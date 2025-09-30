Ft
09. 30.
kedd
Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi Budapest Főváros Kormányhivatala bírság applikáció Wolt ételfutár

Rájár a rúd az ételfutár cégre: több tízmilliós bírságot kapott a Wolt

2025. szeptember 30. 10:41

A Wolt Services Magyarország Kft. telephelyein több munkavédelmi hiányosságot találtak.

2025. szeptember 30. 10:41
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szeptember elején fogyasztóvédelmi eljárás indult a Wolt ellen, ugyanis az ételfutár applikáció keresztül akár alkoholt is vásárolhattak a kiskorú felhasználók.

Emellett a Nemzetgazdasági Minisztérium kedden súlyos munkavédelmi hiányosságokat is talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén.

Hiányosságok alatt a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatok értendőek. A telephelyekről hiányoztak a védőeszközök, szigetelés nélküli villamos vezetékek futottak a falakon, illetve az anyagtárolási szabályzatokat is megszegte a cég. Ezen felül az elsősegély nyújtás feltételei sem feleltek meg az előírásoknak.

Ennek eredményeként a Budapest Főváros Kormányhivatala több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésekre kötelezte az online ételfutárt.

Nyitókép: Facebook / Wolt

***

 

pemahe
•••
2025. szeptember 30. 12:45 Szerkesztve
Kormánymese.: Hol wolt, hol nerm wolt.-... Felnőtt a birka, most már nyírható... Majd mindjárt jön a Kifli. Utána a tej kenyér is....
Válasz erre
0
1
survivor
2025. szeptember 30. 11:19
Nem kell rendelni. Minden hivatalba van mikró, fel lehet melegíteni az otthonról hozott kaját. Vagy ebédszünetet kell tartani. 20 év alatt soha nem kellett ételfutár a könyvtárban.
Válasz erre
5
1
survivor
2025. szeptember 30. 11:15
massivement5 A Poloskáén.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 30. 11:14
Mi a fasznak vannak az ÉTELFUTÁROK egyáltalán ? NEM betegnek hoznak ki ételt..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!