09. 20.
szombat
orosz-ukrán háború magyar külpolitika Georg Spöttle Szijjártó Péter oroszpártiság

Szijjártó Péter: Európában jelenleg egyetlen vezető van, aki egyszerre tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal

2025. szeptember 20. 10:10

Lehet álmodozni, de ettől a 444 vagy a Direkt36 újságírójának lakásában sem lesz meleg – hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.

2025. szeptember 20. 10:10
Az Ultrahang Frontember című adásának különkiadásában Szijjáró Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, valamint Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő voltak Király Tamás vendégei.

A magyar külpolitika helyzetét értékelve Szijjártó elmondta: a magyar külpolitikai gondolkodás mindenképpen

nagyon durván kilóg az európai mainstreamből. Ezért is sikeres.

Ha belesimultunk volna ebbe a mainstreambe, akkor ma több tíz vagy százezer migráns lenne Magyarország területén, fegyvert szállítanánk Ukrajnának, vagy nem döntöttünk volna évről évre rekordokat a beruházás ösztönzésben.

Ez egy vagány, bátor külpolitikai stratégia 

– fogalmazott a tárcavezető. 

Spöttle is azt mondta, hogy bárhol jár a világban, mindenhol azt hallja: Magyarország az egyetlen, amelyik még őrzi az európai mentalitást, a klasszikus európai értékeket.

Az oroszpártiság vádjára Szijjártó kifejtette: büszke arra, hogy szerepe volta abban, hogy Magyarország és Oroszország között egy civilizált, normális, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatrendszer jött létre.

Ha ugyanis ez nem valósult volna meg, akkor az energiaválságoktól sújtott időszakban nem biztos, hogy lehetett volna biztosítani az ország energiaellátását. 

Szerinte lehet álmodozni arról, hogy ki tudja, honnan veszünk földgázt, de ha onnan nem jön ide vezeték, akkor ez csak álom marad.

Álomból pedig a 444 vagy a Direkt36 újságírójának a lakásában sem lesz meleg, és egyetlen gyárat sem lehet működtetni 

– hívta fel a figyelmet.

Európában jelenleg egyetlen vezető van, aki egyszerre tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal – válaszolta az elszigetelődés vádjára a miniszter, aki szerint ez a vád épp akkora baromság, mit az oroszpártiság.

Az orosz-ukrán háború alakulásáról Spöttle elmondta: az oroszok is elvesztették az alaszkai találkozót követő lelkesedést, és azt látják, hogy

amíg a Nyugat adja a lovat Zelenszkij alá, addig ennek a háborúnak nem lesz vége.

Spöttle azt mondta: az oroszok szeretnék befejezni a háborút, de az ukránok nem, mert ez Zelenszkij hatalmának végét jelentené.

Szijjártó szerint nem túlzás kimondani, hogy 

ma a nyugat-európai politikusok közül a tevékenységükkel sokan inkább a háború eszkalálódását segítik elő. 

Mi három és fél éve ugyanazt az állápontot képviseljük a háború kapcsán. Mindeközben a Nyugat bunkóbbnál bunkóbb kifejezésekkel illetett minket – emlékeztetett.

A teljes adást itt nézheti meg:

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

counter-revolution
2025. szeptember 20. 11:48
„Netanjahu átb*sz engem” – jelentette ki a The Wall Street Journal forrásai szerint Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre utalva, amikor az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a hónap elején légicsapásokat hajtottak végre az Egyesült Államok szövetségese, Katar területén.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. szeptember 20. 11:39
Medici 2025. szeptember 20. 10:26 • ..."OK! Mindkettővel tud értekezni. És a magyar nemzetgazdaságra erre milyen pozitív hozadéka van? "... 1. Az orosz gáz és olajellátás FOLYAMATOS. Épül a Paks2. Trumpnak köszönhetően lesznek MINI atomerőművek is. Az atom jelentősége a FOLYAMATOS és EGYENLETES energiaellátás. 2. Nyitás Amerika felé, növekvő USA beruházások, GDP és ADÓTÖBBLETTEL. 3. a magyarországi koordináták hiányoznak a ruszki rakétákból és drónokból és NEM KELL másra fordítható költségvetési pénzeket dobálni az orosz-ukrán háború feneketlen kútjába 4. a jó kapcsolatok békét, biztonságot, kiszámíthatóságot jelent a cégek számára, akik emiatt szívesebben FORGATJÁK VISSZA, itteni termelésbővítésbe, K+F-be a nyereségüket, ezzel magasabb technikai szintre emelve a gazdaságot, MÁS CÉGEKNEK is vonzó jövőt mutatva, stb. stb.
Válasz erre
0
0
obakapimaki
2025. szeptember 20. 11:30
Ez az egy, Vucsics, Ficó, meg Orbán.. Bólyai meg a homlokára csap..😁😁
Válasz erre
0
0
csapláros
•••
2025. szeptember 20. 11:21 Szerkesztve
vamonos-4 2025. szeptember 20. 11:03 ..."Nem azert fizetjuk Orbant, hogy beszeljen Beszel 20 eve, de ebbol csak o gazdagodott meg, az orszag nem"... Hazudós ÜGYNÖK. Az állami vagyon ÉS a lakosság pénzbeli megtakarításai és az ingatlanvagyona is EXPONENCIÁLIS MÉRTÉKBEN NŐNEK 2010 óta. 5 perc és a gugli adatok belepasszíroznak a "szomorú disznószaros hű de megrepedezett" (tót himnusz részlet) tótországi anyaföldbe. JOBBAN ÉLÜNK, mint ti Tótországban ! Ursulaáék és Trumpék MOST TESZIK a nagykést a tót gépkocsigyártás torkára.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!