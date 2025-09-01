Padlón az RTL, a TV2 főműsoridőben és csatornacsoportként is megelőzte

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket
Jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna.
A korábban piacvezető RTL Magyarország már három éve folyamatosan visszaesést mutat.
Ismét nagyon gyenge hónapot zárt az RTL: a TV2 főműsoridőben és csatornacsoportként is megelőzte – derült ki a Nielsen Közönségmérés adataiból, amelyeket hétfőn maga az RTL hozott nyilvánosságra. A Media1 cikke szerint a korábban piacvezető RTL Magyarország
már három éve folyamatosan visszaesést mutat, és egyelőre nem látszik a trend megállása.
A társaság közlése szerint augusztusban az RTL főműsoridős lineáris közönségaránya a 18–59 évesek körében 11,6% volt, míg a TV2-é 13,8%, vagyis 2,2 százalékponttal ismét a TV2 győzött. Júliusban szintén alulmaradt az RTL, akkor a csatorna az ismétlésekre és a streamingre helyezett hangsúllyal magyarázta a gyengébb eredményt.
A cikk szerint csoportszinten is a TV2 bizonyult erősebbnek: augusztusban az RTL Magyarország csatornái 29,2%-os, a TV2 Csoport csatornái pedig 32,2%-os közönségarányt értek el,
ami 3 százalékpontos különbséget jelent a TV2 javára.
Az RTL hosszú időn keresztül piacvezető volt, ám 2022 őszén fordulat következett be, azóta pedig a TV2 viseli a piacvezető címét mind önálló csatornaként, mind csoportszinten a Nielsen hivatalos nézettségi adatai alapján.
