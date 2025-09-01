Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
RTL Magyarország TV2 RTL

Padlón az RTL, a TV2 főműsoridőben és csatornacsoportként is megelőzte

2025. szeptember 01. 17:20

A korábban piacvezető RTL Magyarország már három éve folyamatosan visszaesést mutat.

2025. szeptember 01. 17:20
null

Ismét nagyon gyenge hónapot zárt az RTL: a TV2 főműsoridőben és csatornacsoportként is megelőzte – derült ki a Nielsen Közönségmérés adataiból, amelyeket hétfőn maga az RTL hozott nyilvánosságra. A Media1 cikke szerint a korábban piacvezető RTL Magyarország 

már három éve folyamatosan visszaesést mutat, és egyelőre nem látszik a trend megállása.

A társaság közlése szerint augusztusban az RTL főműsoridős lineáris közönségaránya a 18–59 évesek körében 11,6% volt, míg a TV2-é 13,8%, vagyis 2,2 százalékponttal ismét a TV2 győzött. Júliusban szintén alulmaradt az RTL, akkor a csatorna az ismétlésekre és a streamingre helyezett hangsúllyal magyarázta a gyengébb eredményt.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna.

2022 őszétől lejtmenetben a csatorna

A cikk szerint csoportszinten is a TV2 bizonyult erősebbnek: augusztusban az RTL Magyarország csatornái 29,2%-os, a TV2 Csoport csatornái pedig 32,2%-os közönségarányt értek el, 

ami 3 százalékpontos különbséget jelent a TV2 javára.

Az RTL hosszú időn keresztül piacvezető volt, ám 2022 őszén fordulat következett be, azóta pedig a TV2 viseli a piacvezető címét mind önálló csatornaként, mind csoportszinten a Nielsen hivatalos nézettségi adatai alapján.

Nyitókép: Facebook

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2025. szeptember 01. 18:02
az a szellő nevű hírolvasó amelyik újságírónak hazudta magát még ott van az rtl-nél? pont jó lenne a poloskának mert csak azt pofázná el amit leírnak neki!
Válasz erre
2
0
londonbaby
2025. szeptember 01. 17:56
amíg ilyen majka önjelölt zenész művész urak szolgálnak ott pénzért élen a buzi balázzsal.., meg többi lefizetett fasszopóval !!!!! mit várnak ??? én már 4. éve nem nézek rtl idióta szarságokat.. . Tudják kedves rtl.. műsor kéne és nem agresszorokat, buzikat , genderbuzikat kéne futtatnotok ...értitek bazd meg hülyegyerekek?????? . MŰSOR KELL, !!!!!!! ÉRTITEK BASZKI !!!!! M.Ű.S.O-R. !!! NEM MŰIDIÓTÁK !!!! ÉS NEM FASSZOPÓ KÖCSÖGÖKET LEPUKKANT BALFASZ POLITIKUSOKAT KÉNE MUTOGATNI, MEG FUTTATNI KI A FASZ KÍVÁNCSI RÁJUK ?????? JA BOCS A BALOS LIBSIK... AKIK UGYE AGYROGGYANTAK BÜDÖS SZÁJÚAK, ÉS SEMMIRE SEM JÓK..
Válasz erre
3
0
nogradi
2025. szeptember 01. 17:51
Mert a tv2 is elmondta tízezerszer a voks 25 eredményét, ahol megtudtuk, hogy 2,5 millió magyar a népesség 95%-a. A félhülyék még mindig számolnak.
Válasz erre
1
2
RWG1
2025. szeptember 01. 17:39
Részemről ; egyik szarabb mint a másik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!