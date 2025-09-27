Dobrev Klára kijelentette: megszüntetné az MCC-t
Bár a DK Gyurcsány Ferenc visszavonulása után a parlamenti küszöb alá süllyedt, ami a népszerűséget illeti, a pártelnök mégis „országépítésről” álmodozik.
Győzzön a jobb!
„A versenyt, hogy a DK vagy az MCC fog-e előbb megszűnni, szívesen vállalom. Túl könnyű pálya. Győzzön a jobb!”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt