhatta, hogy ki a fasiszta, azt ő dönti el. Az Európai Parlament többsége aktívan a terroristák oldalára áll és megvédi őket az igazságszolgáltatástól. Bárki, aki gengsztereket segít, az egy közülük és bűnrészes...!!!
westend
2025. október 10. 10:02
"Mindenki eldöntheti, hová tartozik" - a poloskafertőzöttek esetében ez nem mérlegelés vagy józanság kérdése, hanem indulati alapú. A többségük fel sem fogja mi az, ami mellé odaáll; mer' "csak_neaOrbán". Mindenki eldöntheti jövőre hogy hová AKAR tartozni, a globalista háborús őrültek (és ezzel a poloskás bosszúszekta) mellé, vagy a józanságot választja.
belbuda
2025. október 10. 09:38
Bizony,Máté,a 11% putrióta kiegészítve a szélsőballal sem csinál nyarat…jövőre meg mentek a levesbe,a csüngőhasú,mint bot a küllők között,el fog tűnni,Európa fellélegzik…😉
