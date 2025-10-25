Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz háború Magyarország Csapody Tamás Magyar Péter parancs sorkatonaság hatalom

A baloldali média már mentegeti a Tisza Pártot, de közben elismerik, hogy bevezetnék a sorkötelezettséget

2025. október 25. 13:04

Bár Magyar Péter korábban próbálta tagadni Ruszin-Szendi Romulusz kijelentését, úgy tűnik, a „brüsszeli parancsot” teljesíteniük kell.

2025. október 25. 13:04
null

Csapody Tamás társadalomkutató közösségi oldalán arról írt, hogy

bárki lesz is hatalmon, az általános hadkötelezettséget vissza fogják állítani Magyarországon”.

A hadtörténész bejegyzését a Népszava szúrta ki. A lap meg is kereste Csapodyt – aki a Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom tagja is – és megkérdezték tőle, hogy miből gondolja, hogy ez a közeljövőben bekövetkezhet.

A kutató erre azt felelte, hogy a szomszédos országokban vagy komolyan gondolkodnak a hadkötelezettség bevezetéséről, vagy már be is vezették. Felhívta arra a figyelmet, hogy a horvát parlament például a minap döntött a sorkatonaság visszaállításáról, a nyugati országok pedig még inkább errefelé tartanak.

Dániában arról is beszélnek, hogy valamilyen formában a nőket is bevonják a hadkötelezettség körébe

 – hozta példaként.

Csapody nyilatkozatát azzal folytatta, hogy az orosz-ukrán háború miatt ez a hullám Magyarországot is eléri majd, függetlenül attól, hogy ki nyeri a 2026-os parlamenti választást. A társadalomkutató továbbá úgy vékekedett, hogy 

a gyors béke sem lenne elégséges ahhoz, hogy a veszélyérzet megszűnjön”.

Magyar Péter próbálja tagadni a tagadhatatlant, a Fidelitas petíciót indított

A 24.hu cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyanakkor a jövő évi választáson a hatalomért vetélkedő két párt, a Fidesz-KDNP és a Tisza egyaránt rögzítette, nem kívánja bevezetni a sorkötelezettséget.

Magyar Péter korábban azt közölte, egy szó sem igaz abból, hogy ilyesmit tervezne a pártja. Mondta mindezt annak ellenére, hogy felvétel bizonyítja, a párt honvédelmi szakértője, a volt vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi lakossági fórumon kijelentette

azonnal „berántanák” a magyar fiatalokat sorkatonának.

A Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas ezt követően aláírásgyűjtést indított, így tiltakozva a sorkatonai szolgálat ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Megjött Brüsszelből a parancs

Csapody Tamás kijelentése kapcsán megszólalt Német Balázs, a Fidesz szóvivője is, felhívva arra a figyelmet, hogy 

a liberális sajtó elkezdte nyomni, hogyha a „fene fenét eszik is, akkor is lesz újra sorkötelezettség Magyarországon: viszik katonának és a háborúba a fiatalokat”.

Németh azzal folytatta, hogy „ezt a parancsot kapták Brüsszelből a tiszások, és az őket kiszolgáló sajtó. El kell indítani az érzékenyítést, ahogy az adóemeléesekkel, a nyugdíjcsökkentésekkel, a bevándorással vagy épp a genderüggyel kapcsolatban” – húzta alá a kommunikációs szakember.

A szóvivő arra is rámutatott, hogy 

Weber ezzel is hívja őket a háborúba”. 

Nem véletlen mondta Ruszin-Szendi sem, hogy „berántják” majd a fiatalokat katonának, így akarják őket küldeni Ukrajnába meghalni.

A vonatkozó videóüzenetet alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. október 25. 14:35
Mikor jön már a villamos? Emlékezzünk, Karó Geliből is Maki Zaj lett. Kit húznak elő a kommunistáktól a fasisztákig terjedő koalícióból?
Válasz erre
0
0
timurida
2025. október 25. 14:32
85-ben vonultam be. Egy elsőlépcsős harckocsi ezredbe. A Varsói Szerződés szintű tervek szerint a Magyar Néphadseregnek kellett volna megnyitni az utat Alsó-Ausztrián keresztül Olaszország felé az utat. Az MN részére nem volt kijelölve külső körlet sem Ausztriában, sem az olaszoknál. A magyar hadsereg maradékát berendelték volna a szovjet Déli-Hadseregcsoport parancsnoksága alá. Ez most sem lenne másképp. Itt NATO szintén lenne kiosztva a tagállamok hadseregének mérete, összetétele és a hadműveleti tervek is azon a szinten készülnének. Ezért NEM szabad visszavezetni a sorkötelezettséget. Egyébként nem kellene keverni a fogalmakat: mert más az általános hadkötelezettség és más a sorkötelezettség. Egyébként ha a Tisza ilyen mélységben együttműködik külső erőkkel és ilyen méretű megbízásai vannak, az kimeríti a hazaárulás jogállásátm
Válasz erre
2
0
cint04
2025. október 25. 13:56
Hogy a Tisza visszaállítaná az nyilvánvaló, hogy a Fidesz az nyilvánvaló ostobaság. Nem lehet hogy ez a tag, ha ilyen bokorközösséges (egy szekta a Katolikus egyházon belül) a sorkatonai szolgálatát alternatív fegyver nélküli szolgálatként tolta? Mondjuk ahhoz képest, hogy ezeket a bokrosokat még a 80-as években is elvitték és börtönbe tették eléggé mélyen bújik a komcsi ülepbe. A helyzet akivel eddig beszéltem és komolyan vehető (értsd katona) hallani sem akar ilyesmiről, még egyszer nem hiányzik nekik egy rakás hülye akinek reggelente kakaót este meg tejbepapit kéne felszolgálni. Akiben van elhivatottság el is megy önkéntesnek a környezetemben három ilyen srác is van. De egy odakényszerített csőcselék a hátuk közepére sem kell aminek a 80%-a mindent megtesz hogy keresztbe tegyen vagy utálja az egészet. Legfeljebb valami nyári tábor szerű katonai kiképzést tudnak elképzelni de kötelező sorkatonaságot nem. Nem mellesleg, horror összegbe is kerülne.
Válasz erre
0
0
hakapeszim
•••
2025. október 25. 13:35 Szerkesztve
A Fidesz is visszaállítaná semmi perc alatt, ha nem lenne akkora a társadalmi ellenállás. Ilyen az emberi természet, szeret másokat kiszolgáltatva látni, ezért alakul ki fantomdugó, mikor az autópálya másik oldalán baleset történik, gyakran látom. De jó, hogy nem velem esett ilyen! Itt ugyanez van, menjen a fiatal, ott majd "megtanújja"! "Mink is kibírtuk!". Hét szomszédunk közül öt határán semmilyen ellenőrzés nincs, amúgy is személyivel utazunk, az útlevél is alanyi jogon jár. Hogyan tartjuk otthon az amúgy is külföld felé kacsingató fiatalokat? Boomer dumával és kényszerkatonasággal? Ha fiam lenne, én járnék utána, hogy ne kelljen bevonulnia, hacsak ő nem akar. Pénzzel, erővel, trükkel megoldanám, én is megoldottam. Legyen olyan sereg, ahova túljelentketés van, ahol presztízs bejutni, nem bepofozzák oda suk - sükölő szarháziak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!