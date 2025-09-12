Schiffer András: A liberális demokrácia meghekkelése zajlik

Az európai hagyományok és kultúra átírására való törekvések, az erőszakba torkolló ellentétek volt a témája az MCC Hunyadi Szalonjának csütörtöki rendezvényének, amelynek apropóját Frank Füredi, az MCC Brüsszeli központjának vezetőjének legújabb könyve, a The war against the past megjelenése szolgáltatta. A szerző beszélgetőpartnerei Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő voltak.

A szociológus bevezetőjében elmondta, hogy a címben szereplő háború a nyelvünk, a hagyományok, a tudomány ellen folyik jelenleg. Emellett a Nyugat azt is sulykolja, hogy a múlt és jelen között nincs határ.

Újfajta múltat építenek ebben a háborúban, átdolgozzák a történelmet. De ha átírjuk a múltat, akkor ezzel elveszítjük saját gyökereinket figyelmeztetett

– figyelmeztetett Frank Füredi.

Tuzson Bence szerint a legfontosabb kérdés, hogyan jutottunk el a jelenlegi állapotig. Ezt a nyugat-európai elit gondolkodásmódjára vezette vissza, amely évszázadokon keresztül abban az állapotban volt, hogy a saját kultúrája határozta meg a világét is. Soha nem érzékelték, hogy a saját kultúrájuk veszélyben lenne van, ellentétben például velünk, aki mindig ezért harcoltunk.