Vérfagyasztó késelés Veszprémben: egy hostelben ejtett életveszélyes sérülést áldozatán a 26 éves nő (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 15:04

A sértettet helikopter vitte kórházba, az elkövetőt pedig egy rendőrségi rajtaütés keretein belül fogták el.

2025. szeptember 18. 15:04
Életveszélyesen megkéseltek egy nőt Veszprémben csütörtök reggel. A 36 éves elkövetőt rövid időn belül őrizetbe vették – tudatta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Veol.hu.

Közölték: 

reggel 8 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik a veszprémi Fenyves hostel lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrök hamar a helyszínre érkeztek és lezárták a hostel utcáját, a Halle utcát. Ezután a forró nyomon indult üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, és három órán belül elfogták és kezdeményezték a letartóztatását. Az tettes ellen emberölés kísérlete miatt indult eljárás.

A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, mentőhelikopter vitte kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Ezt láttam Veszprémben

