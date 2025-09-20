Szijjártó Péter: Európában jelenleg egyetlen vezető van, aki egyszerre tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal

Szijjártó Péter elárulta: így lehet biztosítani Magyarország jövőjét
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a konnektivitáson és a körkörös Európa- modellen múlik minden.
Lehet álmodozni, de ettől a 444 vagy a Direkt36 újságírójának lakásában sem lesz meleg – hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.
Az Ultrahang Frontember című adásának különkiadásában Szijjáró Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, valamint Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő voltak Király Tamás vendégei.
A magyar külpolitika helyzetét értékelve Szijjártó elmondta: a magyar külpolitikai gondolkodás mindenképpen
nagyon durván kilóg az európai mainstreamből. Ezért is sikeres.
Ha belesimultunk volna ebbe a mainstreambe, akkor ma több tíz vagy százezer migráns lenne Magyarország területén, fegyvert szállítanánk Ukrajnának, vagy nem döntöttünk volna évről évre rekordokat a beruházás ösztönzésben.
Ez egy vagány, bátor külpolitikai stratégia
– fogalmazott a tárcavezető.
Ezt is ajánljuk a témában
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a konnektivitáson és a körkörös Európa- modellen múlik minden.
Spöttle is azt mondta, hogy bárhol jár a világban, mindenhol azt hallja: Magyarország az egyetlen, amelyik még őrzi az európai mentalitást, a klasszikus európai értékeket.
Az oroszpártiság vádjára Szijjártó kifejtette: büszke arra, hogy szerepe volta abban, hogy Magyarország és Oroszország között egy civilizált, normális, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatrendszer jött létre.
Ha ugyanis ez nem valósult volna meg, akkor az energiaválságoktól sújtott időszakban nem biztos, hogy lehetett volna biztosítani az ország energiaellátását.
Szerinte lehet álmodozni arról, hogy ki tudja, honnan veszünk földgázt, de ha onnan nem jön ide vezeték, akkor ez csak álom marad.
Álomból pedig a 444 vagy a Direkt36 újságírójának a lakásában sem lesz meleg, és egyetlen gyárat sem lehet működtetni
– hívta fel a figyelmet.
Európában jelenleg egyetlen vezető van, aki egyszerre tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal – válaszolta az elszigetelődés vádjára a miniszter, aki szerint ez a vád épp akkora baromság, mit az oroszpártiság.
Ezt is ajánljuk a témában
A külgazdasági és külügyminiszter a Várkert Bazárban tartott kulturális-közéleti eseményen arról is beszélt, hogy szerinte mikor jön el végre a béke, és arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen veszélyekkel járna Magyarország számára egy kormányváltás. Tudósításunk.
Az orosz-ukrán háború alakulásáról Spöttle elmondta: az oroszok is elvesztették az alaszkai találkozót követő lelkesedést, és azt látják, hogy
amíg a Nyugat adja a lovat Zelenszkij alá, addig ennek a háborúnak nem lesz vége.
Spöttle azt mondta: az oroszok szeretnék befejezni a háborút, de az ukránok nem, mert ez Zelenszkij hatalmának végét jelentené.
Szijjártó szerint nem túlzás kimondani, hogy
ma a nyugat-európai politikusok közül a tevékenységükkel sokan inkább a háború eszkalálódását segítik elő.
Mi három és fél éve ugyanazt az állápontot képviseljük a háború kapcsán. Mindeközben a Nyugat bunkóbbnál bunkóbb kifejezésekkel illetett minket – emlékeztetett.
A teljes adást itt nézheti meg:
Fotó: Ficsor Márton/Mandiner
***
Ezt is ajánljuk a témában
Sajtóértesülések szerint több mint félmilliárd eurónyi befagyasztott uniós forrást oldana fel az Európai Bizottság, és utalna át Magyarországnak, ha a magyar kormány megszavazza a következő szankciós csomagot. A gond csak az, hogy ez az összeg alapból is járna Magyarországnak, vagyis nem kellene érte lábon lőnünk magunkat.