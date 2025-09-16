Mélyen hallgat a Tisza: akit nem tudott lefizetni, azt tényleg kicsinálta Ruszin-Szendi Romulusz?
Sem a párt, sem a volt vezérkari főnök nem reagált Pintér Ferenc ezredes kijelentéseire.
Ha az első felvonásban ott a falon a puska, annak az utolsó felvonásban el kell sülnie.
„A szolgálati villáját sok száz millió forint közpénzből – ám annál kevesebb ízléssel – felújító és berendező, elbocsátott tábornok nemrég lapunk munkatársát többször erőteljesen meglökte, mert az meg merte tőle kérdezni a véleményét.
Ma kiderült, ami eddig csak félelem volt: fegyverrel járt tömegrendezvényen.
Katonaként nyilván van fegyverviselési engedélye, ám ahogy a nála két fejjel kisebb és harmadannyi súlyú kollégánkkal elbánt, az azt mutatja, hogy önfegyelme nemhogy katonai múltjához képest meglepően alacsony, hanem ahhoz is, hogy emberek között mászkáljon. Még felhúzza valaki egy ártatlan kérdéssel.
Ahányan vagyunk, annyifélét gondolunk Antall Józsefről, Boross Péterről, Horn Gyuláról, Gyurcsány Ferencről, Orbán Viktorról. Egyben mégis talán egyként látjuk őket:
egyik sem tűrt volna meg a közelében egy újságíróval szemben fizikai erőszakot alkalmazó, rendezvényre lőfegyverrel járó politikust.
Igaz, egyikük sem tulajdonította el, majd dobta a Dunába más tulajdonát képező telefont.
Szalonképtelen és közveszélyes figurákból áll a Tisza-elit.
Csehovtól tudjuk: ha az első felvonásban ott a falon a puska, annak az utolsó felvonásban el kell sülnie. Fütyüljük ki őket a színpadról azelőtt, hogy ez megtörténhetne.”
