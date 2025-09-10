Váratlan név tűnik fel a Kormányinfón: különleges bejelentésre készül a kormány

Gyökeresen megváltozott a helyzet az Európai Unióban: ezúttal Orbán nyújtotta be a számlát Von der Leyennek
A magyar kormányfő világossá tette a játékszabályokat.
A csütörtök reggeli kormányinfó nem a megszokott mederben zajlik majd: Gulyás Gergely mellett egy eddig ritkán látott vendég is felszólal a sajtótájékoztatón.
Váratlan vendég vesz majd részt a következő Kormányinfón Gulyás Gergely mellett – számolt be a Világgazdaság.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő világossá tette a játékszabályokat.
A csütörtök reggelre meghirdetett sajtótájékoztatón jelen lesz Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter is.
Bóka János Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett áll majd a színpadon.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI
***