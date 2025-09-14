Polgárpukkasztó férfiatlanság-vetélkedő, ahol a legfontosabb kérdés az volt: ki kötteti el magát hamarabb?

Olyat mondtak Orbán Viktorról a Sziget Fesztiválon, hogy vissza kellett kérdeznünk, jól halljuk-e
Budapesten is megülték a legújabb netes őrületet: a performatív férfi („performative male”) versenyt, aminek a Dunai Nyitott Műhelyben (Dunyi) adott otthont. A jelenség lényege, hogy fiatal fiúk – a legújabb nyugati trendek jegyében – eljátsszák a kulturált, érzékeny, nőbarát, „edgy” férfit, vászontáskával, matcha lattéval, Sylvia Plath-kötettel és bakelittel felszerelkezve.
A hangsúly a látszaton van, amihez természetesen kötelező divatkiegészítőként társul az ezerszer megcáfolt, túlhaladott vagy szimplán álságos feminista lózungok szajkózása. Lehetőleg minél szélsőségesebben kisarkítva, mert az első helyhez messze kell távolodni a józan észtől.
A bohózatba illő, szeptember 13-ai eseményhez a Telex beszámolója szerint eredetileg a Margit-szigetre kértek engedélyt a szervezők, ám miután ezt nem kapták meg, a Dunyiban kötöttek ki. A rakparton végül nagyjából ezer, 19–20 éves fiatal, köztük sok külföldi induló gyűlt össze. A zsűri – Nyáry Luca modell, Pintér Kincső influenszer és Moharos Panna (@poloskafovezer) – az alábbiakhoz hasonló, épületes kérdésekkel mérte a „performativitást”:
„Lehet-e pisilni tamponnal?”
„Mikor szánod rá magad a vazektómiára?”
„Ki a kedvenc női művészed?”
„Top 4 filmed Letterboxdon?”
A szervező a 21 éves Tóth Lili Hanga volt, aki „performativitáska” feliratú vászonszatyrokkal és könyvnyereményekkel díjazta a magából legnagyobb hülyét csináló résztvevőket (akik egyébként, a verseny szabályainak ellentmondva, akár lányok is lehettek).
A Telex szerint a cél maradéktalanul sikerült is:
a feminizmus eszményítésétől zengett a rakpart, az esemény pedig hamar átcsúszott önmaga paródiájába.
A külsőségek valóban a megjátszás csúcsára sikeredtek:
Ezekkel próbálták lenyűgözni a zsűrit, illetve egymást a tömeg férfiasnak nemigen titulálható tagjai.
A legnagyobb ovációt olyan mondatok kapták, mint:
Kezdő bölcsész vagyok, de haladó feminista: számomra az ovuláció olyan, mint a liliomvirágzás.”
vagy
Sajnos férfi vagyok, de az anyukám, a húgom és a diákhitelem is nő.”
De az ehhez hasonló obszcén megnyilvánulások sem voltak ritkák:
Szeretnék üzenni a menstruációnak: a kurva anyádat!”
illetve
Amikor a barátnőm menstruál, szurkálom a f*szomat, hogy nekem is ugyanannyira fájjon.”
És persze a kormánykritikát is kötelező volt hozni:
Ki akarom emelni a női jogok fontosságát Magyarországon. Le a Fidesszel!”
Persze az LMBTQ-vonalat is bele kellett erőltetni az esztétikába és a versenybe egyaránt: minél kevésbé volt valaki „heteronormatív”, annál nagyobb sikerre számíthatott.
A fináléban pedig felhangzott a jelszó:
A melegeké a győzelem!”
A hosszúra nyúlt, négy és fél órás maraton a végére teljesen kifulladt, és a díjazottak is inkább csak polgárpukkasztó performanszként fogták fel az egészet, mintsem tényleges kiállásként valami mellett.
A politikai és társadalommérnökösködő üzenetek, illetve a baloldali cukormáz nélkül akár még jópofa is lehetett volna. De nem lett.
