09. 12.
péntek
Schiffer András: A liberális demokrácia meghekkelése zajlik

2025. szeptember 12. 12:56

A Nyugat soha nem érzékelte, hogy a saját kultúrája veszélyben lenne, ellentétben velünk – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter az MCC Hunyadi Szalon rendezvényén.

2025. szeptember 12. 12:56
Az európai hagyományok és kultúra átírására való törekvések, az erőszakba torkolló ellentétek volt a témája az MCC Hunyadi Szalonjának csütörtöki rendezvényének, amelynek apropóját Frank Füredi, az MCC Brüsszeli központjának vezetőjének legújabb könyve, a The war against the past megjelenése szolgáltatta. A szerző beszélgetőpartnerei Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő voltak. 

A szociológus bevezetőjében elmondta, hogy a címben szereplő háború a nyelvünk, a hagyományok, a tudomány ellen folyik jelenleg. Emellett a Nyugat azt is sulykolja, hogy a múlt és jelen között nincs határ. 

Újfajta múltat építenek ebben a háborúban, átdolgozzák a történelmet. De ha átírjuk a múltat, akkor ezzel elveszítjük saját gyökereinket figyelmeztetett

– figyelmeztetett Frank Füredi. 

Tuzson Bence szerint a legfontosabb kérdés, hogyan jutottunk el a jelenlegi állapotig. Ezt a nyugat-európai elit gondolkodásmódjára vezette vissza, amely évszázadokon keresztül abban az állapotban volt, hogy a saját kultúrája határozta meg a világét is. Soha nem érzékelték, hogy a saját kultúrájuk veszélyben lenne van, ellentétben például velünk, aki mindig ezért harcoltunk. 

„A mi veszélyérzetünk erősebb emiatt” – húzta alá Tuzson, hozzátéve, hogy a Nyugat által generált átértelmezés gyengíti a kultúrát, amelynek a helyét adott esetben át tudja venni egy hagyományokra épülő iszlám kultúra.

Schiffer András a Charlie Kirk amerikai jobboldali influenszer elleni merényletre utalva arról beszélt, hogy nem a gyilkos indulatok megjelenése az újdonság, hiszen ezek jelen voltak a XX. században is. 

Azonban a múlt században, amikor borzalmas, háborúkba torkolló indulatok feszítettek egy-egy politikai közösséget, akkor is abból a feltételezésből indultak ki, hogy van egy közös nemzeti alap, identitás. 

Schiffer szerint 

a nóvumot most az indulatok alapnélkülisége jelenti.

„A XX. század küzdelmeiben a szellemi muníciót, az egymással véres küzdelmet folytató felek ugyanabból a hagyománykészletből merítették. Most viszont a politikai közösség egyik részének nincs érintkezési felülete a politikai közösség másik részével” – fejtette ki Schiffer András.

Hangsúlyozta: az a kulturális készlet, amelyből a társadalmak progresszív fele táplálkozik, az óriásvállalatok által, mesterségesen kreált identitást vesz fel és ilyen mintákat is követ. Ez ütközik a közös értékkészlettel. 

Frank Füredi szerint, amikor a brüsszeli elit az európai értékekről beszél, akkor nem a hagyományos értékeket emlegeti, hanem azt, amit ők kitaláltak, kreáltak, mint például a multikulturalizmus. 

Tuzson Bence úgy látja, olyan társadalmi jelenségeknek leszünk tanúi az elkövetkező évtizedekben, amiket eddig el sem tudtunk volna képzelni. Ennek a végletes polarizációnak vagyunk a tanúi az Európai Unióban is. 

Rettenetes veszélyes, hogy nem válogatnak az eszközökben, a fogalmak megváltoztatásától a másik démonizálásig.

Schiffer kijelentette: 

Ami most zajlik, az a liberális demokrácia meghekkelése. 

A liberális demokráciára ugyanis nem azok az országok jelentik a legnagyobb veszélyt, amelyeket a brüsszeli elit felsorol,  hanem az a globális, progresszív hálózat, amely markában tartja az Európai Uniót, és amely a globális tőkének teremti újra és újra a politikai befolyást – húzta alá.

A cél a társadalmak szétverése, ennek az egyik legjobb eszköze a történelem teljes kiiktatása. Nem iszlamizálni akarják Európát, hanem az a cél, hogy egy kakofónia jöjjön létre.

Frank Füredi is úgy látja, hogy nem az iszlám az igazi probléma, hanem hogy a nyugati elitek nem hisznek a saját értékeikben. Ugyanakkor jó hírnek nevezte, hogy az európai államokban egyre jobban törnek előre a szuverenista, jobboldali pártok. 
 

nempolitizalok-0
•••
2025. szeptember 12. 14:29 Szerkesztve
Schiffer szerint van a demokrácia és a még magasabbrendű "liberális demokrácia". Ehhez kell a "liberális", mert csak ez képes rá. A magasabbrendű, más anyagból gyúrt kommunista embertípus 89 óta kínos, ezt váltotta fel a "szabadelvű - liberális" aki ugyancsak más anyagból van gyúrva. Jah, ezek között nem kevés a zsidó (jé, Schiffer is) és alapul a zsidó fajelméletük szolgál, amely a világot zsidókra és alacsonyabbrendű gojokra osztja.
gyzoltan-2
2025. szeptember 12. 14:21
"Ami most zajlik, az a liberális demokrácia meghekkelése." Schifferkém! Ne etess bennünket! Egész biztos vagyok benne, hogy te ennél lényegesen többet tudsz, talán a végsőt, a végszót is sejted... A hamisság szól belőletek..! -több mint kettő évszázada! Nálunk! A világban évezredben mérünk..!
oberennsinnen49
•••
2025. szeptember 12. 14:13 Szerkesztve
Ebből a széthazudott, szétprovokált, teljesen erkölcsöt vesztett - "Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! " - világban első lépésként olyan médiafelületet, KELL LÉTREHOZNI, melynek jelszava: Lehet, néha tévedünk, de KITERVELTEN, SZÁNDÉKOSAN NEM AKARUNK HAZUDNI SEMMIRŐL, SEMIKOR! Ez a közmédiában, de a közösségi médiában is egy ORIENTÁCIÓS PONTJA LESZ A KÖZVÉLEMÉNYNEK. Először kicsi körben, de ha tisztességesen csinálják, akkor a jövőjének sikere szükségszerű lesz. Az pedig a magyar társadalom, a túlélés sikere lesz. Ha megcsinálják.
lacika-985
2025. szeptember 12. 13:43
Olyan hogy liberális demokrácia nem létezik , ez a rabszolgatartó bolsevikok irányelve ..
