Szijjártó Péter: Európában jelenleg egyetlen vezető van, aki egyszerre tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal

Spöttle is azt mondta, hogy bárhol jár a világban, mindenhol azt hallja: Magyarország az egyetlen, amelyik még őrzi az európai mentalitást, a klasszikus európai értékeket.

Az oroszpártiság vádjára Szijjártó kifejtette: büszke arra, hogy szerepe volta abban, hogy Magyarország és Oroszország között egy civilizált, normális, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatrendszer jött létre.

Ha ugyanis ez nem valósult volna meg, akkor az energiaválságoktól sújtott időszakban nem biztos, hogy lehetett volna biztosítani az ország energiaellátását.