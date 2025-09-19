Nagy bajban van Magyar Péter: már a kezdet kezdetén lebuktatta Dávid Dóra (VIDEÓ)
Magyar Péter minden politikusa kikotyog valamit.
Magyar Pétert is ugyanazok az erők futtatják, mint akik annak idején a kistérségi messiást.
„Előkerült egy régi ötlet!
Senkit sem akarok elkeseríteni, de ahogy a többsávos adórendszer, úgy az önmerénylet sem új ötlet. Márki-Zay már a ‘22-es kampányban bedobta a köztudatba, dehát ezen ne csodálkozzunk, hiszen a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar pétert és a neki lízingelt Tisza pártot
ugyanazok az erők futtatják
pénzelik
látják el logisztikai segítséggel
és szállítják nekik az információt, mint akik annak idején ezt tették a kistérségi messiással.
Nyilván a kreatív csapat is ugyanazokból az emberekből áll, akik most jobb híján előhúzták az egyik régi ötletüket a fiókból.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert