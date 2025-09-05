Ft
09. 05.
péntek
pedagóguslétszám Maruzsa Zoltán átlagbér Pedagógusok Szakszervezete

Tételesen megcáfolták az álhíreket: a Pedagógusok Szakszervezete megint mellélőtt

2025. szeptember 05. 12:07

A Pedagógusok Szakszervezetének állításával ellentétben nem hiányzik 16 ezer pedagógus a rendszerből, a béremeléseknek köszönhetően ráadásul rekordszámban választják a tanári pályát.

2025. szeptember 05. 12:07
null

Nem igaz, amit a Pedagógusok Szakszervezete állít a pedagógushiányról, ellátatlan feladat nincs a magyar közoktatásban, sőt, ismét emelkedett a közoktatásban dolgozók száma – jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az InfoRádióban.

A Pedagógusok Szakszervezete a tanévkezdő sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy mintegy 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, és csaknem ugyanennyi nevelést, oktatást segítő dolgozó, és az érdekképviselet szerint mintegy tízezer nyugdíjas pedagógussal próbálják pótolni a hiányt.

Az államtitkár azonban rámutatott, 

a szakszervezet a korábbi évek számait sorolja, miközben nem hiányzik a magyar köznevelésből 16 ezer pedagógus.

„Ennyivel többen 2008-ban voltak, amikor 15 ezres leépítést hajtott végre az akkori Gyurcsány–Bajnai-kormány” – fogalmazott.

Hozzátette: 

az előző tanévben háromezerrel nőtt a pedagóguslétszám a béremeléseknek köszönhetően, és a nem végleges adatok szerint most szeptemberben kétezer fős a létszámnövekedés.

Az igazgatók, a tankerületek visszajelzése alapján teljes mértékben kielégítő az a létszám, ami az iskolákban rendelkezésre áll”

– mondta az államtitkár.

A nevelést, oktatást segítő dolgozók béremeléséről elmondta, hogy 

a bérezésük a minimálbér emelkedéséhez kötött, ezt az emelést január elsején meg fogják kapni.

Maruzsa arra is emlékeztetett, hogy 

a kormány által is aláírt hároméves megállapodás alapján jövőre 13 százalékos emelés jön.

„A pedagógus-átlagbérek az idei évben a prognózisok szerint 840-850 ezer forint közötti értéket kell, hogy elérjenek. Január elsejétől újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok. A kormányzat vállalása az, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát, mivel ez évről évre emelkedik, ennek megfelelő mértékben és arányban emelkedik majd a pedagógusok bére is január elsejétől” – részletezte az államtitkár.

Maruzsa Zoltán arra is kitért, hogy a Tisza Párt szakértői köréből kikerült tervezet új adókulcsokat vezetne be, és az adóemelés a pedagógus-átlagbér esetében is súlyos tízezres veszteséget jelentene.

A béremelés hatása látszik a felsőoktatási jelentkezésekben, mert 16 909 főt vettek fel pedagógusképzésre, és ez történelmi rekord. 

„Ez azt jelenti, hogy egy nagyon masszív, markáns kör hisz abban, hogy az oktatásban érdemes munkát vállalni, gondolkodik abban, hogy pedagógusnak álljon, hiszen ezért kezdi meg a felsőfokú tanulmányait.

Ez nagyon optimista jövőképet vetített elénk, lesz utánpótlás a pedagóguspályán”

– mondta Maruzsa Zoltán.

Nyitókép forrása: MTI

 

kbs-real
2025. szeptember 05. 14:33
A Pedagógus Szakszervezet miért nem érdekvédelemmel foglalkozik a kormány hazug ekézése helyett? A múlt héten azon szörnyülködtek, hogy "több száz hivatalnok hagyta ott a tankerületeket". Mire Marozsa mondta: hogy "igen, visszamentek tanítani. Mert ott jobb a fizetés."
Obsitos Technikus
2025. szeptember 05. 14:01
Ezeket egy az egyben kellene valami vasúti aljzatkőzet-villázásra delegálni a PDSZ-szel együtt.
csulak
2025. szeptember 05. 13:26
a PDSZ mindig hazudik, ez a feladatuk
Bodzay
2025. szeptember 05. 13:02
A Pedagógus Szakszervezet kívülállók számára mindig inkább aktivista gyülekezet benyomását keltette. Kíváncsi vagyok, a pedagógusok hány százaléka ért egyet a tevékenységével.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!