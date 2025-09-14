Polgárpukkasztó férfiatlanság-vetélkedő, ahol a legfontosabb kérdés az volt: ki kötteti el magát hamarabb?

Budapesten is megülték a legújabb netes őrületet: a performatív férfi („performative male”) versenyt, aminek a Dunai Nyitott Műhelyben (Dunyi) adott otthont. A jelenség lényege, hogy fiatal fiúk – a legújabb nyugati trendek jegyében – eljátsszák a kulturált, érzékeny, nőbarát, „edgy” férfit, vászontáskával, matcha lattéval, Sylvia Plath-kötettel és bakelittel felszerelkezve.

A hangsúly a látszaton van, amihez természetesen kötelező divatkiegészítőként társul az ezerszer megcáfolt, túlhaladott vagy szimplán álságos feminista lózungok szajkózása. Lehetőleg minél szélsőségesebben kisarkítva, mert az első helyhez messze kell távolodni a józan észtől.

Nem volt egyszerű helyszínt találni

A bohózatba illő, szeptember 13-ai eseményhez a Telex beszámolója szerint eredetileg a Margit-szigetre kértek engedélyt a szervezők, ám miután ezt nem kapták meg, a Dunyiban kötöttek ki. A rakparton végül nagyjából ezer, 19–20 éves fiatal, köztük sok külföldi induló gyűlt össze. A zsűri – Nyáry Luca modell, Pintér Kincső influenszer és Moharos Panna (@poloskafovezer) – az alábbiakhoz hasonló, épületes kérdésekkel mérte a „performativitást”: