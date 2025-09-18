Vérfagyasztó késelés Veszprémben: egy hostelben ejtett életveszélyes sérülést áldozatán a 26 éves nő (VIDEÓ)

Életveszélyesen megkéseltek egy nőt Veszprémben csütörtök reggel. A 36 éves elkövetőt rövid időn belül őrizetbe vették – tudatta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Veol.hu.

Közölték:

reggel 8 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik a veszprémi Fenyves hostel lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrök hamar a helyszínre érkeztek és lezárták a hostel utcáját, a Halle utcát. Ezután a forró nyomon indult üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, és három órán belül elfogták és kezdeményezték a letartóztatását. Az tettes ellen emberölés kísérlete miatt indult eljárás.