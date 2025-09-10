Ft
09. 10.
szerda
kormányinfó Bóka János Vitályos Eszter kormányszóvivő Gulyás Gergely

Váratlan név tűnik fel a Kormányinfón: különleges bejelentésre készül a kormány

2025. szeptember 10. 13:57

A csütörtök reggeli kormányinfó nem a megszokott mederben zajlik majd: Gulyás Gergely mellett egy eddig ritkán látott vendég is felszólal a sajtótájékoztatón.

2025. szeptember 10. 13:57
null

Váratlan vendég vesz majd részt a következő Kormányinfón Gulyás Gergely mellett – számolt be a Világgazdaság.

A csütörtök reggelre meghirdetett sajtótájékoztatón jelen lesz Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

Bóka János Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett áll majd a színpadon.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

***

 

