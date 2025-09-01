Padlón az RTL, a TV2 főműsoridőben és csatornacsoportként is megelőzte

Ismét nagyon gyenge hónapot zárt az RTL: a TV2 főműsoridőben és csatornacsoportként is megelőzte – derült ki a Nielsen Közönségmérés adataiból, amelyeket hétfőn maga az RTL hozott nyilvánosságra. A Media1 cikke szerint a korábban piacvezető RTL Magyarország

már három éve folyamatosan visszaesést mutat, és egyelőre nem látszik a trend megállása.

A társaság közlése szerint augusztusban az RTL főműsoridős lineáris közönségaránya a 18–59 évesek körében 11,6% volt, míg a TV2-é 13,8%, vagyis 2,2 százalékponttal ismét a TV2 győzött. Júliusban szintén alulmaradt az RTL, akkor a csatorna az ismétlésekre és a streamingre helyezett hangsúllyal magyarázta a gyengébb eredményt.