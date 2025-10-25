A baloldali média már mentegeti a Tisza Pártot, de közben elismerik, hogy bevezetnék a sorkötelezettséget

Csapody Tamás társadalomkutató közösségi oldalán arról írt, hogy

bárki lesz is hatalmon, az általános hadkötelezettséget vissza fogják állítani Magyarországon”.

A hadtörténész bejegyzését a Népszava szúrta ki. A lap meg is kereste Csapodyt – aki a Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom tagja is – és megkérdezték tőle, hogy miből gondolja, hogy ez a közeljövőben bekövetkezhet.

A kutató erre azt felelte, hogy a szomszédos országokban vagy komolyan gondolkodnak a hadkötelezettség bevezetéséről, vagy már be is vezették. Felhívta arra a figyelmet, hogy a horvát parlament például a minap döntött a sorkatonaság visszaállításáról, a nyugati országok pedig még inkább errefelé tartanak.