Elemző: Magyar Péternek számos oka van aggódni, ezért nem jelenti be időben a képviselőjelöltjeiket

Kiszelly Zoltán szerint bajban vannak azok a balliberális, 2022-ben egyéniben győztes képviselők, akik jövőre indulnának a választáson, mert lesz náluk esélyesebb tiszás ellenfelük is.