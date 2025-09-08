Tehetséggondozásban és kutatásban működik együtt a Belügyminisztérium és az MCC

Hozzátette:

az oktatáskutatás a másik terület, ahol komoly együttműködési lehetőségeik nyílnak a kollégiummal.

Emlékeztetett: a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Oktatási Hivatal és az MCC már eddig is együtt dolgozott a gimnáziumi rangsorok kialakításán, a jövőben szeretnék ezt az együttműködést elmélyíteni.

Maruzsa Zoltán kiemelte: mindkét szervezetnek fontos az elemzés, kutatás, a Belügyminisztérium pedig rengeteg adattal rendelkezik az oktatás területén, részben a Kréta rendszerében, részben pedig az Oktatási Hivatal nyilvántartásaiban. Ezeket most is elemezzük, de jogos igény, hogy ennél szélesebb körű publikációk is napvilágot lássanak, ezért az MCC kutatói számára is igyekszünk ezekhez a statisztikai adatokhoz hozzáférést biztosítani – tette hozzá.