Rájár a rúd az ételfutár cégre: több tízmilliós bírságot kapott a Wolt

Emellett a Nemzetgazdasági Minisztérium kedden súlyos munkavédelmi hiányosságokat is talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén.

Hiányosságok alatt a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatok értendőek. A telephelyekről hiányoztak a védőeszközök, szigetelés nélküli villamos vezetékek futottak a falakon, illetve az anyagtárolási szabályzatokat is megszegte a cég. Ezen felül az elsősegély nyújtás feltételei sem feleltek meg az előírásoknak.

Ennek eredményeként a Budapest Főváros Kormányhivatala több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésekre kötelezte az online ételfutárt.