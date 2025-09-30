Rájár a rúd az ételfutár cégre: több tízmilliós bírságot kapott a Wolt

Eljárást indítottak a Wolt ellen kiskorúaknak kiszállított alkohol és a termékek állapota miatt
Súlyos jogsértéseket tárt fel a fogyasztóvédelmi hatóság.
A Wolt Services Magyarország Kft. telephelyein több munkavédelmi hiányosságot találtak.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szeptember elején fogyasztóvédelmi eljárás indult a Wolt ellen, ugyanis az ételfutár applikáció keresztül akár alkoholt is vásárolhattak a kiskorú felhasználók.
Ezt is ajánljuk a témában
Súlyos jogsértéseket tárt fel a fogyasztóvédelmi hatóság.
Emellett a Nemzetgazdasági Minisztérium kedden súlyos munkavédelmi hiányosságokat is talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén.
Hiányosságok alatt a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatok értendőek. A telephelyekről hiányoztak a védőeszközök, szigetelés nélküli villamos vezetékek futottak a falakon, illetve az anyagtárolási szabályzatokat is megszegte a cég. Ezen felül az elsősegély nyújtás feltételei sem feleltek meg az előírásoknak.
Ennek eredményeként a Budapest Főváros Kormányhivatala több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésekre kötelezte az online ételfutárt.
Nyitókép: Facebook / Wolt
***