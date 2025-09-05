Újabb leleplező részlet: Dálnoki is bevallotta, hogy titkolni kell a Tisza-adó részleteit, mert „szétkapnák” őket (VIDEÓ)

Kulja András összevissza makogott Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseiről kérdezték (VIDEÓ)
A tiszás politikus azt sem árulta el, hogy a választásokig milyen témákról tilos beszélniük.
Korábban Magyar Péter kijelentette, nem szabad nyilvánosan beszélni a programjuk részleteiről.
Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében újabb súlyos fejezetként értékelte, hogy a tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron teljesen egyetértett Magyar Péterrel: szerintük nem szabad nyilvánosan beszélni a programjuk részleteiről,
mert attól tartanak, hogy „szétkapnák” őket a választók.
Állítása szerint ez a kijelentés jól mutatja, hogy a tiszás politikusok nem mernek nyíltan kiállni elképzeléseik mellett, inkább elrejtik a választók elől, mit is terveznek valójában.
Ezt is ajánljuk a témában
A tiszás politikus azt sem árulta el, hogy a választásokig milyen témákról tilos beszélniük.
A kormánypárti politikus szerint a kérdés egyre hangosabban dübörög: vajon mi az a dolog, amitől ennyire tartanak, és ami miatt szétszednék őket a magyar emberek? Dömötör úgy fogalmazott:
ideje lenne a csónakban táncikálás helyett végre konkrét válaszokat adni,
hiszen a választók joggal várják el, hogy lássák, pontosan milyen adóterheket és intézkedéseket rejteget a tiszás csapat”.
Ezt is ajánljuk a témában
Dálnoki Áron üvöltött, majd elhajtott a stábunk elől.
Nyitókép: Facebook