09. 05.
péntek
Dálnoki Áron Tisza-adó Magyar Péter Dömötör Csaba

Újabb leleplező részlet: Dálnoki is bevallotta, hogy titkolni kell a Tisza-adó részleteit, mert „szétkapnák” őket (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 06:00

Korábban Magyar Péter kijelentette, nem szabad nyilvánosan beszélni a programjuk részleteiről.

2025. szeptember 05. 06:00
null

Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében újabb súlyos fejezetként értékelte, hogy a tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron teljesen egyetértett Magyar Péterrel: szerintük nem szabad nyilvánosan beszélni a programjuk részleteiről, 

mert attól tartanak, hogy „szétkapnák” őket a választók.

Állítása szerint ez a kijelentés jól mutatja, hogy a tiszás politikusok nem mernek nyíltan kiállni elképzeléseik mellett, inkább elrejtik a választók elől, mit is terveznek valójában.

A kormánypárti politikus szerint a kérdés egyre hangosabban dübörög: vajon mi az a dolog, amitől ennyire tartanak, és ami miatt szétszednék őket a magyar emberek? Dömötör úgy fogalmazott: 

ideje lenne a csónakban táncikálás helyett végre konkrét válaszokat adni,

hiszen a választók joggal várják el, hogy lássák, pontosan milyen adóterheket és intézkedéseket rejteget a tiszás csapat”.

Nyitókép: Facebook

 

 

