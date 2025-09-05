Tételesen megcáfolták az álhíreket: a Pedagógusok Szakszervezete megint mellélőtt

Nem igaz, amit a Pedagógusok Szakszervezete állít a pedagógushiányról, ellátatlan feladat nincs a magyar közoktatásban, sőt, ismét emelkedett a közoktatásban dolgozók száma – jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az InfoRádióban.

A Pedagógusok Szakszervezete a tanévkezdő sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy mintegy 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, és csaknem ugyanennyi nevelést, oktatást segítő dolgozó, és az érdekképviselet szerint mintegy tízezer nyugdíjas pedagógussal próbálják pótolni a hiányt.

Az államtitkár azonban rámutatott,

a szakszervezet a korábbi évek számait sorolja, miközben nem hiányzik a magyar köznevelésből 16 ezer pedagógus.

„Ennyivel többen 2008-ban voltak, amikor 15 ezres leépítést hajtott végre az akkori Gyurcsány–Bajnai-kormány” – fogalmazott.

Hozzátette:

az előző tanévben háromezerrel nőtt a pedagóguslétszám a béremeléseknek köszönhetően, és a nem végleges adatok szerint most szeptemberben kétezer fős a létszámnövekedés.

Az igazgatók, a tankerületek visszajelzése alapján teljes mértékben kielégítő az a létszám, ami az iskolákban rendelkezésre áll”

– mondta az államtitkár.

A nevelést, oktatást segítő dolgozók béremeléséről elmondta, hogy

a bérezésük a minimálbér emelkedéséhez kötött, ezt az emelést január elsején meg fogják kapni.

Maruzsa arra is emlékeztetett, hogy

a kormány által is aláírt hároméves megállapodás alapján jövőre 13 százalékos emelés jön.

„A pedagógus-átlagbérek az idei évben a prognózisok szerint 840-850 ezer forint közötti értéket kell, hogy elérjenek. Január elsejétől újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok. A kormányzat vállalása az, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát, mivel ez évről évre emelkedik, ennek megfelelő mértékben és arányban emelkedik majd a pedagógusok bére is január elsejétől” – részletezte az államtitkár.