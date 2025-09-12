Schiffer András: A liberális demokrácia meghekkelése zajlik

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Az európai hagyományok és kultúra átírására való törekvések, az erőszakba torkolló ellentétek volt a témája az MCC Hunyadi Szalonjának csütörtöki rendezvényének, amelynek apropóját Frank Füredi, az MCC Brüsszeli központjának vezetőjének legújabb könyve, a The war against the past megjelenése szolgáltatta. A szerző beszélgetőpartnerei Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő voltak.
A szociológus bevezetőjében elmondta, hogy a címben szereplő háború a nyelvünk, a hagyományok, a tudomány ellen folyik jelenleg. Emellett a Nyugat azt is sulykolja, hogy a múlt és jelen között nincs határ.
Újfajta múltat építenek ebben a háborúban, átdolgozzák a történelmet. De ha átírjuk a múltat, akkor ezzel elveszítjük saját gyökereinket figyelmeztetett
– figyelmeztetett Frank Füredi.
Tuzson Bence szerint a legfontosabb kérdés, hogyan jutottunk el a jelenlegi állapotig. Ezt a nyugat-európai elit gondolkodásmódjára vezette vissza, amely évszázadokon keresztül abban az állapotban volt, hogy a saját kultúrája határozta meg a világét is. Soha nem érzékelték, hogy a saját kultúrájuk veszélyben lenne van, ellentétben például velünk, aki mindig ezért harcoltunk.
„A mi veszélyérzetünk erősebb emiatt” – húzta alá Tuzson, hozzátéve, hogy a Nyugat által generált átértelmezés gyengíti a kultúrát, amelynek a helyét adott esetben át tudja venni egy hagyományokra épülő iszlám kultúra.
Schiffer András a Charlie Kirk amerikai jobboldali influenszer elleni merényletre utalva arról beszélt, hogy nem a gyilkos indulatok megjelenése az újdonság, hiszen ezek jelen voltak a XX. században is.
Azonban a múlt században, amikor borzalmas, háborúkba torkolló indulatok feszítettek egy-egy politikai közösséget, akkor is abból a feltételezésből indultak ki, hogy van egy közös nemzeti alap, identitás.
Schiffer szerint
a nóvumot most az indulatok alapnélkülisége jelenti.
„A XX. század küzdelmeiben a szellemi muníciót, az egymással véres küzdelmet folytató felek ugyanabból a hagyománykészletből merítették. Most viszont a politikai közösség egyik részének nincs érintkezési felülete a politikai közösség másik részével” – fejtette ki Schiffer András.
Hangsúlyozta: az a kulturális készlet, amelyből a társadalmak progresszív fele táplálkozik, az óriásvállalatok által, mesterségesen kreált identitást vesz fel és ilyen mintákat is követ. Ez ütközik a közös értékkészlettel.
Frank Füredi szerint, amikor a brüsszeli elit az európai értékekről beszél, akkor nem a hagyományos értékeket emlegeti, hanem azt, amit ők kitaláltak, kreáltak, mint például a multikulturalizmus.
Tuzson Bence úgy látja, olyan társadalmi jelenségeknek leszünk tanúi az elkövetkező évtizedekben, amiket eddig el sem tudtunk volna képzelni. Ennek a végletes polarizációnak vagyunk a tanúi az Európai Unióban is.
Rettenetes veszélyes, hogy nem válogatnak az eszközökben, a fogalmak megváltoztatásától a másik démonizálásig.
Schiffer kijelentette:
Ami most zajlik, az a liberális demokrácia meghekkelése.
A liberális demokráciára ugyanis nem azok az országok jelentik a legnagyobb veszélyt, amelyeket a brüsszeli elit felsorol, hanem az a globális, progresszív hálózat, amely markában tartja az Európai Uniót, és amely a globális tőkének teremti újra és újra a politikai befolyást – húzta alá.
A cél a társadalmak szétverése, ennek az egyik legjobb eszköze a történelem teljes kiiktatása. Nem iszlamizálni akarják Európát, hanem az a cél, hogy egy kakofónia jöjjön létre.
Frank Füredi is úgy látja, hogy nem az iszlám az igazi probléma, hanem hogy a nyugati elitek nem hisznek a saját értékeikben. Ugyanakkor jó hírnek nevezte, hogy az európai államokban egyre jobban törnek előre a szuverenista, jobboldali pártok.