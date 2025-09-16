„A szolgálati villáját sok száz millió forint közpénzből – ám annál kevesebb ízléssel – felújító és berendező, elbocsátott tábornok nemrég lapunk munkatársát többször erőteljesen meglökte, mert az meg merte tőle kérdezni a véleményét.

Ma kiderült, ami eddig csak félelem volt: fegyverrel járt tömegrendezvényen.

Katonaként nyilván van fegyverviselési engedélye, ám ahogy a nála két fejjel kisebb és harmadannyi súlyú kollégánkkal elbánt, az azt mutatja, hogy önfegyelme nemhogy katonai múltjához képest meglepően alacsony, hanem ahhoz is, hogy emberek között mászkáljon. Még felhúzza valaki egy ártatlan kérdéssel.