Tarlós István elegáns taslit osztott ki Magyar Péternek

2025. szeptember 16. 05:43

„Ő legalább másfél évtizedig a Fideszből élt, hirtelen megvilágosodások nem léteznek.”

2025. szeptember 16. 05:43
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azonban volt valaki a jobboldalon, aki eddig nem nagyon mondta el a véleményét, nem nyilatkozott Magyar Péterről. Ő pedig Tarlós István, aki most a Ripostnak nyilatkozott a Tisza Párt elnökéről:

»Nagyon futólag, egyszer-kétszer találkoztam vele, a volt feleségét, Varga Juditot ismerem valamennyire, akiről nekem egyébként nagyon jó véleményem volt. Magyar Pétert nem akarom különösképpen minősíteni, igaz, ismerünk bizonyos dolgokat az előéletéből, amelyekből le lehet vonni jellemre, karakterre vonatkozó konzekvenciákat. Ő legalább másfél évtizedig a Fideszből élt, és nem volt azzal semmi baja, sőt nagyon is lelkesen állt a dolgokhoz. Ehhez képest egyik napról a másikra történt a pálfordulás. Azért ilyen hirtelen megvilágosodások nem léteznek. Ez kicsit arra emlékeztet, amikor a rendszerváltozás környékén egyik napról a másikra kiderült, hogy Magyarországon négy évtizeden keresztül úgy volt kvázi kommunizmus, hogy közben nem volt egy kommunista se. Magyar Péter családi élete végképp magánügy, de úgy vélem, amilyen egy embernek a magánéletben mutatott karaktere, annál különösebben más karaktere nem tud lenni a közéletben sem.«

A korábbi polgármester mindig korrekt és higgadt interjúkat adott, így érdemes odafigyelni a mondataira. Tarlós ezúttal is zseniális volt, elegáns taslit osztott ki Magyar Péternek.”

Nyitókép: Földházi Árpád

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

belbuda
2025. szeptember 16. 09:24
Pista bácsi haláláig szolgálja a hazaáruló tolvajokat,nem hajlandó megvilágosodni,kitart a neres mézesbödön mellett...nagyszerű ember... 😱
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 16. 09:18
Tarlós egy mérnök, most is logikusan felvázolja a lényeget. Ennyi. MP egy nárcisztikus pszichopata, ez mindent elmond róla.
enes
2025. szeptember 16. 08:14
"...egy embernek a magánéletben mutatott karaktere ... más karaktere nem tud lenni a közéletben sem..."
angie1
2025. szeptember 16. 07:51
A fostos egy megélhetési, helyezkedő képződmény.
