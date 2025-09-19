Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Márki-Zay Péter Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Kötter Tamás baloldal

Senkit sem akarok elkeseríteni, de a többsávos adórendszer sem új ötlet

2025. szeptember 19. 18:53

Magyar Pétert is ugyanazok az erők futtatják, mint akik annak idején a kistérségi messiást.

2025. szeptember 19. 18:53
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Előkerült egy régi ötlet!

Senkit sem akarok elkeseríteni, de ahogy a többsávos adórendszer, úgy az önmerénylet sem új ötlet. Márki-Zay már a ‘22-es kampányban bedobta a köztudatba, dehát ezen ne csodálkozzunk, hiszen a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar pétert és a neki lízingelt Tisza pártot 

ugyanazok az erők futtatják

pénzelik 

látják el logisztikai segítséggel 

és szállítják nekik az információt, mint akik annak idején ezt tették a kistérségi messiással. 

Nyilván a kreatív csapat is ugyanazokból az emberekből áll, akik most jobb híján előhúzták az egyik régi ötletüket a fiókból.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 19. 19:40
» akitiosz 2025. szeptember 19. 19:15 Senkit sem akarok elkeseríteni, de a fészbukkolók újságcikkíróként kezelése nem jó ötlet.« Ahogy az influenszer roadshowk fellépőinek sulykolt aposztrofálása politikusként sem.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 19. 19:38
» szemlelo-2 2025. szeptember 19. 19:18 • Szerkesztve« És elég komoly kedvezményrendszereket is tartalmaznak. A német adórendszerben pl. a munkábajárás és a magánegészségbiztosítás költségei is leírhatók az adóalapból. 1. Nem a többrétegű személyi jövedelemadózás a probléma, hanem az a fajta szakmaiatlanság, amivel itthon kezelik az önmagukat szakértőnek felkenő szuperdilettánsok. 2. A többrétegű adózás magasabb szintű adózói fegyelmet, valamint nagyobb létszámú apparátust igényel. Sőt, a fegyelem melett türelmet is, mert a tárgyév, a bevallási év és az elszámolási év egymást követő éveket jelentenek. Míg ma Magyarországon lehetőség van az adózói tárgyhónapban egy kedvezményt monetáris előnyökre váltani, addig egyes államokban erre csak a tárgyévet követő második évben van lehetőség. Ez csökkenti a pénzügyi szinkronicitást. Ezekről természetesen soha senki nem beszél, ugyanis nem a konszenzualitás a célg, hanem a felülrőlvezéreltség megtartása.
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
•••
2025. szeptember 19. 19:18 Szerkesztve
1./ Az általam ismert többsávos adórendszerek mindegyike tartalmaz egy legalsó, 0%-os adósávot. Aki idetartozik, nem fizet adót. Akkor sem, ha valójában óriási eltitkolt jövedelme van. Ez nem légbőlkapott példa. Amikor eltörölték a 0%-os sávot a soproni milliomos fogorvosok egyemberként hörögtek, hogy ezután a minimáljövedelem után adót kell fizetniük. Mert azelőtt semmi adót nem fizettek. 2./ A többsávos adórendszert minden államban "karbantartják". Az adósávokat módosítják, legtöbbször az inflációhoz igazítják vagy a jövedelemszintekhez. Vagy csak úgy emelik. Pl. amikor Franciaországban Hollande hatalomra került, akkor nagy csinnadrattával megemelte a 0%-os sáv határát (többen kerültek bele) és még nagyobb csinnadrattával bevezette a leggazdagabbak számára a 46%-os adót. Csendben pedig eltörölte a 2. adósávot, beolvasztotta a 3.-ba. Ezáltal az alsó középosztály adója komolyan emelkedett. Na ezt a trükköt nem lehet megcsinálni az egykulcsos adórendszerrel.
Válasz erre
2
0
akitiosz
2025. szeptember 19. 19:15
Senkit sem akarok elkeseríteni, de a fészbukkolók újságcikkíróként kezelése nem jó ötlet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!