Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
lmbtq ideológia verseny rakpart Budapest feminizmus férfi

Polgárpukkasztó férfiatlanság-vetélkedő, ahol a legfontosabb kérdés az volt: ki kötteti el magát hamarabb?

2025. szeptember 14. 15:57

„Amikor a barátnőm menstruál, szurkálom a f*szomat, hogy nekem is ugyanannyira fájjon.”

2025. szeptember 14. 15:57
null

Budapesten is megülték a legújabb netes őrületet: a performatív férfi („performative male”) versenyt, aminek a Dunai Nyitott Műhelyben (Dunyi) adott otthont. A jelenség lényege, hogy fiatal fiúk – a legújabb nyugati trendek jegyében – eljátsszák a kulturált, érzékeny, nőbarát, „edgy” férfit, vászontáskával, matcha lattéval, Sylvia Plath-kötettel és bakelittel felszerelkezve.

A hangsúly a látszaton van, amihez természetesen kötelező divatkiegészítőként társul az ezerszer megcáfolt, túlhaladott vagy szimplán álságos feminista lózungok szajkózása. Lehetőleg minél szélsőségesebben kisarkítva, mert az első helyhez messze kell távolodni a józan észtől.

Nem volt egyszerű helyszínt találni

A bohózatba illő, szeptember 13-ai eseményhez a Telex beszámolója szerint eredetileg a Margit-szigetre kértek engedélyt a szervezők, ám miután ezt nem kapták meg, a Dunyiban kötöttek ki. A rakparton végül nagyjából ezer, 19–20 éves fiatal, köztük sok külföldi induló gyűlt össze. A zsűri – Nyáry Luca modell, Pintér Kincső influenszer és Moharos Panna (@poloskafovezer) – az alábbiakhoz hasonló, épületes kérdésekkel mérte a „performativitást”:

„Lehet-e pisilni tamponnal?”

„Mikor szánod rá magad a vazektómiára?”

„Ki a kedvenc női művészed?”

„Top 4 filmed Letterboxdon?”

A szervező a 21 éves Tóth Lili Hanga volt, aki „performativitáska” feliratú vászonszatyrokkal és könyvnyereményekkel díjazta a magából legnagyobb hülyét csináló résztvevőket (akik egyébként, a verseny szabályainak ellentmondva, akár lányok is lehettek).

Abszurd pillanatok tárháza

A Telex szerint a cél maradéktalanul sikerült is:

a feminizmus eszményítésétől zengett a rakpart, az esemény pedig hamar átcsúszott önmaga paródiájába.

A külsőségek valóban a megjátszás csúcsára sikeredtek:

  • „Halkabban nyíló betéteket!” feliratú tábla,
  • karabinerre csíptetett tamponos dobozok,
  • „Tampons should be free” pólók, illetve
  • tamponszórás a tömegbe.

Ezekkel próbálták lenyűgözni a zsűrit, illetve egymást a tömeg férfiasnak nemigen titulálható tagjai.

A legnagyobb ovációt olyan mondatok kapták, mint:

Kezdő bölcsész vagyok, de haladó feminista: számomra az ovuláció olyan, mint a liliomvirágzás.”

vagy

Sajnos férfi vagyok, de az anyukám, a húgom és a diákhitelem is nő.”

De az ehhez hasonló obszcén megnyilvánulások sem voltak ritkák:

Szeretnék üzenni a menstruációnak: a kurva anyádat!”

illetve

Amikor a barátnőm menstruál, szurkálom a f*szomat, hogy nekem is ugyanannyira fájjon.”

És persze a kormánykritikát is kötelező volt hozni:

Ki akarom emelni a női jogok fontosságát Magyarországon. Le a Fidesszel!

Ezt is ajánljuk a témában

Valahogy bele kellett keverni a homoszexualitást is

Persze az LMBTQ-vonalat is bele kellett erőltetni az esztétikába és a versenybe egyaránt: minél kevésbé volt valaki „heteronormatív”, annál nagyobb sikerre számíthatott.

A fináléban pedig felhangzott a jelszó:

A melegeké a győzelem!”

Csak semmi komolyság?

A hosszúra nyúlt, négy és fél órás maraton a végére teljesen kifulladt, és a díjazottak is inkább csak polgárpukkasztó performanszként fogták fel az egészet, mintsem tényleges kiállásként valami mellett.

A politikai és társadalommérnökösködő üzenetek, illetve a baloldali cukormáz nélkül akár még jópofa is lehetett volna. De nem lett.

***

Fotó: Facebook

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tajtajacsak-2
2025. szeptember 14. 16:42
Ha ennyire bátrak és merészek, akkor a belépő miért nem egy orvosi igazolás a vazektómiáról?
Válasz erre
0
0
Szarvasbika
2025. szeptember 14. 16:35
Én ebből nem értettem egy kanyi mukkot sem. :(
Válasz erre
2
0
scorpicores
2025. szeptember 14. 16:32
Nagy az Isten állatkertje...
Válasz erre
0
0
gabor87
2025. szeptember 14. 16:27
Ennyi hülyét....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!