A baloldali média már mentegeti a Tisza Pártot, de közben elismerik, hogy bevezetnék a sorkötelezettséget

Petíció indul a sorkatonaság ellen: „Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?” (VIDEÓ)
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság visszaállítását szeretné, míg a Fidesz épp ellenkezőleg.
Bár Magyar Péter korábban próbálta tagadni Ruszin-Szendi Romulusz kijelentését, úgy tűnik, a „brüsszeli parancsot” teljesíteniük kell.
Csapody Tamás társadalomkutató közösségi oldalán arról írt, hogy
bárki lesz is hatalmon, az általános hadkötelezettséget vissza fogják állítani Magyarországon”.
A hadtörténész bejegyzését a Népszava szúrta ki. A lap meg is kereste Csapodyt – aki a Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom tagja is – és megkérdezték tőle, hogy miből gondolja, hogy ez a közeljövőben bekövetkezhet.
A kutató erre azt felelte, hogy a szomszédos országokban vagy komolyan gondolkodnak a hadkötelezettség bevezetéséről, vagy már be is vezették. Felhívta arra a figyelmet, hogy a horvát parlament például a minap döntött a sorkatonaság visszaállításáról, a nyugati országok pedig még inkább errefelé tartanak.
Dániában arról is beszélnek, hogy valamilyen formában a nőket is bevonják a hadkötelezettség körébe
– hozta példaként.
Csapody nyilatkozatát azzal folytatta, hogy az orosz-ukrán háború miatt ez a hullám Magyarországot is eléri majd, függetlenül attól, hogy ki nyeri a 2026-os parlamenti választást. A társadalomkutató továbbá úgy vékekedett, hogy
a gyors béke sem lenne elégséges ahhoz, hogy a veszélyérzet megszűnjön”.
A 24.hu cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyanakkor a jövő évi választáson a hatalomért vetélkedő két párt, a Fidesz-KDNP és a Tisza egyaránt rögzítette, nem kívánja bevezetni a sorkötelezettséget.
Magyar Péter korábban azt közölte, egy szó sem igaz abból, hogy ilyesmit tervezne a pártja. Mondta mindezt annak ellenére, hogy felvétel bizonyítja, a párt honvédelmi szakértője, a volt vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi lakossági fórumon kijelentette,
azonnal „berántanák” a magyar fiatalokat sorkatonának.
A Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas ezt követően aláírásgyűjtést indított, így tiltakozva a sorkatonai szolgálat ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság visszaállítását szeretné, míg a Fidesz épp ellenkezőleg.
Csapody Tamás kijelentése kapcsán megszólalt Német Balázs, a Fidesz szóvivője is, felhívva arra a figyelmet, hogy
a liberális sajtó elkezdte nyomni, hogyha a „fene fenét eszik is, akkor is lesz újra sorkötelezettség Magyarországon: viszik katonának és a háborúba a fiatalokat”.
Németh azzal folytatta, hogy „ezt a parancsot kapták Brüsszelből a tiszások, és az őket kiszolgáló sajtó. El kell indítani az érzékenyítést, ahogy az adóemeléesekkel, a nyugdíjcsökkentésekkel, a bevándorással vagy épp a genderüggyel kapcsolatban” – húzta alá a kommunikációs szakember.
A szóvivő arra is rámutatott, hogy
Weber ezzel is hívja őket a háborúba”.
Nem véletlen mondta Ruszin-Szendi sem, hogy „berántják” majd a fiatalokat katonának, így akarják őket küldeni Ukrajnába meghalni.
A vonatkozó videóüzenetet alább tekintheti meg:
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt
Ezt is ajánljuk a témában
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.